Je pensais que je buvais du lait caillé… la vérité était encore plus terrifiante

Une maman a raconté les mauvais traitements qu’elle a subis de la part de son ex-mari – y compris lui qui lui a drogué de la nourriture et des boissons

Joanne, 42 ans, avait pensé que le lait de son thé était «éteint», mais en réalité, Thomas Ferneyhough, 37 ans, avait glissé des somnifères et des médicaments pour chiens dans sa tasse.

Joanne Ferneyhough s’est courageusement prononcée après que son ex-mari a lancé une campagne “sinistre” contre elle 1 crédit

Elle affirme que Thomas Ferneyhough, 37 ans, droguait sa nourriture avec des médicaments pour chiens et des somnifères 1 crédit

Thomas et Joanne à leur mariage en juin 2017 1 crédit

Il a commencé à tourmenter Joanne après qu’elle ait tenté de mettre fin à leur relation en septembre 2017 – après des mois de comportement “possessif” après son mariage en juin 2017.

Tout en essayant de réconcilier leur relation, Ferneyhough a commencé à glisser secrètement la concoction dans ses repas et ses tasses de thé.

La maman de deux enfants a supposé que le lait était “éteint” lorsqu’elle a remarqué le goût habituel.

Joanne a expliqué: “Vous n’imaginez jamais que la personne que vous aimez serait capable de choses aussi horribles – comme vous droguer.

“Une fois, il m’a tendu une tasse de thé et a dit en plaisantant:” J’aurais pu mettre n’importe quoi dedans “.

“Je n’y ai pas pensé à l’époque – je n’ai jamais pensé qu’il glissait des choses dans mes boissons.

“J’ai vraiment lutté après toute cette épreuve, mais je suis content qu’il soit enfin sorti de ma vie.”

Joanne pense que les pilules qu’il utilisait étaient des médicaments du vétérinaire appartenant à leur carlin.

Elle a déclaré: “En août 2021, j’ai commencé à me sentir vraiment malade tout d’un coup.

“Je suis même allé au GP parce que je dormais trop et très léthargique tout le temps.

“La tasse de thé avait un goût bizarre, mais je l’ai toujours laissé tomber le lait étant éteint.

“Une fois, je me suis réveillé en lui secouant le bras et quand je me suis réveillé, il avait l’air tellement soulagé qu’il m’a même dit qu’il pensait que j’étais mort!”

Ferneyhough a également piraté son Facebook et envoyé des messages à des amis, uriné sur sa voiture et contacté ses collègues pour leur dire qu’elle l’avait trompé.

Joanne l’a expulsé de leur maison en décembre 2021 et il a menacé de “brûler la maison” – mais il a continué à la harceler à cause de messages.

Il a ensuite disparu mais lui a envoyé des clips audio menaçant de se suicider et après une perquisition, la police l’a retrouvé dans un champ. En janvier 2022, Joanne lui a dit que la relation était terminée.

Ferneyhough a été arrêté et a admis des voies de fait simples, menaçant de détruire des biens, se livrant à un comportement de contrôle / coercitif et harcelé à Stafford Crown Court en août 2022.

Il a été condamné à 30 mois de prison et malgré des problèmes d’anxiété par la suite, Joanne passe enfin à autre chose.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2014 sur une application de rencontres et s’est marié trois ans plus tard, en juin 2017.

Quelques mois après son mariage, Joanne a remarqué un côté “possessif” chez son nouveau mari.

Elle poursuit: “Le lendemain de notre mariage, il a dit:” Je possède, tu sais “.

“Les choses ont continué à se dégrader à partir de là.

“Il avait aussi un mauvais caractère – il claquait des portes et y faisait des trous.”

Joanne a tenté de mettre fin à leur relation en septembre 2017, mais méprisée, Ferneyhough a continué à la contacter.

Il s’est présenté à son travail, a crevé ses pneus, a uriné sur sa voiture et a répandu des rumeurs sur une liaison autour de son bureau.

Elle a obtenu une injonction, mais Ferneyhough l’a violée en continuant à lui envoyer un message.

En octobre 2017, il a été reconnu coupable de harcèlement contre Joanne et emprisonné pendant 10 semaines.

Après son séjour en prison, Ferneyhough l’a suppliée de revenir et elle a décidé de lui donner une dernière chance.

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous soupçonnez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.

Joanne a également remarqué que son tempérament revenait lorsqu’elle a commencé à travailler à domicile en août 2021.

Ferneyhough a donné un coup de pied dans un placard alors qu’elle était en réunion virtuelle en la traitant de “salope pathétique” et à une autre occasion a jeté un rouleau de bacon sur le mur.

Elle a déclaré: “Il a dit qu’il y avait de la graisse sur le bacon et qu’il n’en voulait pas – alors il l’a jeté contre le mur.

“Une autre fois, il a jeté toute son assiette de thé dans la poubelle après que j’aie cuisiné.”

Joanne l’a expulsé le 17 décembre 2021 et il a menacé de brûler la maison.

En janvier, Ferneyhough s’est déchargé d’une évaluation de santé mentale et a continué à envoyer un message à sa femme, lui envoyant des clips audio disant qu’il se coupait.

Après une perquisition policière, il a été retrouvé dans un champ et Joanne a mis fin définitivement aux choses avec lui alors qu’il était à l’arrière de la voiture de police.

“Je regardais constamment par-dessus mon épaule et j’étais terrifiée à l’idée de ce qu’il pourrait faire”, poursuit-elle.

“J’ai finalement remarqué que le flacon de médicaments de Bella à la maison était presque vide, ainsi que les somnifères qu’on m’avait prescrits.

“J’ai mis deux et deux ensemble et j’ai cru qu’il m’avait drogué, en utilisant ça.”

Thomas Ferneyhough de Tixall Road, Great Haywood, Stafford, a été arrêté et a admis des voies de fait simples – qui étaient liées à la drogue.

Il a également été reconnu coupable d’avoir menacé de détruire des biens, d’avoir eu un comportement de contrôle / coercitif et d’avoir été harcelé à Stafford Crown Court en août 2022.

Les accusations concernaient des incidents survenus entre le 1er janvier 2020 et le 30 novembre 2021.

En guise d’atténuation, Stephen Rudge a déclaré que Ferneyhough “s’accroche aux femmes”, ajoutant: “Une fois qu’il est en couple, c’est au point qu’il devient obsédé par elles. Il ne voulait pas la perdre, mais ses actions l’ont chassée et aggravé la situation.”

Après avoir été emprisonnée pendant 30 mois, Joanne a eu du mal à dormir et souffre d’anxiété après l’épreuve.

Elle a déclaré: “J’espère vraiment pouvoir aider d’autres femmes qui se trouvent dans une situation similaire.

“C’est tellement difficile de laisser partir quelqu’un quand on veut l’aider.

“Mais la meilleure chose que vous puissiez faire est d’obtenir de l’aide et de parler avant que les choses ne dégénèrent.

“Cela a vraiment ébranlé ma confiance dans les hommes et avoir une relation est la chose la plus éloignée de mon esprit.

“J’ai eu beaucoup de chance que quelque chose de pire ne se soit pas produit.

“Ça a été une période vraiment difficile, mais j’arrive à un endroit où je peux prendre soin de moi et continuer ma vie.”