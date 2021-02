Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) lors d’une audition du comité des services financiers de la Chambre le 2 décembre 2020. | Greg Nash / Piscine / AFP / Getty Images

La publication en direct d’Instagram d’AOC sur l’insurrection montre pourquoi nous ne pouvons pas simplement passer à autre chose.

Lundi soir, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a parlé de son expérience lors de l’attaque de Capitol Hill dans un long flux en direct sur Instagram. C’est l’un des récits les plus déchirants de l’insurrection qui ait été rendu public à ce jour – et un témoignage à quel point cet événement a été dévastateur pour notre démocratie.

À 13 h 01 le 6 janvier, Ocasio-Cortez se souvient avoir tenté de décider de ce qu’elle voulait manger pour le déjeuner. Tout à coup, elle a commencé à entendre une série de coups forts sur les portes menant à son bureau. Elle court vers un assistant qu’elle appelle «G» – son directeur législatif, Geraldo Bonilla-Chavez – qui lui dit de «courir et se cacher».

Elle se réfugie derrière la porte de sa salle de bain – juste avant que les assaillants pro-Trump ne pénètrent dans son bureau et lui indiquent clairement qu’ils venaient la chercher. «J’entends juste ces hurlements de ‘O EST-ELLE? O EST-ELLE? », Se souvient Ocasio-Cortez.

«C’était le moment où je pensais que tout était fini», dit-elle. «Je pensais que j’allais mourir.»

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Alexandria Ocasio-Cortez (@aoc)

Dans ces quelques secondes, elle contempla la mort. «Je sentais que si c’était le voyage que ma vie prenait, je sentais que les choses allaient bien se passer – et que j’avais rempli mon objectif», a-t-elle déclaré, s’excusant auprès des téléspectateurs pour les larmes qui avaient jailli.

Peu de temps après, dit-elle, Bonilla-Chavez lui dit de sortir: un policier du Capitole était dans le bureau pour le sécuriser. Mais elle a dit que quelque chose à propos de l’officier lui semblait bizarre: il n’avait pas de partenaire et ne s’était pas identifié. Il lui a crié dessus et ne leur a pas donné un endroit précis pour se mettre à l’abri.

«Il me regardait avec énormément de colère et d’hostilité. Les choses ne s’additionnaient pas », dit-elle. Elle se souvient que Bonilla-Chavez avait dit: «Je ne savais pas s’il était là pour nous aider ou nous faire du mal.»

Ocasio-Cortez a fini par s’abriter dans les bureaux de la représentante Katie Porter (D-CA), une autre progressiste de premier plan, pendant des heures. (Certaines parties de son compte ont été corroborés à la fois par son personnel et d’autres représentants, y compris Porter.)

La peur pour sa vie et un niveau d’insécurité soutenu ont laissé Ocasio-Cortez traumatisée. Dans son fil d’actualité, elle le compare à son expérience en tant que survivante d’une agression sexuelle, ce qu’elle n’a jamais révélé auparavant.

«Je suis un survivant d’agression sexuelle. Et je n’ai pas dit cela à beaucoup de gens dans ma vie », dit-elle. «Mais lorsque nous traversons un traumatisme, le traumatisme s’aggrave.»

AOC et la nécessité de conséquences de haut niveau

Il était tout à fait raisonnable pour Ocasio-Cortez de craindre pour sa vie: elle a été sans relâche diabolisée par les responsables républicains et les médias conservateurs, devenue l’ennemi public n ° 1 pour la droite. C’est une foule de gens qui ont scandé «Hang Mike Pence»; s’ils étaient prêts à menacer si directement un républicain sortant, qui sait ce qu’ils auraient fait s’ils avaient atteint Ocasio-Cortez?

Son récit montre également pourquoi le Congrès ne peut pas – et ne devrait absolument pas – simplement avancer.

Ce n’est pas seulement une question de traumatisme personnel pour les fonctionnaires (même si cela importe). C’est que la foule a mis la peur de la mort violente au premier plan de la politique américaine. Ils étaient en colère contre le fonctionnement de notre démocratie et, sur la base de griefs fictifs alimentés au plus haut niveau du Parti républicain, ont tenté de la renverser. Ils voulaient que des gens comme Ocasio-Cortez craignent pour leur vie; c’était le point.

Et dans certains cas, cela a fonctionné. À la mi-janvier, le représentant Jason Crow (D-CO) a déclaré que la menace de représailles violentes était un raison principale pour laquelle plus de républicains de la Chambre ne votaient pas pour destituer Trump à la suite de l’attaque du Capitole.

« La majorité d’entre eux sont paralysés par la peur », a déclaré Crow sur MSNBC. «J’ai eu beaucoup de conversations avec mes collègues républicains hier soir, et quelques-uns d’entre eux ont fondu en larmes – disant qu’ils avaient peur pour leur vie s’ils votaient pour cette destitution.

L’insurrection du Capitole a frappé au cœur de la pratique démocratique en Amérique: l’idée que la politique devrait être déterminée par la volonté du peuple et de ses représentants élus plutôt que par la peur de violentes représailles. Et pendant que les insurgés eux-mêmes sont arrêtés, les dirigeants qui ont attisé la foule en se livrant à leurs fantasmes sur une fausse élection – de l’ancien président Donald Trump aux Sénateurs Josh Hawley (R-MO) et Ted Cruz (R-TX) – ont souffert peu de conséquences graves.

«Après avoir dit ce mensonge, après avoir vu des gens perdre la vie sur les marches du Capitole – après, pas même un« je suis désolé », dit Ocasio-Cortez. «Ce qu’ils disent, c’est ‘si j’en ai la chance, je mettrais à nouveau mes collègues en danger à des fins politiques.

Cela, souligne-t-elle à juste titre, devrait être intolérable dans une démocratie.

«La responsabilité n’est pas de se venger, ce n’est pas de se venger des gens», dit-elle. «Il s’agit de créer la sécurité. Et nous ne sommes pas en sécurité avec des personnes qui occupent des postes de pouvoir et qui sont prêtes à mettre en danger la vie d’autrui si elles pensent que cela leur vaudra un point politique.