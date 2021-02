WASHINGTON – La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a décrit lundi soir son expérience lors de l’émeute du Capitole du 6 janvier comme traumatisante, affirmant que cela «ressemblait presque à un film de zombies ou quelque chose du genre» dans un Instagram Live parfois émotionnel.

Elle a détaillé une rencontre avec un policier du Capitole qu’elle craignait initialement d’être un émeutier. Au moment où la foule a pénétré dans le bâtiment du Capitole, a-t-elle dit, quelqu’un a commencé à frapper aux portes de son bureau. Craignant qu’ils soient entrés dans le bâtiment, elle s’est cachée dans une salle de bain dans son bureau intérieur.

Ocasio-Cortez, DN.Y., a déclaré avoir entendu un homme crier à plusieurs reprises: «Où est-elle? Et je me suis juste dit: «Ils sont entrés. «

Elle a dit qu’elle avait vu un homme portant un bonnet noir à travers la charnière de la porte et, alors qu’il continuait de crier pour elle, « j’ai pensé que j’allais mourir. »

«C’est le moment où j’ai pensé:« Tout est fini », a-t-elle déclaré.

Ocasio-Cortez et son directeur législatif ont réalisé que l’homme était en fait un officier de la police du Capitole, mais il ne s’est pas identifié comme tel et « me regardait avec énormément de colère et d’hostilité », a-t-elle déclaré.

Inquiet, a déclaré Ocasio-Cortez, son directeur législatif a plus tard fait remarquer: «Je ne savais pas non plus s’il était là pour nous aider ou nous blesser.

L’officier leur a dit de se rendre dans un autre bâtiment mais n’a pas donné de consignes de sécurité spécifiques ou un emplacement exact, selon Ocasio-Cortez.

«C’est ce manque de confiance qui crée tant de volatilité et de peur», a déclaré Ocasio-Cortez à propos de son expérience avec l’officier et du manque de communication sur ce qu’il faut faire.

Elle et son directeur législatif ont fini par se barricader dans le bureau de la représentante Katie Porter, où le personnel a poussé des meubles contre les portes. Au cas où ils auraient besoin de courir à l’extérieur, elle et Porter ont fouillé dans les affaires des employés pour trouver des vêtements d’entraînement à porter pour mieux se fondre dans la foule. Ocasio-Cortez a noté qu’elle avait déjà parcouru le bâtiment en portant des talons.

« Ce sont les mêmes tactiques des agresseurs »

Au bord des larmes, Ocasio-Cortez a également critiqué les appels à «oublier» l’attaque, comparant la rhétorique à celle des agresseurs. Certains membres du Congrès, a-t-elle dit, ont attisé la violence mais encouragent maintenant les gens à avancer « sans aucune responsabilité ».

« La raison pour laquelle je suis ému en ce moment est parce que ces gens qui nous disent de passer à autre chose, que ce n’est pas grand, que nous devrions oublier … ce sont les mêmes tactiques des agresseurs », a déclaré Ocasio-Cortez. « Et je suis un survivant d’une agression sexuelle. … Mais quand nous traversons un traumatisme, le traumatisme s’aggrave l’un l’autre. »

« ‘Pouvons-nous simplement oublier que cela s’est passé pour que je puisse le refaire sans recours?’ Et c’est ce que ces gens demandent », dit-elle.

Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle partageait son histoire car il est important pour les survivants de traumatismes de raconter leurs expériences.

«En tant que survivante, je lutte avec l’idée d’être crue», dit-elle.

Ocasio-Cortez a déclaré que d’autres membres du Congrès, y compris le sénateur Josh Hawley, R-Mo., Et le sénateur Ted Cruz, qui se sont opposés à la victoire du président Joe Biden et ont poussé les théories sans fondement de l’ancien président Donald Trump qu’il a perdues en raison de la fraude électorale généralisée. , devrait démissionner.

« Lorsqu’on leur donne une autre fenêtre d’opportunité politique, même s’ils savent que cela signifie que cela mettra en danger leurs collègues, ils le feront à nouveau », a-t-elle déclaré.

Au cours de son heure et demie en direct sur Instagram, Ocasio-Cortez a également contesté l’idée qu’il n’y avait aucun moyen de savoir à l’avance à quel point le 6 janvier deviendrait violent. Elle a dit qu’elle avait reçu des messages de collègues membres du Congrès jusqu’à une semaine avant l’attaque l’avertissant des violences qui pourraient survenir ce jour-là.

Elle a également déclaré que la police du Capitole avait reconnu à l’avance qu’il y avait un plan de sécurité en place mais que les détails du plan ne pouvaient pas être partagés avec les membres du Congrès en raison du risque de fuites.

Quiconque a dit depuis qu’il n’y avait aucune indication préalable de la violence à venir le 6 janvier « vous a menti », a déclaré Ocasio-Cortez.