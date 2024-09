Je pensais que j’adorerais ces deux fonctionnalités d’iOS 18, mais ce n’est pas le cas

Apple a finalement publié iOS 18 au public le 16 septembre après des mois de bêta. C’est l’une des plus grandes mises à jour iOS de l’histoire, inaugurant une nouvelle ère d’Apple Intelligence, plus de personnalisation, Prise en charge RCSun nouvelle application Photos et bien plus encore.

Je n’ai pas utilisé les versions bêta d’iOS 18, donc la version publique est la première fois que j’ai essayé toutes les nouvelles fonctionnalités, moins Apple Intelligence (elle arrive dans iOS 18.1 le mois prochain).

Même si je suis impatient d’avoir enfin la prochaine mise à jour majeure d’iOS, je n’arrive pas à croire à quel point certaines des fonctionnalités que j’attends depuis des mois sont mauvaises. Laissez-moi vous expliquer.

Personnalisation de l’écran d’accueil en désordre

Christine Romero-Chan / Tendances numériques

L’une des choses que j’aime dans les logiciels Android, c’est qu’ils sont hautement personnalisables, en particulier l’écran d’accueil. Vous pouvez placer des applications et des widgets où vous le souhaitez sans problème.

Après de nombreuses années, Apple a enfin ajouté ce type de personnalisation à l’écran d’accueil d’iOS. Avec iOS 18, nous pouvons placer nos icônes d’applications et nos widgets n’importe où sur la grille de l’écran d’accueil, et nous pouvons même modifier la disposition de notre centre de contrôle.

Sauf qu’il y a un problème : c’est comme si iOS se battait contre moi à chaque fois que j’essaie de faire un changement. Cela ne ressemble pas du tout à Apple dans la mesure où l’expérience globale est tout sauf fluide.

Depuis qu’iOS 14 nous permet de changer les icônes de nos applications sans jailbreak en utilisant Shortcuts, j’ai le même écran d’accueil depuis quelques années. C’est parce que j’ai eu beaucoup de mal avec le processus fastidieux de Shortcuts pour avoir un aspect presque uniforme sur mon écran d’accueil. Mais j’avais hâte de refaire tout mon écran d’accueil avec iOS 18 et le nouveau thème sombre pour les icônes, et j’ai trouvé le processus plutôt maladroit, c’est le moins qu’on puisse dire.

Même si Apple a rendu possible le placement de vos applications et widgets n’importe où, même avec des espaces entre eux, cela donne l’impression d’être une réflexion après coup. Lorsque je fais glisser une application depuis la recherche ou la bibliothèque d’applications et que j’essaie de la placer au milieu d’une page vide, elle se place immédiatement dans le coin supérieur gauche comme au bon vieux temps. Et comme l’écran est toujours axé sur la grille, vous devez toujours vous y tenir, ce n’est donc pas comme si vous pouviez simplement avoir une application ou un widget directement au centre de l’écran d’accueil. Il est également impossible d’avoir un widget 2 x 2 au centre, avec une colonne d’applications à gauche ou à droite. Ce n’est donc pas exactement « n’importe où » que vous voulez.

Le nouveau centre de contrôle n’est pas ce que j’espérais

Christine Romero-Chan / Tendances numériques

De même, même si j’apprécie de pouvoir personnaliser la disposition du centre de contrôle, c’est encore pire. J’avais tous les contrôles que je voulais, mais chaque fois que je redimensionnais un contrôle ou que je le déplaçais, tout le reste semblait se déplacer ailleurs. Les contrôles ne se décalaient pas d’un espace, mais allaient simplement où bon leur semblait — cela n’avait aucun sens.

Cela s’est produit plusieurs fois, donc chaque fois que j’essayais de déplacer quelque chose là où je le voulais, tout le reste bougeait encoreC’était une lutte sans fin et pleine de rage avec iOS pour obtenir mon centre de contrôle comme je le souhaitais.

Une autre chose que j’ai remarquée est que si j’ai une application sur l’écran d’accueil pour deux modes Focus, il semble qu’iOS 18 n’aime pas ça non plus. J’ai 1Password sur mon écran d’accueil principal et également sur mon mode Focus Travail. Cependant, chaque fois que le Focus est activé avec mon planning, 1Password est introuvable sur mon écran d’accueil Travail. Cela doit être une sorte de problème, car je n’avais aucun problème avec cela auparavant sur iOS 17.

Jusqu’à présent, iOS 18 semble à moitié cuit

Bryan M. Wolfe / Tendances numériques

Je suis un peu choqué de voir à quel point l’écran d’accueil et la personnalisation du centre de contrôle sont mauvais. N’était-ce pas en version bêta pendant quelques mois ? Cela semble juste un peu, eh bien, à moitié cuit par rapport à ce que j’ai essayé jusqu’à présent avec la version finale. Je suis surpris que cette implémentation de l’écran d’accueil et du centre de contrôle soit sortie de la version bêta, car elle est toujours se sent comme une bêta.

Sans parler du fait qu’iOS 18 manque toujours d’une partie essentielle de l’expérience globale avec Apple Intelligence. Les fonctionnalités d’Apple Intelligence commenceront à être déployées dans iOS 18.1, qui est actuellement en version bêta et devrait sortir en octobre. Mais compte tenu du fait qu’il s’agit d’une partie importante d’iOS 18 dans son ensemble, mon iPhone 15 Pro avec iOS 18, cela semble pour le moment incomplet.

J’espère vraiment qu’iOS 18.1 le mois prochain améliorera ces choses en plus de nous offrir enfin Apple Intelligence. Sinon, je suppose que je m’abstiendrai d’apporter d’autres modifications à mon écran d’accueil et à mon centre de contrôle, à moins que je n’aie envie de jeter mon iPhone par la fenêtre.