« Je pensais que c’était un bébé ! »… Mike Tyson partage une première rencontre hilarante avec la sensation des médias sociaux Hasbulla

La légende de la boxe poids lourd Mike Tyson a partagé une histoire hilarante sur la première fois qu’il a rencontré la superstar des médias sociaux Hasbulla.

Mike Tyson et Hasbulla, devenus célèbres sur les réseaux sociaux en 2021, ont très peu de points communs. Mais cela n’a pas empêché les deux personnalités des sports de combat de casser Internet lors de leur première rencontre.

Pendant le tournage d’un épisode de son Hotboxing avec Mike Tyson podcast, Tyson et Hasbulla se sont retrouvés face à face pour la première fois. Tyson a bercé Hasbulla comme un enfant dans un moment humoristique pour les fans et les téléspectateurs du podcast.

Selon Tyson, il n’avait aucune idée qu’Hasbulla était un adulte.

Mike Tyson détaille sa première rencontre avec le « bébé » Hasbulla

Dans une récente interview avec son compatriote Andre Ward, Tyson a raconté l’histoire de sa première rencontre avec Hasbulla dans son studio de podcast.

« Je pensais que c’était un bébé », a admis Tyson. « Et puis il a commencé à me frapper… c’est comme ça que je suis avec les enfants. Je serrais ce type dans mes bras et il a environ 26 ans.

«Je ne savais rien du tout!»

Hasbulla a une forme de nanisme et mesure seulement 3 pieds 3 pouces de hauteur. Il a collaboré avec de grandes stars du combat comme Alexander Volkanovski, Islam Makhachev et Khabib Nurmagomedov.

Mike Tyson s’apprête à revenir sur le ring contre Jake Paul

Tyson fera son retour à la boxe professionnelle lorsqu’il affrontera Jake Paul dans un combat des poids lourds le 15 novembre à Dallas. Il revient sur le ring près de 20 ans après son dernier combat professionnel ; une défaite contre Kevin McBride avant de prendre sa retraite.

Hasbulla a accumulé un énorme succès sur les réseaux sociaux ces dernières années avec des millions de fans à travers le monde. Il est également un fervent fan de l’UFC, assis à côté de la cage avec le PDG de l’UFC, Dana White, et d’autres personnalités de premier plan en matière de combat.

Le retour de Tyson en boxe, 58 ans, a été critiqué par de nombreux fans, experts et camarades combattants. Malgré le bruit, Tyson est extrêmement confiant dans sa capacité à arrêter Paul sur le ring, même avec l’énorme écart d’âge.

Quant à Hasbulla, il continue de fasciner les fans de combat du monde entier. Après l’avoir pris pour un bébé, Tyson est fan de la star des réseaux sociaux.

