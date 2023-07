«Je pensais que c’était ça»: Chesney Hawkes se souvient d’une épreuve de vol «déchirante» alors que l’avion plongeait à 20 000 pieds | Nouvelles du Royaume-Uni

Le chanteur Chesney Hawkes a raconté à Sky News son « épreuve terrifiante » et comment il pensait que lui et sa femme allaient mourir lorsque l’avion dans lequel ils se trouvaient a soudainement plongé de 20 000 pieds.

Le musicien de 51 ans se rendait en Espagne pour se produire lors d’un mariage et d’autres spectacles lorsque son vol déclaré une urgence comme il est passé Italie.

Hawkes, célèbre pour son hit de 1991, The One And Only, a raconté comment une hôtesse de l’air a averti les passagers « l’avion va tomber, nous allons tous mourir » alors que « tout le monde a commencé à paniquer » sur l’Airbus A320 d’Aegean Airlines.

Il était avec sa femme, Kristina, et 156 autres personnes venant de Thessalonique, Grècepour Barcelone lorsque l’incident « déchirant » s’est produit la semaine dernière.

Il a déclaré : « Nous étions à mi-chemin de la Grèce à Barcelone, où j’allais faire quelques spectacles à Espagneet l’avion a juste commencé à tomber et les oreilles de tout le monde ont commencé à aller.

« L’hôtesse de l’air – il n’y a pas de moyen facile de dire cela – elle a complètement perdu la tête, courait dans l’allée en criant après tout le monde en leur disant de mettre leurs masques, et tout le monde a commencé à paniquer autour de nous. C’était une scène folle.

« Cela a duré un bon moment, en fait – tout le monde a commencé à paniquer, puis le capitaine est venu sur les haut-parleurs et a dit : ‘descente d’urgence, descente d’urgence, accolade, accolade’.

« Bien sûr, c’est la dernière chose que vous voulez entendre quand vous êtes à 37 000 pieds et c’était une sorte d’épreuve terrifiante.

« Ma femme et moi nous sommes juste regardés et avons eu ce genre de moment de, ‘oh, c’est ça? C’est comme ça que ça se termine?’

« Pendant ce temps, l’hôtesse est maintenant en position fœtale sur le sol avec son masque. »

« L’avion est sur le côté – je pensais que c’était ça »

Hawkes a poursuivi: « Elle crie sur ce type qui filmait. L’hôtesse de l’air criait en disant » l’avion va s’écraser, nous allons tous mourir et vous filmez « .

« C’est juste des trucs dingues. J’ai regardé par le hublot et l’avion, comme, sur le côté, regarde la mer et, honnêtement, j’ai pensé que c’était ça. »

Le chanteur a raconté comment sa femme est restée calme alors qu’ils décidaient de laisser un message d’adieu à leurs enfants.

Il a ajouté: « Ma femme et moi étions comme, ‘ça pourrait être ça – nous devons dire aux enfants que nous les aimons’. La première chose qui nous est venue à l’esprit était que nous devions laisser un message aux enfants.

« Alors nous avons ouvert notre groupe WhatsApp avec nos enfants et nous avons juste dit, ‘nous ne savons pas ce qui se passe. L’avion semble tomber. Nous vous aimons. Nous sommes fiers de vous. Veuillez prendre soin les uns des autres’ .

« C’était vraiment, comme, déchirant – Krissy, ma femme, était juste absolument calme comme un concombre et j’étais comme un gâchis éploré. »

L’avion a effectué un atterrissage d’urgence en toute sécurité à Naples avant que Hawkes ne déclare que les mêmes passagers ont embarqué sur un autre vol « sur le même type d’avion » à destination de Barcelone.

Le chanteur avait précédemment déclaré que le pilote était un « héros » et que, heureusement, ses enfants n’avaient jamais eu à entendre le message d’adieu.

Il a déclaré la semaine dernière: « Tout l’équipage était super, même l’hôtesse qui a eu un moment.

« Et heureusement, nous avons réussi à supprimer le message WhatsApp lorsque nous avons atterri avant qu’aucun d’entre eux ne l’ait écouté. »

Il a également tweeté une photo de lui avec le pilote, sous-titrée : « Merci à tous ceux qui ont gardé la tête froide, en particulier #captainfantastic pour avoir fait atterrir notre avion en toute sécurité aujourd’hui.

« Ce n’était pas ce à quoi nous nous attendions aujourd’hui, mais cela nous a fait apprécier la vie et ceux que nous aimons un peu plus. »