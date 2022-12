«Je pensais que ce serait bien pire», les entreprises de dépanneuses rapportent un faible nombre d’appels jeudi – Shaw Local

Les entreprises de remorquage du comté de La Salle ont signalé jeudi un nombre d’appels plus faible que prévu en réponse aux conditions de blizzard dans le nord de l’Illinois.

Senica remorquant à La Salle dessert les voyageurs sur les autoroutes 80 et 39. Jeff Senica, propriétaire de l’entreprise, s’est dit agréablement surpris qu’ils aient reçu moins d’appels que prévu.

“Cela n’a pas du tout été écrasant, je pensais que ce serait bien pire”, a déclaré Senica.

La circulation se déplace sous le viaduc à la sortie Princeton sur l’Interstate 80 le jeudi 22 décembre 2022 à Princeton pendant la tempête hivernale. (Scott Anderson)

Senica a déclaré que quelques voitures sont tombées en panne sur les autoroutes et un couple a glissé dans un fossé, et deux à trois semi-remorques avaient gelé les conduites de carburant. Au total, l’entreprise a reçu 12 à 14 appels jusqu’à présent.

Entrant dans la soirée et le reste du week-end, Senica a déclaré qu’il s’attend à ce que le nombre d’appels augmente. Il a dit que le temps froid va s’aggraver, causant plus de points glacés et des problèmes de carburant.

Cependant, il a déclaré que sur la base du faible volume d’appels de jeudi, il espérait d’autres bonnes nouvelles. Senica a déclaré que l’État faisait du bon travail en gardant les routes dégagées. Les résidents ont également été informés de l’arrivée de la tempête depuis le week-end dernier, ce qui leur a laissé suffisamment de temps pour planifier la tempête.

Snowdance Auto Repair and Towing à Marseille a également signalé un faible nombre d’appels. L’entreprise a indiqué que les choses allaient « jusqu’ici tout va bien » et qu’elle n’avait reçu aucun appel pour des accidents.

Conroy’s Automotive and Towing à Ottawa a signalé que l’activité était bonne et globalement calme. Conroy n’a signalé aucun appel et a déclaré qu’il était difficile de dire si l’état des routes s’améliorera ou s’aggravera. L’entreprise a conseillé aux gens de rester chez eux et de ne pas circuler sur les routes.

“Allez lentement, déplacez-vous si vous voyez des lumières clignotantes et prenez votre temps”, a déclaré Senica.

Alors que la neige cessera jeudi soir, les conditions de voyage dangereuses devraient se poursuivre en raison des routes verglacées et enneigées, et en raison des fortes réductions de visibilité causées par la poudrerie et la dérive de la neige. Des conditions proches du blizzard sont possibles jeudi soir, en particulier dans les zones dégagées.

Les températures continueront de chuter jeudi avec des températures basses qui devraient se situer généralement entre 5 et 10 degrés en dessous de zéro. Des vents forts entraîneront des valeurs minimales de refroidissement éolien entre 30 et 40 degrés sous zéro tard ce soir jusqu’à vendredi matin.