Je pensais avoir rencontré l’homme de mes rêves sur un site de rencontre – mais ses jeux écœurants m’ont laissé brisé

RÉALISANT qu’elle avait été escroquée de 100 000 £ par l’homme qu’elle aimait, une vague de colère et d’humiliation déferla sur Lynn Hawes.

La mère de cinq enfants, 53 ans, qui avait rencontré “John Wilmotts” sur le site de rencontres Plenty of Fish en 2015, a été entraînée dans un réseau de mensonges, de cupidité et de tromperie lors de l’arnaque élaborée – ce qui l’a laissée suicidaire.

Lynn a été escroquée de 100 000 £ par un homme qu’elle a rencontré en ligne Crédit : ITN Productions

Sur une période de 19 mois, Lynn, de Chester, a été amenée à remettre d’énormes sommes d’argent, ce qui l’a endettée et a provoqué une rupture au sein de sa famille.

Alors que l’ampleur de l’arnaque lui apparaissait, son désespoir s’est transformé en fureur et elle s’est mise à se venger, en faisant équipe avec la police pour attraper l’escroc et ses copains.

Mais alors qu’un de ses complices a été emprisonné, deux sont toujours en fuite.

L’histoire de Lynn figure dans Love Rats, un documentaire de Paramount+ sur des femmes qui ont été trahies par leurs proches.

S’adressant exclusivement à The Sun, Lynn a déclaré: “Quand j’ai finalement découvert, j’ai ressenti de la colère, de l’humiliation et de la tristesse.

“Je me sentais juste comme un imbécile. Un idiot absolu. J’avais l’impression de ne pouvoir dire à personne ce qui s’était passé parce que c’était tellement embarrassant.”

Lynn était réticente à rejoindre un site de rencontre au début, n’ayant pas quitté depuis longtemps une relation toxique.

Elle s’est mariée tôt à l’âge de 16 ans mais a divorcé après six ans et trois enfants.

Lynn a été entraînée dans un réseau de mensonges et de tromperies par son amoureux d’Internet Crédit : Lynn Hawes

Pendant 17 ans, elle a été en couple avec le père de ses deux plus jeunes enfants mais ils se sont séparés en 2015.

Mais lorsqu’elle s’est connectée avec Wilmotts, elle est immédiatement tombée sous son charme.

Elle se souvient : “Quand je l’ai rencontré pour la première fois, j’ai pensé : ‘Dieu, il ressemble vraiment à sa photo’.

“J’ai été impressionné par le fait qu’il est arrivé et qu’il n’était pas un poisson-chat.”

Après deux mois passés ensemble, en avril 2015, Wilmott a déclaré qu’il travaillait pour une société de renseignement et, après quelques rendez-vous, il a affirmé qu’il devait se rendre en Israël pour une mission.

Le mois suivant, Wilmott lui a dit que son père était décédé et avait laissé un héritage de 7 millions de livres sterling qui était enfermé à Dubaï.

Lynn explique : “Il m’a dit que l’argent devait être partagé entre lui et sa sœur.

“J’étais accro à ce moment-là, donc si la sonnette d’alarme s’était déclenchée, il aurait pu détourner ça pour me faire entendre raison.”

En juillet, John l’a invitée à le rejoindre à Dubaï, suggérant qu’ils pourraient en faire des vacances pendant qu’il s’occuperait de l’héritage.

Elle a accepté sans hésitation, mais quand elle est arrivée, elle a été perplexe lorsque Wilmotts ne l’a pas rencontrée à l’aéroport.

Lynn a été soignée et manipulée par le gang 1 crédit

Au lieu de cela, il a envoyé un homme du nom de Phil, qui a fait entrer Lynn dans une chambre d’hôtel, lui a remis un certificat anti-blanchiment d’argent et lui a demandé de le garder en sécurité pour Wilmotts.

On lui a dit que c’était nécessaire pour pouvoir transporter une énorme somme d’argent de l’étranger.

Le lendemain, Lynn a été stupéfaite lorsque Phil s’est présenté à son hôtel avec une mallette contenant des milliers de dollars et l’a exhortée à s’en servir une partie.

Avec le recul, Lynn pense maintenant que la cascade était un stratagème pour la convaincre que Wilmotts était authentique – et elle remet en question l’authenticité des billets.

“Je ne pense pas que tout cet argent était réel – peut-être que le plus gros l’était. J’en ai attrapé une grosse partie et j’ai payé l’hôtel, ce qui a coûté très cher”, dit-elle.

“Il me restait tellement de choses que je ne savais pas quoi en faire. Si j’avais attrapé le morceau du bas et que c’était faux, j’aurais eu de gros ennuis pour avoir essayé de dépenser de la fausse monnaie.”

Premier tour

Lynn était prête à aider un homme dont elle était tombée amoureuse après s’être rencontrée sur Plenty of Fish Crédit : Lynn Hawes

À sa grande horreur, le certificat anti-blanchiment d’argent a mystérieusement disparu le lendemain de l’endroit sûr où elle l’avait mis à l’intérieur de son passeport.

Elle explique: “Sans aucun doute, c’était pris. Ils savaient que je me sentirais mal parce que je parlais à John depuis des semaines et il savait le genre de personne que j’étais.”

Lynn dit qu’on lui a fait croire qu’ils ne pourraient pas récupérer l’argent sans le certificat, dont ils lui ont dit qu’il en coûterait 10 000 £ à remplacer.

Se sentant terriblement coupable, elle a emprunté la somme à un ami.

Des semaines plus tard, elle a été informée par Wilmotts que l’argent était arrivé à Manchester mais qu’il était retenu au prix exorbitant de 1 000 £ par semaine.

Elle affirme avoir été manipulée pour assumer la responsabilité de couvrir les frais en empruntant 26 000 £ supplémentaires à son fils.

Lynn dit: “J’étais accro à ce moment-là, donc je n’ai pas vu de drapeaux rouges, mais en regardant en arrière maintenant, il y en avait beaucoup.

“J’ai été définitivement soigné par le gang.”

À cette époque, Wilmotts a présenté Lynn à un autre homme appelé Doug Benjamin, qui, selon lui, était un associé.

Lynn dit: “Il savait que j’obtenais des prêts et que je ne serais pas en mesure de rembourser.

“C’était de la cupidité égocentrique. Il m’appelait pour me dire qu’il ne pouvait pas faire face à tout cela et qu’il avait aussi épuisé son argent.

“Je me souviens qu’il m’a appelé un jour pour me dire qu’il allait se suicider et j’ai pensé que je devais faire tout ce que je pouvais pour que l’argent soit libéré.”

Angoisse mentale

Lynn a été torturée mentalement pour donner de grosses sommes d’argent aux criminels Crédit : Lynn Hawes

En mai 2016, le gang a dit à Lynn que l’héritage avait finalement été libéré et se trouvait à Londres – le seul problème était qu’il devait être converti en livres au prix de 350 000 £.

Cela a conduit à plus d’emprunts, Lynn a même encaissé sa police d’assurance-vie juste pour faire face à la pression croissante.

Le fraudeur lui avait dit qu’il n’avait pas accès à sa banque en raison de son poste de travail.

Réalisant qu’elle était en profondeur, cela a nui à sa santé mentale.

Elle raconte avec émotion : “C’était une partie de ma vie qui ne semblait tout simplement pas normale.

“En fait, je voulais mettre fin à mes jours à un moment donné, et je ne suis pas une personne qui y pense normalement.

“Je n’avais pas d’argent, je pensais vendre ma voiture. Je me souviens d’avoir conduit une nuit et d’avoir pensé que je devais tout arrêter parce que je ne voyais pas la fin de ce qui se passait.

“Je m’étais également séparé de ma famille et je ne leur disais pas tout. C’était juste une période horrible.”

Un jour avant qu’elle ne rencontre Benjamin avec 9 000 £ supplémentaires en septembre, la police a frappé à sa porte pour dire qu’il y avait eu une plainte selon laquelle elle avait été victime d’une escroquerie.

La dénonciation venait de son fils.

Malgré leurs tentatives d’intervention, Lynn leur a assuré qu’il n’y avait pas eu de jeu déloyal et qu’elle avait le contrôle.

Prêt à se venger

Mais après avoir rencontré Benjamin à Londres pour faire le drop, elle a reçu un coup de téléphone dévastateur.

Elle se souvient : “Je venais de livrer le dernier de mon argent et John a appelé pour dire qu’il voulait me surveiller.

“Je lui ai demandé où il était et il m’a dit Israël, mais le chiffre était le Royaume-Uni.

“Je me suis dit:” Non, vous n’êtes pas victime d’une arnaque. Je ne voulais pas y croire parce que je pensais que personne ne pouvait être aussi méchant.”

Mais il s’est vite rendu compte qu’elle avait été victime d’une fraude et Lynn a décidé de se venger.

Elle a supplié la police de l’aider à attraper Wilmott et ses complices.

Les flics ont élaboré un plan élaboré pour que Lynn rencontre Benjamin, sous les yeux d’officiers en civil, prêts à attraper le criminel.

Le 22 septembre, Doug s’est arrangé pour rencontrer Lynn, croyant qu’elle déposait 27 000 £ pour couvrir le coût de la conversion de l’argent en livres.

Alors que le fraudeur arrivait au point de rendez-vous, les flics ont plongé, le prenant en flagrant délit.

Il est apparu que le vrai nom de Doug Benjamin était Ajibola Daudu 1 crédit

Benjamin, de son vrai nom Ajibola Daudu, 48 ans, a plaidé coupable le jour de son procès en mars 2017 d’un chef d’escroquerie et a été emprisonné pendant 45 mois.

Lynn a lu sa déclaration de victime devant le tribunal, admettant : “Ils m’ont fait me sentir si spéciale et si aimée. Je voulais passer le reste de ma vie avec John quand ça a commencé.”

Wilmott et Phil n’ont jamais été retrouvés.

Lynn dit: “Je suis furieuse. C’est pourquoi je partage mon histoire parce qu’ils sont toujours là-bas. Et je sais que ce n’était pas seulement ces trois-là du gang.

“Il y a d’autres personnes qui en font partie et elles le font toujours.

“Quand je sors, je n’arrête pas de penser que je pourrais tomber sur John. Je suis dégoûté qu’il s’en soit tiré comme ça.”

Lynn essaie de passer à autre chose et est maintenant heureuse dans une relation avec un nouvel homme.

Elle ajoute: “Je ne donnerais plus jamais d’argent à qui que ce soit. Maintenant, tout est signé légalement. Grande leçon apprise.”

Love Rats est disponible en streaming sur Paramount +