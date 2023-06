Je pensais avoir rencontré l’amour de ma vie dans une boîte de nuit mais ça s’est transformé en un cauchemar de 25 ans – toute ma vie était un mensonge

RÉPONDANT à un appel téléphonique inattendu, Sue Hughes entendit la voix d’un homme et des papillons voletèrent dans son estomac.

Elle avait tenu une torche pour Ste, un videur et l’oncle d’un ami, depuis sa première rencontre avec lui en 1998 et l’appel, à l’improviste en 2011, était la confirmation qu’il était de retour dans sa vie.

Sue Hughes, 51 ans, de Birkinhead a été escroquée de plus de 117 000 £ par sa meilleure amie de 25 ans, Anna Bonner Crédit : QUEST RED

Anna a été emprisonnée pendant 28 mois après avoir plaidé coupable à la fraude

Au cours des prochaines années, Sue, de Birkenhead, débourserait plus de 117 000 £ après que Ste ait révélé qu’il souffrait d’une forme agressive de cancer et avait besoin d’un traitement spécialisé dans un hôpital du Maryland, aux États-Unis.

Le couple a échangé des cadeaux et des lettres d’amour et Sue, maintenant âgée de 51 ans, croyait qu’ils avaient un avenir ensemble, s’il pouvait vaincre sa maladie.

Mais en 2020, son monde s’est effondré lorsqu’elle a découvert que Ste n’existait pas.

Dans une tournure dévastatrice, elle s’est rendu compte qu’Anna Bonner, sa meilleure amie depuis 25 ans, avait menti à propos de son «oncle» et avait vidé le compte bancaire de Sue pendant des années, la laissant avec plus de 30 000 £ de dettes et au bord du suicide.

Anna a été emprisonnée pendant 28 mois après avoir plaidé coupable de fraude, en juin 2022. Avant l’émission The Big Swindle de Quest Red, diffusée samedi soir, l’infirmière psychiatrique Sue raconte au Sun que la tromperie a eu un impact profond et durable.

« Je me suis sentie tellement trahie », dit Sue – qui était la demoiselle d’honneur en chef au mariage d’Anna et l’a aidée à élever ses trois enfants.

« Elle m’a menti pendant 25 ans et elle a ruiné ma vie. Pendant six semaines après que j’ai découvert, je n’ai pas mangé. Je vivais de café et de clopes. Je n’ai pas dormi et je ne dors toujours pas.

« Je ne peux pas travailler à cause de l’effet que cela a eu sur ma santé mentale et physique. »

Meilleur des amis

Sue travaillait dans une résidence avec services de soutien lorsqu’elle a rencontré sa collègue Anna, en 1998.

Ils ne se sont pas entendus au départ, mais se sont liés lors de la fête de départ d’un collègue.

« Nous nous sommes saoulés et tout le monde est rentré à la maison sauf moi et Anna », dit Sue. « C’est à ce moment-là que nous avons commencé à nous rapprocher. Nous avons décidé d’aller dans un club local, RJs, et c’est là que j’ai vu le videur.

« J’ai regardé et j’ai dit » Oh, il est vraiment mignon « et elle s’est retournée et a dit » C’est mon oncle, Ste « . »

Toutes deux fêtardes, les filles allaient en boîte tous les week-ends et emménageaient même ensemble dans une colocation.

« Elle était acceptable pour vivre et nous avons partagé les emplois moitié-moitié », dit Sue. « Je déteste cuisiner, alors je lavais la vaisselle et elle cuisinait. Elle détestait polir mais aimait passer l’aspirateur alors nous avons tout divisé », dit-elle.

« Nous avons vécu ensemble pendant 18 mois, puis j’ai dû rentrer chez moi pour me désendetter.

« Quand elle a acheté une maison, j’ai réemménagé. »

Sue était la demoiselle d’honneur en chef au mariage d’Anna Crédit : FONCTIONNALITÉS FOCUS

Une des cartes adorables envoyées par ‘Ste’ à Sue Crédit : fonctionnalités de mise au point

Lorsque le couple allait en boîte le week-end, Sue cherchait Ste et, bien qu’ils ne soient jamais sortis officiellement, elle sentait qu’il y avait une étincelle.

« Il avait un sourire effronté et un beau cul », dit Sue. « Anna ne nous a jamais officiellement présentés, mais dans le club, nous avons toujours flirté.

« C’était difficile d’entendre ce que l’autre se disait parce que la musique était forte, mais parfois je recevais des messages de sa part, envoyés depuis le téléphone d’Anna. »

Elle a perdu le contact avec Ste après la fermeture des RJ et Anna a dit à Sue qu’il avait déménagé en Amérique.

Quand Anna a épousé le fiancé Steve Bonner, avec Sue comme demoiselle d’honneur en chef, Ste n’était pas venue et la mariée a affirmé qu’il était trop occupé par le travail pour y assister.

À l’improviste

Toujours fascinée, Sue a continué à envoyer des cadeaux d’anniversaire et de Noël via son amie, jusqu’en 2011 quand, à l’improviste, elle a reçu un appel d’un homme prétendant être «Ste». Elle n’a jamais découvert qui était vraiment derrière la voix.

« Il m’a dit qu’il voulait rattraper son retard, qu’il était en Amérique et qu’il se débrouillait très bien. Il m’a demandé si je lui achetais un cadeau de Noël et, si oui, pourrait-il avoir un caméscope ? elle dit.

« J’ai été choqué que Steve m’ait appelé parce que je ne pensais même pas qu’il avait mon numéro. Mais c’était un beau choc et j’avais des papillons.

« Jusqu’alors, les cadeaux étaient peu coûteux, comme des chaussettes ou une bouteille de vodka, mais j’étais plus concentré sur le fait que Steve m’avait appelé, pas sur le fait qu’il avait demandé un caméscope – que j’ai acheté. »

Peu de temps après, Anna a dit à Sue que Ste avait reçu un diagnostic de cancer et était retourné à Liverpool pour se faire soigner, et qu’il travaillait comme portier dans un autre club, Garlands.

À son invitation, ils sont allés au club mais Ste était introuvable.

Choc « arrestation »

En 2015, Garlands a été perquisitionné par la police et, selon Anna, Ste a été arrêté et emprisonné pour possession de drogue.

À la demande d’Anna, Sue lui a remis de l’argent pour qu’elle l’envoie à l’intérieur et elle n’en a rien pensé.

« Anna, j’ai aimé comme une sœur », dit-elle. « Ce gars pour qui j’avais des sentiments et si tu as des sentiments pour quelqu’un, tu ferais n’importe quoi pour lui. »

Peu de temps après, on a dit à Sue que Ste avait été libéré mais que le cancer était revenu de manière agressive et qu’il avait besoin d’un traitement révolutionnaire dans un hôpital du Maryland, car il n’était pas disponible au Royaume-Uni.

Sue a accepté de payer 500 £ par mois, Anna payant la même chose, mais au cours des mois suivants, l’argent a grimpé jusqu’à 1 800 £.

On lui a alors dit que Ste devait déménager dans un appartement attenant à l’hôpital et a accepté de payer 450 £ supplémentaires par mois, et 2 400 £ supplémentaires tous les six mois pour un traitement pour «nettoyer son sang».

Sue a été amenée à croire qu’elle avait une relation amoureuse avec «l’oncle» Ste d’Anna Crédit : fonctionnalités de mise au point

Ils entamèrent une correspondance qui dura des années Crédit : fonctionnalités de mise au point

Si elle était «en retard» avec les paiements, Anna l’a mise sous pression en suggérant qu’il y aurait des «pénalités» ajoutées.

Pour « encourager Ste up », Sue a également écrit des lettres et envoyé des cadeaux, qu’Anna a dit qu’elle livrerait lors de ses fréquents voyages aux États-Unis, et elle a commencé à recevoir des lettres d’amour de sa part en retour.

Sue a également reçu un texto de ‘Ste’ disant qu’il avait enfin réalisé à quel point elle comptait pour lui, ajoutant : « Je m’en veux de ne pas avoir parlé plus tôt de ce que je ressens pour toi ? »

« J’étais choquée, j’étais heureuse », dit-elle. « Ça lui a pris du temps mais j’y suis arrivé. »

Trahison cruelle

Sue a gardé les paiements de tout le monde dans sa vie, y compris ses parents, car elle ne pensait pas qu’ils comprendraient pourquoi elle payait pour son « traitement expérimental ».

En 2018, Sue avait déboursé plus de 70 000 £, souscrit de nombreuses cartes de crédit et même un prêt sur salaire.

La fille adoptive d’Anna, Charlene, qui est aussi sa nièce biologique, a tenté d’avertir Sue que les cadeaux et les cartes qu’elle avait donnés à Anna n’avaient jamais été transmis mais, toujours dans le déni, elle a refusé de croire que sa meilleure amie de plus de 20 ans ferait quoi que ce soit pour la blesser.

Mais, après avoir perdu un emploi dans une maison de retraite, Sue a commencé à souffrir de dépression et, noyée sous les dettes, elle a fait une dépression.

« C’était trop, j’en avais assez, j’en avais fini », dit-elle. « J’ai dit à mon conseiller que je rentrais chez moi pour me suicider. »

Lorsqu’une amie proche a entendu une conversation entre les deux amis, elle a commencé à avoir des soupçons et a appelé l’hôpital où Anna a affirmé qu’elle avait travaillé pendant 10 ans – et ils n’avaient jamais entendu parler d’elle.

Worried Sue a ensuite fait sa propre enquête sur les réseaux sociaux et a découvert que, lorsqu’elle avait dit qu’elle était aux États-Unis, elle était à moins d’un demi-mile.

Puis, en février 2020, Sue a fait une découverte dévastatrice.

Le mari d’Anna, maintenant séparé, a demandé à Sue si elle pouvait le laisser entrer dans la maison conjugale, car elle avait une clé et il devait récupérer son passeport.

Pendant qu’il était là, il lui remit une boîte de cartes et de lettres, adressée à Ste, qu’il avait trouvée dans la caravane du couple.

« Je me suis sentie en colère, totalement trahie », dit-elle. « C’était la dernière pièce du puzzle dont j’avais besoin pour la traduire en justice.

« Elle m’a ensuite envoyé un texto et menacé de me traduire en justice pour introduction par effraction, alors je suis allé moi-même au poste de police et je leur ai expliqué. Ils ont dit qu’ils ne le regarderaient même pas, parce que j’avais une clé.

« Alors j’ai demandé : ‘Comment puis-je signaler une fraude ?’ Ils m’ont donné la ligne d’action contre la fraude, et c’est là que tout a commencé.

Anna a convaincu Sue d’envoyer plus de 100 000 £ pour aider Ste à obtenir un traitement contre le cancer Crédit : Quête Rouge

« À ce moment-là, j’avais trouvé un autre travail, mais la dépression dont je souffrais était toujours là, et quand j’ai découvert les mensonges d’Anna, et le fait que Steven Lucas, qui était censé être mon âme sœur, n’existait pas, cela a fait moi pire.

« Cela a ruiné tous les souvenirs heureux créés au cours de cette amitié. Je ne sais plus si elle était heureuse ou s’il s’agissait simplement de moi ? C’est 25 ans de mensonges.

« Elle ne s’est pas contentée de mentir à propos de Steven Lucas et du cancer, elle m’a dit qu’elle avait été adoptée par sa mère et son père, qui sont en fait ses parents biologiques. Elle m’a dit qu’elle était l’une des neuf frères et sœurs, alors qu’il n’y avait qu’elle et sa sœur. C’était juste un gros mensonge après l’autre.

« Même maintenant, je ne fais pas confiance aux gens. Je ne sors que si j’y suis obligé. Je ne peux pas travailler. Ça a tout chamboulé dans ma vie.

Justice enfin

En avril 2022, Anna Bonner a comparu devant le tribunal pour avoir obtenu 117 239 £ par fraude et, après avoir entendu sa propre fille adoptive Charlene devait témoigner contre elle, a décidé de plaider coupable.

Sur la décision de soutenir Sue devant le tribunal, Charlene raconte au documentaire : « J’ai été choquée. Je ne pouvais pas croire que ma mère pouvait être si cruelle.

« C’était bouleversant, parce que c’était ma mère. Mais je savais à quel point elle avait blessé Sue. Elle était brisée.

Anna a été condamnée à 28 mois de prison pour l’escroquerie sans cœur, et Sue ajoute : « J’ai eu des émotions mitigées en la mettant à l’écart. Mais il fallait le faire. Elle devait être punie.

« Elle vous manipule, vous harcèle, vous isole de tout le monde. Je n’ai pas d’amis parce que j’ai été isolé si longtemps.

« Elle a même dit à Charlene que je ne l’aimais pas et de ne pas me parler, ce qui m’a fait mal parce que je ne pouvais pas avoir d’enfants à moi, mais je connais Charlene depuis le jour de sa naissance et je l’ai pratiquement élevée. ”

Le couple a maintenant une relation étroite, ce qui, selon Sue, est une doublure argentée. Elle a également réussi à rembourser ses dettes, après qu’une banque a remboursé une partie de l’argent perdu, et a acheté une caravane statique à Rhyl comme « un endroit pour s’évader ».

Mais elle dit que les effets à long terme de l’escroquerie resteront avec elle – et qu’elle ne pardonnera jamais à son ancien ami.

« Elle ne s’est jamais excusée ni expliquée », dit-elle. « Je ne veux plus jamais la revoir, je ne veux rien écouter de ce qu’elle dit. Elle n’a pas sa place dans ma vie.

« Je veux juste que tout le monde sache comment elle est parce qu’elle te remplit la tête de conneries puis te vole, et c’est ce qu’elle m’a fait.

« Ce fut un long et difficile voyage pour arriver au point où j’en suis aujourd’hui et je suis toujours en convalescence. Avec des amis comme ça, qui a besoin d’ennemis ?