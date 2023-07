Je pensais avoir gagné un jackpot de loterie de 76 millions de livres sterling … mais j’ai tout perdu en un éclair à cause d’une erreur stupide

CETTE femme croyait avoir gagné à la loterie avant de vérifier et de réaliser qu’elle avait fait une erreur stupide.

Aishwarya a posté le moment sur TikTok et a déclaré qu’elle était initialement sans voix lorsqu’elle pensait avoir gagné.

Aishwarya a partagé son moment embarrassant sur l’application vidéo Crédit : @aishranaway

Elle a acheté le billet sur un coup de tête alors qu’elle était à Adélaïde Crédit : Getty

Elle a dit: « Je pense que j’ai juste f ****** gagné à la loterie. Mon cœur. Je ne plaisante même pas. »

Aishwarya a acheté un billet sur un coup de tête à Adélaïde, en Australie.

Mais après avoir vérifié son billet, elle s’est rendu compte que ce qu’elle pensait être le numéro gagnant n’était en fait que le numéro du tirage du jour.

Aishwarya a ri: « Je suis tellement stupide. La façon dont je l’avais planifié, j’allais faire un don à une association caritative, acheter une autre maison, quitter mon travail.

« Qu’est-ce qui m’a pris de penser que j’ai gagné? C’est pourquoi je ne joue pas à la loterie. »

Si elle avait gagné, Aishwarya aurait empoché plus de 50 000 £ (100 000 $) – rendant son rêve de don caritatif très possible.

Les abonnés ont trouvé le moment hystérique, l’un d’entre eux ayant commenté: « Nous sommes tous passés par là, chérie. »

Un autre a dit: « BAHAHHAHAHA AINT NO WAYYY Je serais silencieux pendant des jours. »

L’un d’eux a déclaré: « C’est une expérience humiliante. »

L’ancien gagnant du loto Les Scalding a récupéré 45,5 millions de livres sterling après avoir fait une erreur stupide à une caisse Tesco.

À l’époque, Les, un chauffeur de camion de 58 ans, était au chômage et a tenté sa chance à la loterie pour changer sa vie.

En 2009, il a déclaré au Guardian : « Ma fille vit à Abu Dhabi et chaque semaine après le tirage au sort, elle venait sur Skype et disait ‘as-tu déjà gagné’ et je disais ‘suivant semaine’. »

Cependant, le homme a admis qu’au moment d’acheter le billet gagnant, il avait oublié ses numéros porte-bonheur.

Incapable de recompter les chiffres, Les est allé chercher un Lucky Dip au hasard – une décision qui serait payante à la pelle.

Il a dit : « Quand j’ai demandé aux gens derrière le comptoir de vérifier les numéros, la machine a juste imprimé un rose glisser, me disant de contacter Camelot.

« Je pensais que j’aurais peut-être gagné environ 50 000 £, et je me suis précipité chez moi pour le dire à Samantha.

« Quand nous avons réalisé que j’avais les sept, nous avons failli laisser tomber l’ordinateur portable. »

Camelot a confirmé plus tard que leurs rêves étaient devenus réalité.

Le couple marié a ensuite été photographié l’air absolument choqué alors qu’il récupérait son chèque géant de 45 570 835 £.

Sa femme, Samantha, a affirmé qu’ils avaient tous les deux du mal à dormir dans les jours qui ont suivi sa victoire.

Cependant, elle a dit qu’elle était très enthousiaste à l’idée de réduire ses heures de travail après des années de lutte pour maintenir la famille à flot.