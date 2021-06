Je pensais avoir gagné 50 000 £ à la loterie, puis j’ai reçu un appel disant que c’était 50 MILLIONS de £ – vous ne croirez pas à quoi je veux le dépenser

Une maman a revécu le moment incroyable où elle a découvert qu’elle avait gagné 50 millions de livres sterling à la loterie – après avoir d’abord cru qu’elle avait gagné 50 000 livres sterling.

La mère travailleuse n’a pas laissé sa victoire d’enregistrement lui monter à la tête et dit qu’elle aime dépenser son argent dans de petits luxes – et qu’elle a continué à travailler.

Le Lot

Les femmes ont remporté l’énorme prix de la loterie australienne Powerball[/caption]

L’Australienne, qui a la quarantaine, a pris la parole après sa victoire à la loterie Powerball du pays

Pouvoir acheter des produits de luxe inattendus a le plus égayé sa vie, a-t-elle révélé, 9 Reportages.

« J’adore les livres et pouvoir aller dans une librairie et acheter n’importe quel livre que je veux est incroyable », a déclaré l’infirmière de Sydney, qui a choisi de rester anonyme.

«Ce sont des choses comme ça que je ne prends pas pour acquis. Pouvoir acheter des fleurs fraîches est un luxe. C’est une belle chose à faire.

« Je peux acheter une meilleure bouteille de vin maintenant, après avoir célébré avec une bouteille de chardonnay bon marché.

« Et avoir la possibilité de voyager avec les enfants est incroyable. Nous n’avons jamais pensé que nous serions en mesure de le faire. C’était toujours hors de portée pour nous, donc avoir ces souvenirs n’a pas de prix.

Le Lot

Le seul vrai luxe du couple a été une nouvelle maison[/caption]

La mère terre-à-terre est toujours heureuse de faire le ménage et d’aller dans les magasins, mais il y a une corvée que sa nouvelle richesse lui a permis de laisser tomber.

« Je n’ai jamais été du genre à repasser. Maintenant, j’ai quelqu’un qui fait le repassage pour moi et cela a été inestimable », a-t-elle déclaré.

« Je vais nettoyer et cuisiner, mais je suis plus qu’heureux de ne plus jamais ramasser un fer à repasser. »

Elle a déclaré que le choix de continuer à travailler avait fait froncer quelques sourcils parmi elle et les amis de son mari.

« Je ne sais pas pourquoi les gens étaient si choqués. Je travaille toujours et mon mari travaille toujours aussi. Nous aimons tous les deux notre travail.

Le couple s’est toutefois offert une « belle maison » qui sera « une maison de famille pour les générations à venir ».





En plus de dépenser pour eux-mêmes, elle a déclaré que le couple avait également fait des dons à des œuvres caritatives.

« Nous avons déjà fait des dons très importants et nous réfléchissons toujours beaucoup à ce que nous voulons soutenir ensuite.

« Nous regardons les nouvelles et nous lisons les journaux, et nous tenons littéralement un carnet des causes que nous savons que nous voulons aider au niveau local. »