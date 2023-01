Je pensais avoir gagné 3 000 £ à la loterie – mais quand un employé de magasin excité m’a dit mon VRAI prix, je ne pouvais pas y croire

Une FEMME qui pensait avoir gagné 3 000 £ à la loterie a été stupéfaite après qu’un employé de magasin ait révélé son vrai prix.

Geraldine Ettinger, de la Colombie-Britannique, au Canada, est venue acheter le billet pour éviter le temps glacial, mais a fini par remporter un méga jackpot.

Géraldine a été choquée d’apprendre qu’elle avait récupéré 5 millions de dollars Crédit : Jam Press

Géraldine et son mari ont tous deux acheté un billet lors de leurs achats dans leur centre commercial local et elle a été ravie lorsque ses numéros ont atteint le jackpot classique lors du tirage du 21 décembre.

Après avoir validé le ticket sur une machine à scanner dans le kiosque de loto, elle était plus que satisfaite d’apprendre qu’elle avait gagné 5 000 $ (environ 3 000 £).

Cependant, un employé de magasin excité lui a rapidement dit qu’elle avait empoché un prix beaucoup plus important.

Le détaillant a révélé qu’elle avait en fait remporté un énorme jackpot de 5 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 3 millions de livres sterling.

L’heureuse gagnante s’est précipitée chez elle pour déguster un toast au champagne avec son mari après avoir découvert la grande victoire.

Geraldine a déclaré aux responsables de la British Columbia Lottery Corporation: “C’est incroyable. Je me sens très bénie et reconnaissante.

“Ma résolution du nouvel an était de m’amuser plus que l’année dernière et je pense que je pourrai y parvenir maintenant !”

Cela vient après qu’un autre couple canadien, qui a récolté 1,6 million de livres sterling après avoir décidé d’acheter un billet à la dernière minute, a révélé ses plans de célébration non conventionnels.

Cependant, tous les gagnants du loto ne sont pas heureux, une millionnaire admettant qu’elle aurait souhaité ne jamais avoir gagné.

Jane Park, 27 ans, a déclaré qu’elle avait été bombardée d’abus et de menaces de mort depuis qu’elle avait remporté 1 million de livres sterling lors d’un tirage de l’EuroMillions en 2013.