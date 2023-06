Je pensais avoir fait une bonne affaire lorsque j’ai acheté un ensemble de cuisine «designer» pour 10 £ – ce que j’ai obtenu était hilarant

Un mari MALHEUREUX qui a acheté du matériel de cuisine bon marché en ligne a découvert qu’il cuisinait avec des jouets pour enfants.

David Rose, 39 ans, pensait avoir fait une bonne affaire en payant 10 £ pour les ustensiles du designer Joseph Joseph au lieu des 75 £ habituels.

Hannah Rose a dit à son mari David qu’elle lui avait trouvé un ensemble d’ustensiles de cuisine design bon marché Crédit: East News

Hannah a été ravie d’un ensemble de cuisine Joseph Joseph pour 10 £ au lieu des 75 £ habituels, mais la paire avait ramassé un «ensemble d’ustensiles jouets» Crédit: East News

Mais sa femme Hannah, 34 ans, était hystérique lorsqu’elle l’a vu utiliser la spatule, la louche et la cuillère de service de 5 pouces et a réalisé son erreur.

Les versions adultes des ustensiles de cuisine mesurent 12 pouces de long.

La maman de trois enfants a déclaré: «La spatule était absolument minuscule. Il m’a dit qu’il avait dû commander des tailles de voyage par erreur.

« Il les utilisait pour cuisiner depuis une semaine. J’ai dû déterrer l’emballage et lui montrer qu’il était écrit « ensemble d’ustensiles pour jouets ».

David, de Milton Keynes, dit qu’il les utilisera toujours, en disant : « Je pense toujours que j’ai fait une bonne affaire. Ils fonctionnent bien, ils sont juste sur le petit côté.

Hannah a ajouté: « Je pensais qu’il les donnerait aux enfants pour jouer avec, mais il insiste sur le fait qu’ils sont utilisables. »

David a déclaré: «Je pense toujours que j’ai une bonne affaire.

« Ils fonctionnent parfaitement bien, ils sont juste de petite taille. Je n’aurais pas payé 65 £ de plus pour les plus gros. Je dois juste servir notre dîner en portions légèrement plus petites.