La France remplacera son verrouillage actuel du domicile par un couvre-feu de 20 heures, y compris le soir du Nouvel An, et maintiendra les lieux culturels fermés à partir du 15 décembre, au milieu d’infections à Covid-19 inébranlables, a déclaré le Premier ministre Jean Castex.

Le gouvernement avait déclaré plus tôt que l’interdiction de réouverture des théâtres, musées et cinémas et les ordonnances pour que les gens restent à la maison – en vigueur depuis octobre – seraient levées la semaine prochaine.

Mais l’assouplissement partiel des restrictions prévu était à la condition que le nombre quotidien de nouveaux cas de Covid-19 ne dépasse pas les 5000, ce qui n’a pas été atteint, car au moins 10000 personnes en France attrapent toujours le virus en moyenne chaque jour.

Aussi sur rt.com La France met en place des contrôles pour empêcher les skieurs porteurs de coronavirus de traverser la frontière

Le Premier ministre a reconnu que la situation avait « considérablement amélioré » depuis l’imposition du deuxième verrouillage de la France il y a six semaines, lorsque les nouveaux cas totalisaient près de 50000 par jour, mais a défendu le retard sur l’assouplissement des restrictions, affirmant que les taux d’infection avaient atteint un « plateau. »

«Nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous devons rester concentrés et trouver notre chemin à travers les prochaines semaines avec beaucoup de vigilance». Castex a déclaré en décrivant les nouveaux plans.

« Je connais votre lassitude, vos doutes, vos souffrances. Je les partage, » il tweeté après son adresse. « Mais d’abord, je vous dois la vérité et la transparence sur cette épidémie. »

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a souligné que le pays est toujours aux prises avec une deuxième vague du virus, mettant en évidence les 14 000 nouvelles infections jeudi contre 12 000 le même jour la semaine dernière.

Les familles en France sont autorisées à voyager pour passer Noël ensemble, mais Veran a déclaré que le couvre-feu du Nouvel An était nécessaire pour éviter une nouvelle augmentation des cas – et un troisième verrouillage en 2021.

Aussi sur rt.com Les fêtes de la Saint-Sylvestre exclues par Airbnb dans le but de dissuader les rassemblements de propagation de Covid

Le pays a enregistré plus de 2,3 millions de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie – la cinquième plus élevée au monde – et 56 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!