Je partage la colère des gens face à l’immigration clandestine – je reprendrai le contrôle de nos frontières, jure Rishi Sunak

Alors que le Premier ministre a dépassé les 49 jours au pouvoir de Liz Truss, il a misé sa réputation hier sur la prise de contrôle de la crise des migrants et des grèves.

S’adressant au Sun lors d’une visite à la National Crime Agency, Rishi Sunak a déclaré: «Je peux comprendre que vos lecteurs soient fatigués et qu’ils entendent tout le temps des politiciens, n’est-ce pas? Ce que je veux faire, c’est simplement livrer des choses.

Rishi Sunak a parlé d’un blizzard de nouvelles lois en janvier qui incluent le resserrement des frontières

Le Premier ministre a suggéré des alternatives au logement des migrants dans des hôtels, notant que les Pays-Bas utilisent déjà des bateaux de croisière Crédit : AFP

Sunak s’est entretenu avec le rédacteur politique du Sun, Harry Cole Crédit : fourni

“Et cela signifie avoir un contrôle adéquat de nos frontières, réduire les arriérés et faire sortir les gens des hôtels.”

Au sujet des grèves qui paralysent le pays, M. Sunak a insisté : « Je suis prêt à introduire de nouvelles lois strictes qui protègent la vie des gens et minimisent les perturbations. Ce n’est pas bien ce qui se passe.

En ce qui concerne les traversées de la Manche, le Premier ministre a averti que les migrants pourraient être hébergés sur des paquebots de croisière désaffectés si cela s’avérait moins cher que les hôtels, en disant : “Nous examinons une gamme d’options différentes”.

Il a souligné que l’Écosse et les Pays-Bas “utilisent des bateaux de croisière, nous devrions donc examiner toutes les options”.

Cependant, il a insisté : « Ils ont juste besoin d’être livrables relativement rapidement. Ils doivent être pratiques et ils doivent être moins chers que les hôtels.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi quelqu’un devrait le croire, après 12 ans de promesses vides, M. Sunak a déclaré : « Je partage la frustration des gens. Je partage leur colère parce que ce qui se passe n’est pas bien et ce n’est pas juste.

“Et je veux être honnête, ce n’est pas un problème facile à résoudre. C’est un problème compliqué. Il n’y a pas une solution simple qui réglera le problème du jour au lendemain. Ce serait faux de dire ça.

« Je pense que ce que les gens peuvent retenir d’aujourd’hui, c’est qu’ils ont un Premier ministre qui est profondément déterminé à s’attaquer à ce problème et à arrêter les bateaux.

« Et comment pouvez-vous croire cela ou avoir plus confiance en cela maintenant ?

« J’occupe ce poste depuis sept semaines et nous avons conclu un nouvel accord avec la France qui fait déjà une différence significative.

«Nous avons 40% d’officiers français en plus qui patrouillent sur les plages et plus de coopération en matière de renseignement.

« Nous avons plus de coopération avec tous nos autres alliés d’Europe du Nord et un tout nouvel accord avec l’Albanie, ce qui signifie que nous pouvons rapidement détenir et renvoyer les migrants illégaux d’Albanie vers ce qui est un pays sûr et prospère.

« C’est ce que tout le monde pense qu’il devrait se passer, c’est ce que le Premier ministre albanais pense qu’il devrait se passer. Et notre nouvel accord offrirait cela.

“J’ai fait tout cela en sept semaines, avec un engagement pour une nouvelle législation sur laquelle nous travaillons, ce qui signifie que si vous venez ici illégalement, vous n’aurez pas le droit de rester et vous serez renvoyé soit votre propre maison ou une alternative sûre.

“C’est raisonnable. C’est juste. C’est ce que vos lecteurs veulent et c’est ce que je veux et je veux offrir.