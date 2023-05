Je partage cette photo de ma petite fille pour que les autres parents ne subissent pas ce que j’ai

Les parents de HEARTBROKEN ont émis un avertissement urgent après la mort de leur petite fille de 13 ans après avoir essayé une tendance Internet populaire.

Esra Haynes est décédée tragiquement lorsqu’elle a inhalé des produits chimiques d’une boîte de déodorant – un acte connu sous le nom de « chromage ».

L’élève de huitième année du secondaire de Melbourne, en Australie, a participé à la tendance choquante lors d’une soirée pyjama le 31 mars 2023.

Paul et Andrea Haynes, maman et papa dévastés, ont déclaré à A Current Affair: « C’était juste la routine habituelle d’aller passer du temps avec ses copains.

«Nous avons toujours su où elle était et nous savions avec qui elle était. Ce n’était pas quelque chose qui sortait de l’ordinaire.

« Pour recevoir cet appel téléphonique à cette heure de la nuit, c’était l’un des appels qu’aucun parent ne veut avoir à recevoir et nous avons malheureusement reçu cet appel : ‘Venez chercher votre fille.’

« Nous avons les images dans notre esprit qui ne seront jamais effacées, vous savez, de ce à quoi nous avons été confrontés. »

Esra était entrée dans arrêt cardiaque et a été transportée à l’hôpital par des ambulanciers paramédicaux où elle a été rapidement mise sous assistance respiratoire.

Ses parents pleins d’espoir pensaient qu’ils ramèneraient leur fille à la maison.

Mais, un scanner a révélé que le jeune adolescent avait subi des lésions cérébrales irréparables.

Tragiquement, elle est décédée huit jours plus tard, laissant derrière elle des parents « au cœur brisé » et trois frères et sœurs « brisés », Imogen, Seth et Charlie.

« Elle a été mise sur un lit pour que nous puissions coucher avec elle », a déclaré Paul.

« Nous l’avons câlinée jusqu’à la fin. »

Le « chromage » est devenu un véritable engouement en Australie à partir de 2009 et consiste à inhaler des produits ménagers à base de chrome tels que la peinture, le déodorant et les insectifuges.

Il donne un high temporaire, semblable aux effets de l’alcool.

Les parents d’Esra sont maintenant dans une bataille pour sensibiliser et empêcher l’activité potentiellement mortelle de voler plus de vies.

Paul a dit au Soleil héraut: « C’est incontestable que ce sera notre croisade. »

La sœur d’Esra, Imogen, a dit 7Actualités : « Nous avons définitivement pour mission de sensibiliser les enfants et tous ceux qui le font.

« Nous ne voulons pas que cela arrive à quelqu’un d’autre. Nous ne voulons pas qu’une autre famille subisse cela, c’est absolument horrible.

La peinture en aérosol à base de chrome n’est disponible que pour les plus de 18 ans dans toutes les juridictions australiennes.

Dans la ville de Mount Isa, dans l’Outback, des enfants aussi jeunes que sept ans inhalaient quotidiennement les vapeurs toxiques.

Ces dernières années, de grands noms tels que Coles, Kmart et Woolworths ont commencé à verrouiller les produits aérosols et à exiger une pièce d’identité pour acheter.

Désormais, les magasins du Queensland, de Brisbane, de la Gold Coast, du Territoire du Nord, de WA et de SA font de même, ainsi que d’autres.

Esra était une athlète prometteuse, dirigeant une équipe de championnat national d’aérobic, pilotant des vélos BMX et co-dirigant son équipe de netball.

Des hommages sincères ont afflué après sa mort.

Des amis l’ont décrite comme « la seule fille qui pouvait mettre un sourire sur le visage de n’importe qui, quoi qu’il arrive ».

Un ami Abbey a écrit: «Il n’y a pas eu un jour au cours des trois dernières années où tu n’as pas fait ma journée par ton rire contagieux et ton sourire magnifique.

« Mon cœur me fait mal et je ne me sens pas réel en sachant que je vais devoir te dire au revoir Esra. Tu es si jeune. Tu es parti trop tôt.

« Je vais continuer à essayer de te rendre fier. et continuez à faire les choses qui vous ont rendu heureux. Je t’aime et tu me manques infiniment Esra. Repose au paradis mon amour.

Le club de football et de netball d’Esra a déclaré qu’elle était: « Déterminée, amusante, effrontée et talentueuse, elle manquera beaucoup à ses coéquipières, entraîneurs et à la communauté plus large de notre club. »

