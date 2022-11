Cristiano Ronaldo a défendu le moment de son interview explosive avec Piers Morgan et a dit aux journalistes d’arrêter de demander à ses coéquipiers portugais à son sujet.

S’exprimant publiquement pour la première fois depuis l’interview, Ronaldo a déclaré qu’il ne regrettait pas le timing malgré les retombées qui ont éclipsé les préparatifs du Portugal pour la Coupe du monde au Qatar.

Des sources ont déclaré à ESPN que Manchester United cherchait à résilier le contrat du joueur de 37 ans suite à ses critiques du club et du manager Erik ten Hag.

“Le timing est toujours le timing”, a déclaré Ronaldo lors d’une conférence de presse au Al Shahaniya Sports Club. “De votre côté, il est facile de voir comment nous pouvons choisir les horaires. Parfois, vous écrivez des vérités, parfois vous écrivez des mensonges. Je n’ai pas à me soucier de ce que les autres pensent. Je parle quand je veux. Tout le monde sait qui je suis, ce en quoi je crois.”

Tous les deux Bernardo Silva et Ruben Neves ont été interrogés sur Ronaldo lors de conférences de presse samedi et dimanche.

Ronaldo a également été impliqué dans ce qui ressemblait à un moment gênant avec Bruno Fernandes lorsque le duo s’est rencontré au camp d’entraînement du Portugal à Lisbonne la semaine dernière, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles l’entretien avait causé un problème entre les deux coéquipiers de United.

“Nous jouions la semaine dernière”, a déclaré Ronaldo. “Son avion était en retard et je lui ai demandé si vous étiez venu en bateau. S’il vous plaît, ne demandez pas aux joueurs de me parler, posez des questions sur la Coupe du monde.”

Ronaldo a raté le match de préparation du Portugal contre le Nigeria la semaine dernière, mais s’est entraîné normalement depuis son arrivée au Qatar. Il n’a pas joué pour United depuis la défaite 3-1 contre Aston Villa le 6 novembre, mais a déclaré qu’il était prêt à affronter le Ghana jeudi.

“Je me sens bien”, a-t-il déclaré. “J’ai eu un petit problème, mais je suis déjà rétabli. Nous nous sommes bien entraînés et je me sens prêt à commencer la Coupe du Monde de la meilleure des manières. Je vais bien.

“Je crois que nous avons un énorme potentiel. Je crois [we can win] et j’ai ce sentiment, mais il faut bien commencer avec le Ghana, qui est le plus dur.”