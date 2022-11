“Je parle quand je veux”: Cristiano Ronaldo ne s’excuse pas pour le moment de l’interview controversée

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a défendu le timing de son interview explosive avec Piers Morgan en déclarant : “Je parle quand je veux”.

Le capitaine du Portugal a fait la une des journaux dans la préparation du plus grand événement du football international après une apparition télévisée extraordinaire où il s’en est pris à son club.

Ronaldo a déclaré qu’il se sentait “trahi” par United, a frappé le manager Erik ten Hag pour son manque de respect et a critiqué la hiérarchie d’Old Trafford pour ne pas avoir amélioré les infrastructures, et il semble maintenant presque certain de quitter le club dans un proche avenir.

Pour l’instant, l’objectif du joueur de 37 ans est de mener le Portugal à la Coupe du monde au Qatar, où ils ouvrent leur campagne contre le Ghana jeudi, et l’attaquant ne s’excuse pas d’avoir provoqué une tempête médiatique à la veille du tournoi.

“Dans ma vie, le meilleur timing est toujours mon timing”, a déclaré Ronaldo lors d’une conférence de presse lundi.

“Je n’ai pas à penser à ce que les autres pensent. Je parle quand je veux. Les joueurs me connaissent très bien depuis de nombreuses années et savent le type de personne que je suis.

Les commentaires de Cristiano Ronaldo ont provoqué la colère et l’agacement des fans de Manchester United (Crédit image : Manchester United via Getty Images)

“C’est un groupe ambitieux, affamé et concentré. Je suis sûr qu’il [the interview] n’ébranlera pas la concentration et la concentration du vestiaire.”

Le Portugal est dans le groupe H aux côtés du Ghana, de l’Uruguay et de la Corée du Sud. Ronaldo n’a pas joué depuis le 6 novembre pour cause de maladie, mais il dit qu’il s’est rétabli et a soutenu le Portugal pour aller jusqu’au Qatar.

“Je me sens bien, j’ai récupéré et je m’entraîne bien et je suis prêt à commencer la Coupe du monde de la meilleure façon possible”, a-t-il déclaré.

Ronaldo pense que l’équipe du Portugal a un potentiel incroyable (Crédit image : futur)

“Je pense que cette équipe portugaise a un potentiel incroyable. Je pense que nous pouvons gagner à coup sûr, mais nous devons nous concentrer sur le prochain match. Donc, il s’agit de se concentrer sur le Ghana, d’obtenir une victoire et de partir de là.

“Nous verrons à la fin quelle est la meilleure équipe, mais je pense que le Portugal est la meilleure équipe de cette Coupe du monde. Mais nous devons le montrer sur le terrain.”