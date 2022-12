“Je parie que l’Argentine remportera la Coupe du monde” – Le Portugal pointe du doigt les responsables sud-américains

Le duo portugais Pepe et Bruno Fernandes était furieux contre l’arbitre argentin après la sortie des huit derniers de la Coupe du monde de leur équipe au Maroc samedi et pense qu’il y a un parti pris envers Lionel Messi et al au Qatar 2022.

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales après une victoire 1-0 au stade Al Thumama et est devenu le premier pays africain à se qualifier pour le dernier carré d’une Coupe du monde.

Mais pour le Portugal, champion d’Europe en 2016, ce sera probablement la fin de ce tournoi pour bon nombre de leurs joueurs les plus âgés – dont Cristiano Ronaldo, 37 ans, et Pepe, 39 ans.

Les joueurs portugais n’étaient pas satisfaits de certaines des décisions prises pendant le match par l’arbitre argentin Facundo Tello et son équipe, ainsi que de ce qu’ils pensaient être une perte de temps de la part du Maroc.

Par la suite, Pepe et Bruno ont exprimé leur mécontentement qu’un officiel argentin ait été choisi pour prendre en charge le match.

“Il est inacceptable qu’un arbitre argentin arbitre notre match”, a déclaré Pepe. “Après ce qui s’est passé hier, avec [Lionel] Messi parle, toute l’Argentine parle et l’arbitre vient ici pour siffler. Je ne dis pas qu’il vient ici conditionné… mais on a joué quoi en deuxième mi-temps ?

« Le gardien est tombé au sol. Il n’a donné que huit minutes de temps additionnel. On a travaillé sérieusement et l’arbitre donne huit minutes ? » La seule équipe qui jouait au football, c’était nous. Nous sommes tristes. Nous avions la qualité pour gagner la Coupe du monde et nous ne l’avons pas fait.”

Et il a ajouté : “Le feeling et l’arrogance de l’arbitre sur le terrain, je peux parier tout ce que j’ai que l’Argentine sera championne.

“Pour ce qu’il a fait aujourd’hui. Un arbitre argentin, sur neuf arbitres, cinq qui étaient sur le terrain aujourd’hui sont des Argentins… que dire de plus ? Voyons à la fin qui va gagner…”

S’exprimant plus tard, Bruno a fait écho à ces pensées, bien qu’il lui ait été demandé de choisir ses mots avec soin par l’attaché de presse de l’équipe.

“C’est très étrange d’avoir un arbitre qui a encore son équipe nationale dans la compétition et de ne pas avoir d’arbitre portugais [at the World Cup],” il a dit.

“Nos arbitres officient en Ligue des champions, donc ils ont la qualité et le niveau pour être ici. Ils n’arbitrent pas la Ligue des champions, ils ne sont pas habitués à ce type de matchs, ils n’ont pas le rythme pour cela.

“Ils ont clairement incliné le terrain. En première mi-temps, il y a un penalty clair sur moi. Je suis isolé et jamais de ma vie je ne me laisserai tomber alors que je suis seul devant le gardien et que je peux tirer au but en une situation comme celle-là.”