Je pardonne au tueur… il ne me détruira pas, dit maman des sœurs assassinées

LA maman de deux sœurs poignardées à mort par un adolescent sataniste dit qu’elle a pardonné à leur meurtrier.

Mina Smallman a insisté sur le fait que le meurtre de Bibaa Henry et Nicole Smallman par Danyal Hussein perturbé ne la détruirait pas.

Maman Mina Smallman, photographiée au tribunal, a raconté comment elle avait refusé de se laisser intimider par Hussein lors de son procès Crédit : PA

Bibaa Henry et Nicole Smallman ont été assassinés Crédit : AP

Et elle a raconté comment elle a refusé de se laisser intimider par Hussein lors de son procès – lui rendant son sourire du quai avec un clin d’œil.

Hussein, 19 ans, a été reconnu coupable plus tôt cette semaine du meurtre de Bibaa, 46 ans, et Nicole, 27 ans.

Il a mené l’attaque frénétique en juin de l’année dernière, alors qu’il avait 18 ans, dans le cadre d’un pacte étrange qu’il a conclu avec un démon.

Hussein s’est engagé à tuer six femmes en six mois en échange d’un jackpot de loterie de 321 millions de livres sterling et a signé un contrat en utilisant son sang.

Hier, Mme Smallman a dit qu’elle lui avait pardonné.

Elle a ajouté : « Lorsque nous avons de la haine pour quelqu’un, ce n’est pas seulement lui qui est retenu captif, c’est vous.

« Parce que vos pensées sont consumées par la vengeance et ce que vous aimeriez leur faire.

« Je refuse de lui donner ce pouvoir. Il est une non-entité pour moi.

Hussein a été reconnu coupable plus tôt cette semaine du meurtre de Bibaa et Nicole Crédit : PA

« Le pacte stipulait qu’il allait tuer quatre autres femmes. Nos précieuses filles sont mortes mais quatre autres familles, leurs enfants n’ont pas été enlevés.

« Et c’est le cadeau. Il n’a aucun pouvoir dans nos vies. »

Mme Smallman a également affirmé que Hussein, qui avait déjà participé à un programme antiterroriste après avoir vu des cadavres sur un ordinateur de l’école, avait tenté de l’intimider lors de son procès à Old Bailey.

Elle a déclaré: «Il m’a regardé droit dans les yeux, puis il a souri. Il a fait ce petit sourire sinistre. Alors je lui souris en retour et je lui fis un clin d’œil.

«Et il est allé doolally. Parce que je lui ai donné ça et je ne lui donnerais pas le privilège de lui laisser sentir qu’il m’avait détruit.

Mme Smallman a également déclaré à la BBC qu’elle craignait que Hussein ne perde jamais son désir de tuer.

Elle a déclaré : « Le plus triste, c’est que ce jeune homme ait cette tendance.

« C’est un tueur maintenant. Il sera une machine à tuer au moment où il sortira. »

Mina a déclaré: ‘Je refuse de lui donner ce pouvoir. Il est une non-entité pour moi’ Crédit : Tim Stewart

Les sœurs ont été ciblées par Hussein à Fryent Country Park, Wembley, au nord de Londres, alors qu’elles célébraient le 46e anniversaire de Bibaa Crédit : Reuters

Les demi-sœurs ont été ciblées par Hussein à Fryent Country Park, Wembley, au nord de Londres, alors qu’elles célébraient le 46e anniversaire de Bibaa.

Hussein, de Blackheath, Londres, a nié deux chefs de meurtre mais a été reconnu coupable par un jury.

Il sera condamné le 22 septembre.