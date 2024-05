Je panique à l’idée d’attraper une IST après chaque connexion. Comment puis-je me libérer de cette obsession et profiter du sexe ?

Salut Jake,

Je suis assez nouveau sur la scène gay. Je parle à mes amis à l’université, mais pas encore à ma famille. Pour la première fois, je m’aventure dans le monde des applications de rencontres. J’ai eu une poignée de rencontres cette année scolaire qui ont été chaudes et amusantes, mais aussi… étonnamment stressantes.

Même si je pratique des relations sexuelles protégées, je panique après chaque rencontre et je n’arrive pas à me détendre avant d’avoir passé un test d’IST. Je reste littéralement éveillé dans mon lit la nuit et je commence à imaginer des symptômes, me persuadant que j’ai contracté quelque chose, même si je ne l’ai jamais (encore) fait. À ce stade, je parle pratiquement par mon prénom avec l’infirmière de la clinique de mon campus, puisque j’y suis allée presque une douzaine de fois depuis septembre. Cela devient embarrassant.

Et si on passait au niveau supérieur ? Abonnez-vous à notre newsletter pour un cocktail (ou mocktail) rafraîchissant de divertissement LGBTQ+ et de culture pop, servi avec un accompagnement de régal pour les yeux.

Je ne sais vraiment pas comment gérer cela. J’adore expérimenter les manières dont j’ai toujours rêvé, mais chaque rencontre est entachée par mon anxiété et ma honte d’avoir pu me mettre en danger. Parfois, je me demande si cela en vaut la peine ou non.

Comment puis-je me connecter, m’amuser et ne pas avoir peur d’attraper quelque chose ? Est-ce que ça devient moins stressant ?

Malaise sexuellement transmissible

Cher Malaise sexuellement transmissible,

C’est une bonne chose d’être prudent et de se méfier de sa santé lors des rapports sexuels, surtout s’ils sont occasionnels ou anonymes. Avoir des inquiétudes quant à votre sécurité signifie que vous prenez soin de vous. Bien que les préservatifs restent les plus efficaces pour prévenir les IST, des produits comme la PrEP, la PEP et même des antibiotiques pris le lendemain d’une rencontre sont également disponibles.

Cela dit, puisque vous jouez déjà la sécurité, il semble que ce que vous ressentez soit une inquiétude qui va au-delà de ce qui est réellement justifié. Bien que ce ne soit pas à moi de vous diagnostiquer, ce que vous décrivez présente des arômes d’anxiété ou de pensée semblable à celle d’un TOC.

La pensée du trouble obsessionnel-compulsif (TOC) se caractérise par des pensées persistantes et intrusives (obsessions) et des comportements ou actes mentaux répétitifs (compulsions) visant à réduire l’anxiété provoquée par ces pensées. En d’autres termes, vous réfléchissez peut-être trop à l’idée de contracter une IST et vous faites des tests compulsifs pour tenter de réduire l’anxiété causée par l’idée d’être infecté.

Malheureusement, ce type de schéma peut non seulement affecter négativement vos expériences sexuelles, mais également entraver votre fonctionnement quotidien.

En fin de compte, si vous faites ce que vous pouvez pour être en sécurité, vous avez pris toutes les mesures possibles pour vous protéger, et le reste est hors de votre contrôle. Malheureusement, l’anxiété est plus émotionnelle que rationnelle, il n’est donc pas toujours facile de lâcher prise et de s’abandonner.

Dans votre cas, il pourrait être très utile de parler de votre anxiété à un conseiller ou un thérapeute affirmatif LGBTQ, que ce soit sur le campus ou en ligne. Il existe des stratégies d’adaptation que vous pouvez apprendre pour vous aider à le gérer, comme identifier et combattre les pensées irrationnelles, pratiquer des exercices de pleine conscience pour vous ramener au moment présent (où tout va bien) et des techniques de gestion du stress comme des exercices de respiration ou une relaxation musculaire progressive. Pour certains, même les médicaments peuvent être utiles.

Je vous encourage également à déterminer si votre peur et votre anxiété ont quelque chose à voir avec la honte, ce que vous avez mentionné dans votre e-mail.

Qu’est-ce que cela signifierait pour toi si tu a fait contracter une IST ? Cela signifie-t-il que vous êtes « sale » ou que vous avez « tort » d’être un homosexuel « promiscuité » ? Vous avez mentionné que vous n’avez pas encore parlé à votre famille, alors j’imagine qu’ils ont au moins une certaine crainte d’être jugés à propos de leur homosexualité. Peut-être, à un niveau inconscient, craignez-vous que si vous contractez une IST, cela signifie que tout ce que votre famille (ou d’autres) pense de l’homosexualité est vrai, et que c’est en quelque sorte honteux.

Tant que vous prenez soin de vous physiquement et émotionnellement et que vous agissez avec intégrité, il n’y a absolument rien de mal à être un homme gay sexuellement actif et à explorer ce qui vous passionne.

Je vous encourage à poursuivre votre exploration, tout en pratiquant un discours intérieur positif et en travaillant à réduire votre anxiété. Si vous remarquez des pensées anxieuses s’installer, parfois la meilleure chose que vous puissiez faire à ce moment-là est simplement d’en être témoin. En les qualifiant de simples « pensées anxieuses », vous vous éloignez déjà d’elles et vous en atténuez l’impact. Après tout, toutes les pensées ne sont pas utiles et vous n’êtes pas obligé de vous y identifier.

Le sexe devrait être quelque chose d’agréable et d’amusant, plutôt qu’une source de stress et de douleur émotionnelle. J’espère que vous pourrez obtenir le soutien dont vous avez besoin pour gérer votre anxiété et réduire ses effets sur vous.

Maintenant, si seulement ils pouvaient créer un vaccin pour cela !

Ask Jake est notre chronique de conseils rédigée par Jake Myers, rédacteur en chef de Queerty et thérapeute agréé en matière de mariage et de famille. Si vous avez une question pour Jake, veuillez envoyer un e-mail [email protected]ou contactez-le via son Plateforme de thérapie LGBTQ.

N’oubliez pas de partager :