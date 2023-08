Cet été californien, les passants dans les rues de San Francisco peuvent être divisés en deux camps : les locaux blasés, habitués à un défilé de voitures en mouvement sans chauffeur, ou les touristes abasourdis cherchant leurs smartphones pour capturer cette vision de l’avenir promise depuis longtemps.

Katherine Allen monte dans une Jaguar blanche, qui s’engage ensuite prudemment dans la circulation dans un quartier animé sillonné de piétons et de cyclistes.

L’avocat de 37 ans teste volontairement les cabines robotisées de Waymo depuis fin 2021. Au début, il y avait toujours à bord un employé de cette filiale d’Alphabet (la maison mère de Google), là pour prendre le volant en cas de besoin.

Et puis une nuit, sans aucun avertissement, la voiture est arrivée sans accompagnateur.

« J’étais vraiment nerveuse la première fois, mais pas trop nerveuse au point de ne pas vouloir le prendre. J’étais excitée aussi », a-t-elle déclaré.

« Pendant les deux premiers tiers du voyage, peut-être une vingtaine de minutes, j’étais paniqué et puis tout d’un coup, j’avais l’impression que c’était normal, ce qui est bizarre, parce que ce n’était pas normal ! »

Les véhicules à San Francisco sont exploités par Waymo et Cruise, propriété de General Motors, et plus tôt cet été, les deux opérateurs ont reçu l’autorisation d’un régulateur californien pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 dans toute la ville, sauf sur les autoroutes.

Cela a fait de San Francisco la première grande ville dotée de deux flottes de véhicules sans conducteur pleinement opérationnelles qui, espèrent les entreprises, stimuleront leur expansion ailleurs aux États-Unis.

‘Génial’

Mardi soir, accompagné par l’AFP, Isaac, un résident de San Francisco et papa au foyer, a commandé son premier trajet sur l’application Cruise.

« Percussion », le nom du véhicule, est arrivé rapidement. Mais au lieu d’emprunter l’itinéraire direct, qui aurait conduit à un supermarché en moins de cinq minutes, le voyage a suivi un long détour inexpliqué.

« C’est étrange que le volant tourne… C’est un peu fantomatique », observa Isaac alors que la voiture s’éloignait et se lançait dans le voyage.

« En fait, je suis impressionné. Le freinage est correct. Ce n’est pas si psychopathe de freiner et d’accélérer très rapidement », a déclaré Isaac.

Isaac tourna son attention vers un quiz affiché à l’écran devant lui.

Mais il n’était pas d’accord avec la réponse concernant le meilleur burrito de San Francisco. « C’est un bon conducteur mais je ne suis pas sûr qu’il ait bon goût dans les burritos. »

Vingt minutes et une douzaine de questions plus tard, Percussion arrive enfin à destination, mais se gare assez loin du magasin, sans doute à cause des travaux.

Non pas qu’Isaac soit découragé : « C’était génial. Je le referais n’importe quand. »

« C’est très paisible. Il n’y a pas de bavardage. Il n’y a pas de station de radio bizarre qui diffuse de la musique au hasard », a-t-il observé.

Et si c’était le même prix qu’un Uber, « j’opterais pour le robot parce que je suis un peu antisocial ».

Sans rage au volant

La testeuse de Waymo, Katherine Allen, était également sensible à l’aspect social.

« L’avantage qu’ils ont sur les conducteurs humains est qu’ils sont prudents, ce qui peut être très ennuyeux pour les autres conducteurs », a-t-elle déclaré.

Mais « il n’y aura pas de rage au volant » de la part d’un robotaxi, a-t-elle ajouté alors que sa voiture avançait lentement dans la circulation diurne.

Endossant son rôle de testeuse, Allen a essayé le bouton d’arrêt d’urgence et le véhicule a viré en toute sécurité sur le côté comme prévu.

La reprise du voyage s’avère difficile. Les conducteurs humains n’ont montré aucune pitié envers un robot qui voulait revenir sur la voie de circulation.

Jusqu’à présent, la plupart des incidents concernaient des véhicules arrêtés sur la route.

Mais les autorités locales ont néanmoins demandé à Cruise de réduire de moitié sa flotte à San Francisco (à 50 voitures actives le jour et 150 la nuit), le temps d’enquêter sur deux collisions survenues la semaine dernière, dont une avec un camion de pompiers.

Même dans cette ville folle de technologie, les robots-taxis sont un sujet de discorde.

Les militants écologistes leur reprochent de perpétuer le règne de la voiture particulière, tandis que les associations de personnes handicapées estiment qu’elles ne sont pas suffisamment adaptées à leurs besoins et que les syndicats craignent des pertes d’emplois.

Mais tout autant considèrent les voitures sans conducteur comme bénéfiques à ces causes.

Et l’enthousiasme est là : Waymo affirme avoir plus de 100 000 personnes sur sa liste d’attente.

Allen, qui jusqu’à présent bénéficiait de ses promenades gratuitement, devra payer à l’avenir. Va-t-elle continuer à utiliser Waymo ou opter pour un Uber piloté par des humains ?

« Cela dépendra du prix et du temps… les voitures autonomes sont presque toujours plus lentes », a-t-elle déclaré.