Je paie moins de 100 £ de factures chaque mois pour ma famille de quatre personnes – voici mes conseils pour réduire les coûts

Une maman qui dépense moins de 100 £ en factures chaque mois pour sa famille de quatre personnes a révélé ses meilleurs conseils pour réduire les coûts.

Lyn Brayshaw s’appuie sur des astuces écologiques pour maintenir la consommation d’eau et d’électricité de sa maison de Southampton aussi faible que possible.

La hausse du coût de l’énergie a mis Lyn au défi de faire preuve de créativité pour trouver des moyens d’économiser de l’argent 1 crédit

Les trois mégots de son jardin aident à conserver l’eau qui peut ensuite être utilisée à d’autres fins 1 crédit

La famille dépense seulement 49 pence en eau chaque jour pour une facture mensuelle de seulement 16 £.

Lyn dit qu’en utilisant des mégots d’eau, ils peuvent avoir un excédent en attente, ce qui réduit les factures et le gaspillage d’eau, rapporte le Daily Echo.

Les membres du ménage rempliront des récipients à partir des mégots et les utiliseront ensuite pour tirer la chasse d’eau et arroser le jardin.

Grâce à ce processus, lorsque leur eau a été coupée l’année dernière, ils ont pu continuer à tirer la chasse d’eau.

La maman économe encouragera sa famille à prendre de courtes douches et à mettre un bouchon dans la baignoire afin de pouvoir réutiliser l’eau.

Elle recommande aux propriétaires avec un tuyau de descente de prendre leur propre eau pour économiser de l’argent.

Pour réduire la consommation d’énergie, Lyn dit qu’il est important de sécher les vêtements à l’air libre dans l’endroit le plus chaud de votre maison.

Elle a déclaré: “La chaleur augmente, de sorte que l’endroit le plus chaud pour sécher est quelque part comme le haut des escaliers ou, en été, le cœur de votre maison.”

Lyn a supprimé son congélateur qui peut représenter environ 7 % de votre facture énergétique totale.

Elle a déclaré: «Nous avions un congélateur mais nous ne sommes qu’à 10 minutes du magasin le plus proche, nous pouvons donc y aller si nous avons désespérément besoin de quelque chose.

“De plus, nous pouvons acheter des aliments congelés et les conserver au réfrigérateur pendant une journée.”

La famille a également décidé de se débarrasser de l’essence, Lyn expliquant que cela faisait une énorme différence dans leurs dépenses globales.

Les cinq meilleurs conseils de Lyn pour réduire les factures : Récupérer l’eau dans les récupérateurs d’eau Calculez combien Utilisez un taxi au lieu de conduire ou louez un vélo

Elle a déclaré: «Nous dépensons maintenant 51 £ par mois en électricité après avoir coupé le gaz.

“Maintenant, nous avons une pompe à chaleur à air qui est efficace et qui fonctionne comme un réfrigérateur inversé.

“Avant, je détestais voir la vapeur et la pollution, alors nous les supprimons et c’est beaucoup plus efficace.

« C’est fou que dans notre pays on construise encore des maisons avec ça.

Lorsqu’il s’agit de se déplacer, Lyn exhorte les gens à utiliser des taxis ou à louer un vélo à la place.

Elle a calculé qu’après avoir pris en compte l’assurance, le contrôle technique, l’essence et les taxes, il peut être beaucoup moins cher à long terme de s’en passer.

Lyn a ajouté : « Environ les deux tiers des personnes ont accès à une voiture. Vous polluez l’air et la planète, surtout lorsque vous êtes assis dans la circulation avec votre moteur allumé.