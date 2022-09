Je paie 900 £ par mois pour vivre dans des appartements de luxe – mais la propriété est infestée de rats et je vis dans la misère

Une résidente FRUSTRÉE a partagé comment elle paie un loyer mensuel de plus de 900 £ pour vivre dans un immeuble d’appartements de luxe, mais s’est retrouvée dans une “misère” à la place.

La locataire Robyn Khan, 30 ans, qui vit depuis deux ans dans les appartements de Richmond Hill, à Salford, affirme que sa propriété est devenue dangereuse et infestée de rats.

Les locataires se sont plaints de l’état de l’immeuble Crédit : MEN Media

Marre Robyn qui vit dans son appartement depuis deux ans dit que le bâtiment n’est pas sûr Crédit : MEN Media

Les résidents ont signalé des carcasses d’animaux morts laissées pendant des semaines Crédit : MEN Media

Robyn dit que la propriété des appartements de Richmond Hill est infestée de rats Crédit : MEN Media

D’autres résidents fatigués ont également signalé des problèmes tels qu’une salle de poubelle “dégoûtante” dans le bloc d’appartements, où les prix des loyers peuvent aller jusqu’à 970 £.

Robyn, une avocate qui vit dans un appartement au dernier étage de l’immeuble, a déclaré à MEN : « C’est comme vivre dans la misère, la salle des poubelles est toujours dégoûtante et n’est jamais récupérée.

“Regardez l’état des portes, les fenêtres sales, les murs et les carreaux que j’ai déjà glissés.

«Ils nous disent qu’ils ont des nettoyeurs qui devraient venir faire ceci et faire cela, mais rien ne se passe jamais.

“Les jeunes adolescents grimpent sur le côté de l’immeuble, je ne sais pas comment, mais ils arrivent à remonter le haut de l’immeuble et se retrouvent sur mon balcon.

“Ils ont volé des choses là-bas et parfois, sur le chemin du retour, je reçois des alertes de ma caméra de sécurité à domicile indiquant qu’ils sont là. Je paie environ 970 £ et les loyers ont augmenté deux fois au cours des deux dernières années.

“À Deansgate Tower, ils paient jusqu’à un grand et ils ont une salle de sport, un concierge et des trucs comme ça.

« J’aime l’appartement dans lequel je vis, mais je ne suis pas en sécurité. N’importe qui peut se rattraper là où je vis et parce que ce ne sont que des fenêtres où tout le monde peut voir.

Pendant ce temps, un autre résident, Alex Joint, 31 ans, qui paie environ 745 £ par mois, a ajouté : « Je me sens frustré et j’en ai marre. J’ai l’impression qu’ils s’en sortent parce que ce sont les appartements les moins chers si près de la ville et ça me fait toujours rire quand je les vois les annoncer comme des “appartements de luxe”.

« Nous avons toujours des problèmes de vol. Vous pouvez voir à la porte d’entrée que les gens ont ouvert des colis, entaillé les choses à l’intérieur et laissé les boîtes.

« Nous avons besoin de caméras, mais ils ne veulent tout simplement pas les faire entrer. La porte est réparée puis elle est à nouveau cassée, réparée puis à nouveau cassée, il faut des mois pour que quoi que ce soit soit fait.

« Le plus gros problème est le manque de communication de l’agence immobilière. Nous avons tous essayé de les contacter avec des problèmes.

“Cela dure des mois sans rien entendre et tout d’un coup, nous recevons tous une lettre disant que les frais de service augmentent et que les loyers augmentent.”

Sasha Deepwell, directrice générale de la société de logement qui gère le bâtiment, Irwell Valley Homes, a déclaré dans un communiqué: «Nous avons fait des progrès significatifs par rapport à un plan d’amélioration sur lequel nous avons travaillé avec les résidents pour répondre à leurs préoccupations à Richmond Hill.

“Nous nous engageons à aider les gens à bien vivre dans leurs maisons et leurs communautés et à continuer à travailler avec les résidents et nos partenaires – y compris la police et les autorités locales – pour nous assurer que c’est un endroit décent où vivre.”