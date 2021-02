«  Je n’y ai pas pensé  »: Garland, le candidat AG de Biden, évite la question de savoir si l’immigration illégale devrait rester un crime

L’ancien juge Merrick Garland, nommé par le président Joe Biden pour diriger le ministère de la Justice, a semblé dire beaucoup «je ne sais pas» lors de son audition de confirmation au Sénat, y compris lorsqu’il a été interrogé sur l’immigration illégale.

Les sénateurs ont interrogé Garland lundi avant le vote au sol sur sa nomination, ce qui semble être acquis d’avance. À maintes reprises, cependant, il ne s’engageait pas dans des choses – de la sauvegarde de l’enquête de l’avocat spécial John Durham sur le FBI et le DOJ espionnant l’ancien président Donald Trump, à des choses telles que l’application des lois américaines sur l’immigration.

«Pensez-vous que l’entrée illégale aux frontières américaines devrait rester un crime?» a demandé au sénateur Josh Hawley (R-Missouri) à un moment donné, seulement pour que Garland réponde,«Je n’ai tout simplement pas pensé à cette question.»

HAWLEY: "Pensez-vous que l’entrée illégale à la frontière américaine devrait rester un crime?" GUIRLANDE: "Je n’ai tout simplement pas réfléchi à cette question … Je ne connais pas de proposition de décriminalisation, mais tout de même rendre l’entrée illégale." pic.twitter.com/RDSRsdCabu – Appelant quotidien (@DailyCaller) 22 février 2021

« Je ne connais pas de proposition de décriminalisation, mais je rend tout de même illégale l’entrée, » Garland a ajouté. Lorsqu’on lui a demandé si le DOJ continuerait à poursuivre l’immigration illégale, il l’a appelé « Une question d’allocation des ressources. »

« Je dois admettre que je ne sais tout simplement pas quelles sont les conditions et comment cela se fait, » dit-il à Hawley. «Je suppose que la réponse serait oui mais je ne sais pas…»

La députée Marjorie Taylor Greene (R-Georgia) a soutenu que la non-réponse de Garland sur la question brûlante devrait le disqualifier de ses fonctions.

«Chaque élément de cette réponse devrait disqualifier Merrick Garland du poste de procureur général des États-Unis d’Amérique», a-t-elle tweeté.

Chaque élément de cette réponse devrait disqualifier Merrick Garland du poste de procureur général des États-Unis d’Amérique. https://t.co/TPONj3xphx – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 22 février 2021

Garland, 68 ans, sera probablement confirmé comme procureur général de Biden. Il est devenu un nom familier en 2016, lorsque le président Barack Obama a voulu qu’il occupe le poste vacant à la Cour suprême des États-Unis laissé par le décès du juge Antonin Scalia – seulement pour que le Sénat à majorité républicaine refuse de considérer la nomination.

Il avait travaillé comme procureur au DOJ sous l’administration Clinton et avait été confirmé comme juge fédéral à la Cour d’appel américaine pour le circuit de DC en 1997. Il a démissionné plus tôt ce mois-ci, après plus de 13 ans sur le banc.

