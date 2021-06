« Je n’utilise pas d’application de rencontres », dit Shanaya Kapoor mais la qualifie de « assez génial »

La fille de Sanjay Kapoor, Shanaya Kapoor, est prête à entrer bientôt à Bollywood. Le joueur de 21 ans est naturellement excité. « Je suis extrêmement excité et impatient de tourner le film. J’ai fait plusieurs lectures avec mon réalisateur et j’ai eu beaucoup de discussions sur le résumé de mon personnage et la répartition des scènes », a déclaré le petit nouveau de la B-Town. block, dans une interview avec IANS.

Le premier film de Shanaya est réalisé par Shashank Khaitan et, comme les premiers projets de nombreux jeunes de l’industrie ces derniers temps, sera produit par Dharma Productions de Karan Johar. Elle fait face aux acteurs Gurfateh Pirzada et Laksh Lalwani dans le film, un triangle amoureux rom-com.

La débutante s’est préparée pour le film avant qu’il ne tombe sur le sol une fois le verrouillage terminé. « Je pense qu’il est important de comprendre la peau et l’honnêteté d’un personnage », dit-elle.

Avant son premier film, Shanaya a travaillé comme assistante réalisatrice sur « Gunjan Saxena: The Kargil Girl » de Jhanvi Kapoor pour comprendre le cinéma et le fonctionnement des plateaux de tournage. Son père Sanjay a récemment été un habitué de l’espace numérique, il a été vu dans « Lust Stories », « The Gone Game » et « The Last Hour », et a « Finding Anamika » à venir.

Shanaya choisit sa préférée parmi les œuvres récentes de son père. « À mon avis, l’un de mes préférés de mon père est ‘Lust Stories’. Le personnage que mon père jouait avait des couches, et je pense qu’il a été extrêmement bien craqué! » elle dit.

Sanjay a figuré dans le segment du film d’anthologie de Dibakar Banerjee aux côtés de Manisha Koirala et Jaideep Ahlawat.

Dans la websérie « Fabulous Lives Of Bollywood Wives », lors des débuts de Shanaya, le public a pu voir Sanjay Kapoor être possessif à propos du rendez-vous de Shanaya au « Bal » à Paris tandis que sa mère Maheep était plus douce.

Shanaya étouffe un rire rappelant l’épisode. « Comme tous les parents, je suppose ! Mon père ne demande jamais ou ne veut jamais savoir, mais il est très protecteur », dit-elle, ajoutant : « Ma mère est comme ma meilleure amie, alors elle me demande une liste d’au moins 100 questions avant de partir et de revenir du rendez-vous. Mais je ne dirais pas qu’elles m’ennuient beaucoup. «

Ses débuts à Bollywood suivront, mais Shanaya est déjà une sensation sur les réseaux sociaux. Elle a 741 000 fans sur Instagram.

« Les réseaux sociaux et les interactions en ligne sont devenus très importants », observe Shanaya, qui sera vue dans une prochaine vidéo sur l’application de rencontres Bumble avec sa mère Maheep Kapoor. Dans la vidéo amusante, Shanaya et Maheep se lieront pour faire le premier pas et dévoiler des secrets amusants et des vérités de la vie.

En parlant d’applications de rencontres, Shanaya résume : « Je n’utilise pas d’applications de rencontres mais je pense que c’est assez génial. J’ai entendu parler des applications de rencontres quand j’avais 17 ans. C’est vraiment cool car vous pouvez vraiment apprendre à connaître une personne en ligne avant vous allez les rencontrer. »