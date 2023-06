Je n’oublierai jamais la façon cruelle dont la maladie d’horreur de notre fils Charlie Gard a été révélée… maintenant nous avons eu un autre coup de poing dans l’intestin

LES parents du petit Charlie Gard disent que le drame de la BBC Best Interests les a laissés sous le choc après que certaines des scènes les plus déchirantes du drame aient reflété leur propre combat dévastateur.

Chris Gard et Connie Yates ont révélé comment regarder la nouvelle série – sur une famille déchirée par la décision de retirer les soins de leur fille en phase terminale – les a ramenés à leur propre chagrin d’amour en 2017.

Charlie Gard est né avec une maladie génétique rare Crédit : PA : Association de la presse

Charlie est né en août 2016 et a reçu un diagnostic de syndrome de déplétion de l’ADN mitochondrial – une maladie génétique rare qui provoque une défaillance musculaire et des lésions cérébrales.

Ses parents révèlent que – comme les personnages Andrew et Nicci, interprétés par Michael Sheen et Sharon Horgan – ils ont également découvert que les médecins n’allaient pas se battre pour le sauver lorsqu’un médecin en soins palliatifs s’est présenté lors d’une réunion.

Ils font maintenant campagne pour la loi de Charlie, qui empêcherait le NHS de pouvoir traduire en justice les parents d’enfants en phase terminale – et espèrent que des scènes comme celles de cette émission appartiendront au passé.

Et ils espèrent que voir une famille fictive déchirée par une affaire judiciaire similaire les aidera à obtenir le soutien de la loi de Charlie.

S’exprimant depuis leur domicile à Inverness – qu’ils partagent avec le petit frère de Charlie, Oliver, maintenant âgé de deux ans – Connie, 37 ans, a déclaré: «Certaines scènes m’ont vraiment frappé pendant six ans.

« Il y a tellement de moments qui étaient vraiment comme se regarder dans un miroir, c’était un vrai coup de poing dans le ventre à regarder. »

Le petit Charlie est décédé juste avant son premier anniversaire en 2017 Crédit : PA : Association de la presse

Les parents de Charlie ont porté leur affaire devant la Haute Cour dans le but de garder leur fils en vie

Les fans ont été saisis par le drame en quatre parties, qui se termine ce soir et voit un couple entraîné dans une bataille juridique sur le droit de leur fille Marnie à mourir.

L’histoire de la dispute entre les parents de Marnie et les médecins, qui croient qu’il est dans « l’intérêt supérieur » de l’enfant d’être autorisé à mourir, ressemble étrangement au cas tragique de Charlie.

Et une scène émouvante où un médecin en soins palliatifs est invité à une réunion avec la famille était un art imitant la vie – car les parents de Charlie ont vécu presque exactement la même chose.

Connie a déclaré: «Lorsque Charlie a été diagnostiqué, nous avons été invités à une réunion à l’hôpital avec de nombreux spécialistes.

«Ils ont fait le tour de la pièce et se sont présentés, et un homme a dit qu’il faisait partie de l’équipe de soins palliatifs.

« Nous ne savions même pas dans quelle condition il souffrait et c’était déjà comme s’ils avaient déjà décidé de son sort.

« Le reste de la rencontre a été un flou absolu, nos têtes tournaient.

«Personne ne devrait recevoir de mauvaises nouvelles comme ça. C’était vraiment cruel et inutile. Il faut plus de respect pour les parents. »

Chris, 38 ans, a ajouté: « Regarder ce match à la télévision a été comme un coup de poing dans le ventre. »

Le drame de la BBC Best Interests met en vedette Sharon Horgan, Michael Sheen et Niamh Moriarty dans le rôle de leur fille Crédit : BBC

Michael Sheen et Sharon Horgan dans la série font face à un combat similaire aux parents de Charlie Crédit : BBC

Le couple a refoulé ses larmes en expliquant comment Best Interests reflète d’autres éléments de leur propre combat.

Connie a déclaré : « La scène où Nicci reproche à Andrew d’avoir pleuré au chevet de leur fille m’a vraiment touchée. »

« Nous avions exactement la même règle. Nous sortirions du tribunal, ayant perdu un autre appel, sangloterions jusqu’à l’hôpital, mais nous nous disions « ne pleure pas devant Charlie ».

«Nous nous faufilions aux toilettes et sanglotions – mais comme Andrew dans la série, nous nous sommes retrouvés tous les deux en larmes au chevet de Charlie.

« La plus grande différence pour nous, c’est que Charlie était conscient et réactif avec nous tout du long – il nous regardait et nous luttions pour tenir le tout ensemble.

«Ces scènes d’eux deux sur les marches du tribunal nous ont vraiment tout rappelé.

« Aller au tribunal était terrifiant. Tout dans nos vies à ce moment-là semblait tellement hors de contrôle, mais quand nous sommes entrés dans la salle d’audience, nous nous sommes sentis comme des imposteurs.

« On avait vraiment l’impression de vivre dans un film à l’époque. Mais ça a été notre réalité pendant neuf mois.

Le cas de Charlie Gard a attiré l’attention des médias du monde entier Crédit : PA : Association de la presse

Les parents de Charlie photographiés à son chevet avec le militant des droits de l’homme, le révérend Patrick Mahoney

La bataille de Connie et Chris avec les médecins a fait la une des journaux mondiaux en 2017.

Bien que plusieurs médecins du monde entier aient proposé un traitement expérimental à Charlie et que la famille ait collecté plus de 1,3 million de livres sterling de fonds, le Great Ormond Street Hospital de Londres les a empêchés de permettre à Charlie de quitter l’hôpital.

Ils ont fait valoir que ce n’était pas dans son intérêt supérieur – malgré les offres de soutien du pape et du président de l’époque, Donald Trump.

Chris déclare : « Nous voulons faire ce que nous pouvons pour aider les autres maintenant. Et empêcher les affaires d’être portées devant les tribunaux est notre principal objectif.

«Cela détruit la famille, coûte une fortune au NHS et empêche tout le monde de faire la seule chose qu’il doit faire plus que toute autre chose: s’occuper de cet enfant.

«Nous n’avions jamais été dans une salle d’audience auparavant, nous n’avions aucune idée de ce qui se passait – c’était tellement injuste.

« Avec le recul, je ne sais pas comment nous nous en sommes sortis. »

Connie et Chris ont eu un autre fils et ont continué à faire campagne au nom de Charlie 1 crédit

La loi Charlie, qui est actuellement examinée par le gouvernement dans le cadre de l’examen des différends concernant la prise en charge des enfants gravement malades, empêcherait les affaires d’être portées devant les tribunaux en encourageant la médiation entre médecins et parents.

Cela donnerait aux parents le droit de transférer leur enfant dans un autre hôpital, si on leur proposait un traitement ailleurs, ce qui peut actuellement être refusé par l’hôpital.

Connie a déclaré : « Nous ne voudrions jamais rien faire qui ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, mais comme on le voit dans le programme, nous avons souvent tous des idées différentes sur ce qu’est leur intérêt supérieur.

«Nous avons travaillé très dur avec les médecins, y compris certains de ceux qui se sont battus contre nous avec Charlie, pour trouver une solution à ce problème.

«Nous proposons que tant que permettre aux parents d’explorer d’autres traitements ne causerait aucun préjudice significatif, ils devraient être autorisés à explorer cela.

« Nous savons que des dizaines de familles vivent cela chaque année et nous voulons faire tout notre possible pour les aider. »