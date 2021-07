Je n’étais tout simplement pas un gros gamin, c’était un problème : la révélation émotionnelle d’Arjun Kapoor sur l’humiliation corporelle | Nouvelles des gens

New Delhi : la star de Bollywood Arjun Kapoor surfe sur le succès de sa dernière sortie Sandeep Aur Pinky Faraar. L’acteur révèle son parcours émotionnel pour lutter contre l’obésité et la honte corporelle sur les réseaux sociaux.

Arjun dit: «Je suis vraiment et c’est un sentiment spécial parce que cela fait quelques années que je n’ai pas ressenti ça. Je suis reconnaissant au public et aux critiques d’avoir aimé ma performance dans Sandeep Aur Pinky Faraar. Le succès de ce film a beaucoup compté pour moi personnellement et m’a chargé pour l’avenir qui m’attend en tant qu’acteur. J’ai pu obtenir un meilleur physique et je pense que mon état d’esprit est un facteur énorme pour que cela se produise.

Arjun admet qu’il a eu du mal à contrôler son esprit pour penser positivement alors qu’il luttait contre l’obésité depuis son enfance. Il dit qu’Internet est aussi un endroit toxique et faire honte à quelqu’un sans comprendre ce qu’il pourrait vivre est devenu une culture triste aujourd’hui.

Il révèle : « Mon problème de santé sous-jacent m’a toujours fait lutter pour rester constamment à une certaine taille. Peu de gens le savent, mais je lutte contre l’obésité depuis très longtemps. Je n’étais tout simplement pas un gros gamin, c’était un problème. Cela n’a pas été facile. Bien qu’on m’ait beaucoup critiqué pour mon physique, je l’ai pris sur mon menton parce que les gens s’attendent à ce que les acteurs soient vus dans un certain type de corps. Je comprends que. Ils n’ont pas compris la lutte que j’ai traversée et ça va. Je n’ai qu’à prouver à moi-même et aux gens qui croient en moi.

Arjun précise en disant, « Ma condition rend unique pour moi l’obtention de résultats rapides. La transformation que les gens peuvent accomplir en un mois, il me faut 2 mois pour le faire. Donc, je me suis concentré sur moi-même pendant un an pour atteindre mon type de corps actuel et je désire seulement devenir plus en forme et meilleur. Ce voyage m’a vraiment motivé et m’a montré que rien n’est impossible. Je dois juste continuer, quoi qu’il arrive. Malheureusement, la honte est malheureusement devenue une partie de notre culture et je ne peux qu’espérer que nous nous améliorons en tant que société. Oui, j’ai encore de l’espoir.

Arjun admet que malgré les succès, tous les acteurs sont constamment sous pression pour faire leurs preuves, exposés aux regards et à l’examen du public et que leurs vies sont disséquées et jugées par tout le monde. Il dit que ce n’est pas un métier facile à exercer.

Arjun dit: «La pression pour être pertinent dans l’industrie est immense et la négativité vous atteint. À une époque où mes films ne fonctionnaient pas au niveau auquel je m’attendais à ce qu’ils tirent, la négativité est montée en puissance. Les déclencheurs qui avaient causé mon problème de santé en premier lieu sont revenus et j’ai essayé de continuer, de faire en sorte que chaque jour compte.

Il ajoute : « Lorsque vous êtes constamment submergé par la pression du travail, vous ne réalisez pas le dérapage que vous pourriez traverser. Vous ne réalisez pas que vous pourriez vous effondrer de l’intérieur en affichant un visage courageux. Cela m’est arrivé. Cela arrive à beaucoup de gens. »

Les gens disent qu’il est temps pour Arjun 2.0 après avoir livré une solide performance avec Sandeep Aur Pinky Faraar. Il admet que les éloges qu’un acteur reçoit inspirent et aident à se sentir aimé.

Arjun dit : « Je suis heureux d’être en train de travailler. Je pense que nous le sommes tous. Donc, si les gens aiment, que j’ai perdu du poids et que j’ai une meilleure apparence, je les remercie pour leurs encouragements. La positivité et la négativité font partie de notre travail. Donc, en tant qu’acteurs, nous devons simplement l’accepter et passer à autre chose. »

Il ajoute: «Pendant la pandémie, j’ai commencé à lire diverses choses sur la vie positive et cela m’a aidé à trier beaucoup de choses. J’ai constamment essayé de me centrer et peut-être que le verrouillage m’a aidé à me concentrer sur moi-même et à éliminer tout le bruit inutile auquel il faut faire face dans cette industrie. »

Arjun est à son meilleur ces derniers temps. Il sera vu dans Ek Villain 2 – un grand artiste de théâtre qui, selon lui, contribuera à ramener les gens au cinéma. Il révèle qu’il a dû se dépasser comme jamais auparavant pour atteindre le physique que le réalisateur Mohit Suri voulait. Pour Arjun, il voulait se débrouiller seul.

« J’espère que les gens seront agréablement surpris quand ils me verront dans Ek Villain 2. Mohit Suri m’a imaginé d’une certaine manière à l’écran et je travaille très dur pour m’assurer que je ressemble au rôle et que je livre une performance solide et divertissante, » il dit.

Arjun remercie sa famille et ses fans de ne jamais lui lâcher la main lorsque les choses sont devenues difficiles pour lui.

Il dit : « Tout ce que je peux dire, c’est que je suis chanceux et reconnaissant d’avoir des gens qui ont été des piliers de force autour de moi. Ils m’ont fait me sentir aimée et spéciale, et cela m’a vraiment fait attendre chaque instant de ma vie avec impatience. Ils m’ont fait croire en moi et m’ont fait sentir que je méritais d’être là où je suis aujourd’hui. Je dois également remercier tous mes fans et les personnes qui ne m’ont envoyé que des ondes positives pendant cette phase de ma vie parce que cela m’a permis de continuer, cela m’a permis de me concentrer sur moi-même et ma vie.