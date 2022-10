Je n’étais pas prête à être maman et j’ai trouvé l’allaitement hideux et dégoûtant, révèle Stacey Solomon

STACEY Salomon a parlé de sa vie de mère adolescente en disant elle « n’était pas prête » et trouvait l’allaitement « hideux ».

La panéliste de Loose Women – qui est tombée enceinte à 17 ans – a déclaré avoir souffert d’une terrible dépression postnatale.

« Je me suis presque sentie violée en accouchant. Les gens vous disent que vous ressentirez cette bouffée d’amour et de bonheur dès qu’elle sortira, et j’ai eu du mal à trouver cela », a-t-elle déclaré au Guardian.

“Je me suis demandé qui j’étais, ma morale. J’ai pensé : ‘Pourquoi n’ai-je pas tout de suite aimé cet humain ? Qu’est-ce qui ne va pas chez moi?'”

La star de X Factor a expliqué qu’elle trouvait l’allaitement inconfortable et se sentait exposée.

“L’allaitement y était pour beaucoup. J’étais une adolescente, donc sortir mes seins devant les gens me paraissait dégoûtant », a-t-elle poursuivi.

“J’ai trouvé tout cela vraiment contradictoire. Quand j’ai allaité Rose, j’ai adoré chaque seconde, mais j’ai trouvé ça hideux la première fois.

“Et il y a des choses dont les gens ne parlent pas quand vous allez avoir un bébé, comme la sage-femme va vérifier toutes les fissures de vos mamelons, et les gens vous touchent et vous regardent constamment.”

La star est la mère de Zachary, 14 ans, et de Leighton, 10 ans, issus de relations antérieures.

Elle a également un fils Rex, trois ans, et une fille Rose, qui aura un an ce mois-ci, qu’elle partage avec l’ancien mari star d’EastEnders, Joe Swash.

L'année dernière, la favorite de la télévision a parlé de son baby bump à l'adolescence.





S’exprimant sur Loose Women, elle a expliqué: «Je me souviens juste d’avoir eu tellement honte. Je sais que ça a l’air horrible, mais quand j’étais enceinte de Zach, tout ce que j’ai ressenti, c’était de la honte.

« Je ressemblais aussi à un bébé. J’ai regardé environ six heures. Je pense que les gens ont juste regardé et se sont dit, ‘ugh, pourquoi est-elle enceinte ?’ C’est peut-être un traumatisme que je n’ai tout simplement pas abordé.

Stacey a précédemment déclaré que ses parents n’avaient exercé aucune pression sur elle lorsqu’il a été révélé qu’elle était enceinte à l’âge de 17 ans.

Elle a déclaré: «Même s’ils étaient vraiment en colère contre moi, blessés et déçus, ils ne m’ont jamais dit si je devais aller de l’avant et avoir le bébé ou non.

“Ce qui à l’époque était une agitation absolue parce que tout ce que je voulais, c’était que ma mère et mon père me disent quoi faire.”

