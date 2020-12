Le témoin vedette dans l’affaire de « fraude électorale » de Trump dans le Michigan n’a terminé sa probation qu’il y a deux mois pour crime informatique, DailyMail.com peut le révéler en exclusivité.

Mellissa Carone, 33 ans, a été condamnée à 12 mois de probation pour l’infraction en septembre 2019, à la suite d’un incident survenu en novembre 2018.

La mère de deux enfants avait conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs, qui à leur tour ont abandonné une accusation d’obscénité au premier degré contre elle.

Carone est devenue un phénomène viral lors d’une audience mercredi où elle a réprimandé les législateurs du Michigan tout en détaillant ses allégations de fraude électorale et affirmant que « les démocrates ruinent votre vie ».

Rudy Giuliani a même essayé de la faire taire à un moment donné, en affirmant: « Je sais ce que j’ai vu. Je sais ce que j’ai vu. Si je me trompe, je peux aller en prison.

Jeudi, elle a critiqué les suggestions qu’elle avait bu après sa performance belliqueuse, proclamant: «Absolument pas!

Le même jour – après avoir affirmé qu’elle devait « se débarrasser de ses médias sociaux », elle est allée sur Twitter pour publier des photos d’elle-même avec Giuliani et un mélange de ses preuves qui la comparaient à « Rocky ». Le mash-up s’est moqué d’un législateur républicain, puis a montré le Marine One de Trump devant une foule de rassemblement.

Le passé criminel de Carone est la dernière bévue publique pour Giuliani alors qu’il tente de prouver une fraude électorale présumée, quelques semaines à peine après avoir tenu une conférence de presse au Four Seasons Total Landscaping – qui se trouvait entre un sex-shop et un crématorium.

L’homme de 76 ans est également devenu un mème lui-même lors d’une étrange conférence de presse le mois dernier où il transpirait abondamment et de la teinture pour cheveux coulait sur le côté de son visage.

Renommée virale: Mellissa Carone s’est retrouvée comparée à un personnage de SNL

La version qu’elle préfère: Carone a publié un mash-up pro-Trump la comparant à Rocky sur les réseaux sociaux qu’elle a affirmé avoir abandonné.

Sur Internet, elle avait figuré dans d’autres mash-ups la comparant à la fille de Cecily Strong de SNL, vous souhaitez que vous n’ayez pas commencé une conversation avec le personnage.

Et

Carone avait déclaré mercredi à l’audience du Michigan House Oversight Committee à propos de ses affirmations selon lesquelles elle avait vu des agents de vote faire passer des bulletins de vote dans des machines à voter « des milliers de fois », ce qu’un juge avait déjà déclaré « non crédible ».

Carone a déclaré qu’elle travaillait comme entrepreneur pour le système de vote du Dominion au Detroit TCF Center.

Carone a affirmé lors de l’audience que tout en travaillant en tant qu’entrepreneur, les travailleurs ont été transportés vers une installation appelée « l’entrepôt de Chicago » où elle a été témoin de la majorité des fraudes présumées.

«Je sais pertinemment qu’il y avait des activités illégales là-bas», a déclaré Carone à l’audience, affirmant que les gens avaient des «photos» de boîtes en cours de transport à partir de l’entrepôt. Ni elle, ni Giuliani et Janet Ellis – l’autre avocat personnel de Trump – n’en ont produit pendant l’audience.

À un moment donné au cours de l’audience, le représentant de l’État républicain Steve Johnson a déclaré qu’elle devrait témoigner sous serment.

Mais en réponse, la femme de 33 ans a déclaré qu’elle « avait un affidavit ».

«Je suis mère, j’ai deux enfants, j’ai deux diplômes. Je ne connais aucune femme au monde qui rédigerait un affidavit sous serment juste pour l’écrire. Vous pouvez aller en prison pour ça », dit-elle.

Elle a également parlé à plusieurs reprises au-dessus du législateur, élevant la voix, auquel point Giuliani a été vu se penchant et semblant la « faire taire ».

Parmi ses affirmations figurait que le registre du scrutin – le registre de ceux qui avaient voté – était «hors de 30 000».

«Nous ne voyons pas le registre du scrutin de 30 000 personnes», a-t-il déclaré.

«Vous l’avez pris et y avez fait quelque chose de fou? elle répondit.

«Je dis juste que les chiffres ne sont pas décalés de 30 000», a déclaré Johnson.

«Je sais ce que j’ai vu. Je sais ce que j’ai vu et j’ai signé quelque chose qui dit que si je me trompe, je peux aller en prison. As tu?’

Même lorsque le président lui a dit de répondre sans l’interrompre, elle ne pouvait pas s’en empêcher.

« C’est follement éteint et les morts ont voté et les illégaux ont voté », a-t-elle déclaré sur sa question.

L’affidavit de Carone a été inclus dans le procès du Michigan que l’équipe Trump a déposé dans l’espoir d’arrêter la certification électorale du comté de Wayne.

Non seulement la demande a été rejetée par un juge, mais le même juge a déclaré que les allégations de Carone n’étaient « tout simplement pas crédibles ».

Quand un législateur démocrate lui a dit que le juge de l’État du Michigan avait statué que son témoignage « ne correspondait à aucun autre affidavit », elle a déclaré: « Devinez quoi, il y aura un couple derrière moi qui dira la même chose que je viens de dire. » Il n’y avait pas.

«Monsieur, j’ai écrit un affidavit écrit, oui, c’est vrai à 100%.

Témoin vedette de Trump: Mellissa Carone a posté des photos d’elle-même avec Rudy Giuliani et Jenna Ellis

Rencontrer la famille:

Pas crédible: un juge a statué que ses preuves sous serment ne concordaient pas – avant même qu’elle ne les répète à la Michigan State House

Carone est une partisan dévouée de Trump, qui a publié son soutien à son égard sur les réseaux sociaux pendant des mois, a qualifié Joe Biden de « littéralement mental » et a exigé le rappel du gouverneur démocrate du Michigan Meghan Whitmer.

Elle vit avec son fiancé Matthew Stackpoole, 36 ans, dans une banlieue du comté de Wayne au Michigan, et a publié des photos montrant sa maison avec des pancartes Trump-Pence. Le couple a une fille de cinq mois ensemble, tandis qu’elle a un fils de trois ans issu d’une relation précédente.

Stackpoole a également un fils et une fille d’un précédent mariage et semble être impliqué dans un différend de garde avec leur mère.

Carrone a travaillé chez Ford en Livonie, peut-être en tant que stagiaire, et a déclaré qu’elle avait été recrutée pour travailler pour Dominion par l’intermédiaire d’une agence.

Elle est titulaire d’un baccalauréat de l’Institut technique ITT de Dearborn et d’un diplôme d’associé en informatique de l’Université du Michigan à Dearborn. Les deux périodes d’études ont été combinées à des emplois informatiques de bas niveau.

Elle a affirmé dans son témoignage qu’elle n’avait pas été en mesure de trouver du travail à la suite de ses allégations de fraude électorale.

«Ma vie a été détruite», dit-elle. «J’ai perdu ma famille, j’ai perdu des amis. J’ai dû changer mon numéro de téléphone. J’ai dû me débarrasser des réseaux sociaux.

« Je ne peux même plus trouver un vrai travail parce que les démocrates aiment ruiner leur vie, c’est pourquoi, comme ils l’ont fait à Trump. »

Carone avait participé à une manifestation « arrêtez le vol » plus tôt ce mois-ci et, après que son affidavit ait été rendu public, est apparue dans une série de chaînes de télévision pro-Trump, y compris Lou Dobbs de Fox Business Network.

Bien qu’elle prétende s’être « débarrassée des réseaux sociaux », elle a publié des photos avec Giuliani et Ellis après l’audience.

Et elle a rempli son fil Twitter d’éloges pour Trump, affirme que les élections ne sont pas terminées et des photos d’elle lors d’un rassemblement « arrêtez le vol » à Lansing, à l’extérieur du Capitole du Michigan.

Elle a répondu au président qui a tweeté un lien vers l’une de ses apparitions dans les médias en disant «c’était moi».

Son témoignage dans un accident de voiture n’était que le dernier moment digne de mention pour miner les efforts de Giuliani pour faire basculer les élections en faveur du président Donald Trump en affirmant qu’il y avait eu une fraude électorale massive lors de l’élection.

Juge après juge a rejeté son cas – qui, selon lui, est en cours de renvoi à la Cour suprême – et lui et Ellis ont perdu un autre membre de leur soi-disant « force de frappe d’élite », le théoricien du complot Sidney Powell.

Le témoin a affirmé à quel point « tous les Chinois se ressemblent » lors de l’audition du comité de surveillance de la Michigan House mercredi.

L’un des autres membres, Joe DiGenova, a exigé l’exécution du chef de la sécurité électorale limogé Chris Krebs, puis a affirmé que c’était sarcastique.

Jusqu’à présent, ils n’ont annulé les résultats d’aucun État et sont maintenant en tournée nationale de réunions ou d’auditions organisées par les républicains pour présenter des allégations de fraude, dont beaucoup ont déjà été rejetées par les juges.

Mercredi soir, un autre témoin présenté, Giuliani, a affirmé que « tous les Chinois se ressemblent » lorsqu’ils plaidaient pour l’exigence d’une pièce d’identité des électeurs dans l’État.

« L’autre représentant a dit que vous pouvez réellement vous présenter et voter sans pièce d’identité, c’est choquant. Comment pouvez-vous permettre que cela se produise? », A réfléchi le témoin non identifié lors de l’audience à Lansing.

«Beaucoup de gens pensent que tous les Indiens se ressemblent, je pense que tous les Chinois se ressemblent, alors comment le diriez-vous?

Le commentaire a suscité de légers rires de la part des autres dans la pièce avant que la femme ne continue avec son point.

«Si un enfant se présente, vous pouvez être n’importe qui et vous pouvez voter. Et si quelqu’un avec mon nom, vous ne pouvez même pas dire mon nom, n’importe qui peut voter en mon nom. L’identité devrait donc être la condition de base », a-t-elle conclu.