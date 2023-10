Par Shania Obrien pour Daily Mail Australie









Alicia Garrigos a souffert de douleurs du nerf sciatique, d’une mobilité limitée, de crampes débilitantes et de saignements abondants pendant huit ans avant qu’un médecin n’examine enfin de plus près ses symptômes « mystérieux ».

À l’âge de 16 ans, la professeure de natation de Melbourne a commencé à ressentir des crises de fatigue, des reflux acides et des douleurs inexplicables, apparemment sorties de nulle part.

S’adressant à FEMAIL, Alicia, aujourd’hui âgée de 20 ans, a déclaré qu’elle avait consulté d’innombrables professionnels de la santé qui lui ont insisté sur le fait qu’elle devait simplement faire plus d’exercice et modifier son alimentation si elle voulait contrôler ses règles abondantes.

Elle sait maintenant que ses symptômes atroces étaient dus à l’endométriose – une maladie dans laquelle un tissu semblable à la muqueuse de l’utérus se développe à l’extérieur de l’utérus et provoque une douleur intense.

“C’était vraiment horrible de vivre tout ça seule”, a-t-elle déclaré. «J’ai vécu beaucoup d’anxiété et de dépression. J’avais l’impression que j’étais fou et que tout était dans ma tête. J’essayais de me convaincre que j’allais bien, mais il y avait des jours où je ne pouvais même pas marcher.

La douleur d’Alicia a souvent été minimisée par ses camarades de classe qui pensaient qu’elle était « exagérée » et « dramatique » – mais la vérité a été révélée lorsqu’un chirurgien a découvert des lésions sur ses ovaires et sa paroi abdominale.

Les symptômes d’Alicia ont commencé lorsqu’elle a eu ses premières règles, à l’âge de 12 ans.

«J’ai toujours eu beaucoup de douleurs et de crampes, mais je pensais que c’était parce que j’avais besoin de m’habituer à avoir mes règles.

«Mon médecin généraliste m’a mis sous contraception quand j’ai eu 16 ans. J’ai eu le bâtonnet d’Implanon, j’ai pris trois pilules différentes, le DIU Mirena et Depo – qui est une injection contraceptive.

“Les médecins semblaient avoir une étrange obsession selon laquelle mes règles étaient plus abondantes parce que je n’étais pas mince”, a-t-elle déclaré.

«Ils n’arrêtaient pas de me suggérer de modifier mon alimentation et de faire plus d’exercice. Ils ont dit que je ne mangeais pas correctement parce que j’étais végétarien et qu’ils voulaient que je recommence à manger de la viande pour faire monter mon fer. Mais la seule raison pour laquelle il était faible était parce que je perdais beaucoup de sang.

“Maintenant que je prends deux contraceptifs et que je n’ai plus mes règles, mon fer va parfaitement bien.”

Alicia s’est rendue chez un gynécologue pour la première fois à l’âge de 18 ans et a été choquée lorsque l’homme a essayé de la dissuader de tout.

“Il a dit que je n’avais rien, certainement pas d’endométriose, et que j’étais trop jeune pour avoir des problèmes. Il a dit que ce n’était qu’une période et que je pouvais y faire face en utilisant un contrôle des naissances.

«Il m’a à peine posé des questions, c’était comme s’il voulait juste me faire sortir et qu’il n’était pas intéressé par ma douleur.» C’était blessant étant donné que je payais si cher pour le voir.

«Mais je savais qu’il devait se tromper. Mes règles étaient si abondantes que je saignais partout. Ma douleur au nerf sciatique s’est propagée jusqu’à mes jambes et je pouvais à peine bouger, encore moins marcher.

La mère d’Alicia, infirmière, a finalement trouvé un médecin généraliste spécialisé dans la santé des femmes – le premier médecin à avoir envisagé l’endométriose.

“J’ai été référée à un chirurgien et elle a trouvé des lésions le long de ma paroi abdominale, de ma poche de Douglas, de mes ligaments et sur mes ovaires”, a-t-elle partagé.

La douleur d’Alicia s’est atténuée depuis l’opération, mais il n’y a pas d’avenir dans lequel elle n’aura pas besoin de contraception hormonale, d’analgésiques puissants et d’anti-inflammatoires.

«J’ai toujours des douleurs nerveuses, des maux d’estomac, un reflux important et tous les autres symptômes que je ressentais auparavant.»

« Les médecins n’avaient aucun moyen de les gérer, je dois donc trouver ma propre façon de gérer cela, avec l’aide d’un nutritionniste et de médicaments en vente libre. J’aurai probablement besoin d’une autre intervention chirurgicale si la situation s’aggrave encore.