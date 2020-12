Rush Limbaugh exprime « une grande gratitude » alors qu’il lutte contre le cancer du poumon.

Le commentateur conservateur de longue date, 69 ans, a ouvert sa dernière émission de radio de 2020 en remerciant les auditeurs et les partisans de « The Rush Limbaugh Show ».

« J’ai eu un an pour vraiment réfléchir aux choses qui comptent vraiment… les choses qui sont complètement pertinentes et importantes pour moi », a déclaré Limbaugh. « Et vous êtes tous dans ce grand conglomérat de choses qui sont très importantes pour moi. »

Limbaugh a déclaré qu’il « ne devrait pas être en vie aujourd’hui ».

« On ne s’attendait pas à ce que je parvienne jusqu’en octobre, puis en novembre, puis en décembre », a-t-il déclaré. «Et pourtant, me voici et aujourd’hui, j’ai quelques problèmes, mais je me sens plutôt bien aujourd’hui… Dieu sait à quel point ce programme est important pour moi aujourd’hui.

Rush Limbaugh dit que son cancer du poumon de stade 4 a progressé « dans la mauvaise direction »

Limbaugh a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 4 en février, un «diagnostic terminal» que plusieurs médecins ont confirmé à la fin de janvier. L’animateur de radio a dit qu’il était « choqué » par sa « terrible » maladie, ajoutant: « Je suis Rush Limbaugh. Je suis M. Big … Je suis indestructible. Ça ne peut pas être juste, mais ça l’était. »

«Je ne peux pas être égoïste à ce sujet, quand c’est la tendance quand on vous dit que vous avez une date d’accouchement», dit-il avec émotion. « Vous avez une date d’expiration. Beaucoup de gens ne se font jamais dire cela, alors ils ne font pas face à la vie de cette façon. »

Le président Trump a décerné à Limbaugh la médaille présidentielle de la liberté lors du discours sur l’état de l’Union en février.

«Tant de gens m’ont placé en premier dans tout cela», a déclaré Limbaugh. «Je me sens extrêmement chanceux et chanceux. Et parce que j’ai pu survivre au diagnostic, j’ai pu recevoir, entendre et traiter certaines des choses les plus merveilleuses et les plus agréables à mon sujet que je n’aurais peut-être jamais entendues si je n’était pas tombé malade. «

Combattant ses larmes, Limbaugh a déclaré qu’il « avait appris ce qu’est vraiment l’amour grâce à ça ».

«Mon point dans tout cela aujourd’hui est la gratitude», a-t-il déclaré. « Mon point dans tout cela est de dire merci et de dire à toutes les personnes impliquées à quel point je vous aime du fond d’un cœur considérable, grandissant et toujours en train de battre. »

Limbaugh a adressé un cri spécial à sa femme Kathryn et à sa famille.

«Cela m’a aidé à voir si clairement la bonté des gens et leur décence», a-t-il déclaré. « Et c’est tellement confirmé sur mes croyances instinctives sur les gens. »

Limbaugh est le principal animateur de radio conservateur, une star des ondes depuis plus de trois décennies ayant fait ses débuts dans les années 1970. Selon Talkers, qui suit les nombres d’audience pour la radio talk, Limbaugh est l’animateur de radio le plus écouté du pays, avec 15,5 millions d’auditeurs qui écoutent chaque semaine en décembre 2019.

Contributeur: Maria Puente

Rush Limbaugh fait le point sur sa bataille contre le cancer du poumon avancé