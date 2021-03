La saison historique et désordonnée de Matt James de « The Bachelor » touche à sa fin. Alerte spoiler: ce n’est pas la fin que la plupart espéraient.

Ce qui était censé être une saison historique (le premier rôle masculin noir de la franchise et la distribution la plus diversifiée de l’histoire de la série) a pris un virage pour le pire devant la caméra avec des brimades incessantes et hors caméra avec une controverse raciste impliquant l’un des deux derniers de Matt. femmes et accueille Chris Harrison.

La grande question: Matt finira-t-il par choisir Rachael Kirkconnell, la femme au centre de la polémique? Ou va-t-il choisir Michelle Young, largement considérée comme un favori des fans sans problème? Et que dira tout le monde plus tard lors de la spéciale « After the Final Rose »?

Dans la finale de lundi, les deux femmes rencontrent la mère de Matt, Patty, et son frère, John. Michelle est la première et dit à Patty qu’elle est amoureuse de son fils. Patty pleure et dit qu’elle peut voir Michelle comme faisant partie de la famille. Alors … pouvons-nous juste finir là?

Non, c’est au tour de Rachael. Rachael dit à John qu’elle croit que Matt est l’autre moitié qu’elle recherchait et Patty redevient émotive – elle dit que l’amour de Rachael pour son fils « signifie vraiment beaucoup » pour elle.

Matt dit à sa mère qu’il aime la façon dont Rachael se porte à travers «les petites choses»: «Cela doit être une préfiguration de la façon dont elle va gérer les choses plus importantes», dit Matt.

Les deux femmes semblent être les gagnantes dans le livre de la famille de Matt, mais Patty et John soulignent qu’il n’a pas besoin de se lancer dans quelque chose pour lequel il n’est pas prêt. Et maintenant, le célibataire craint de ne pas être prêt à se mettre à genoux, une peur qu’il transmet à Harrison sans préciser ce que cela signifie pour un engagement potentiel.

Le prochain rendez-vous est le dernier rendez-vous de Matt avec Michelle, qui commence par refléter les conversations précédentes: il y a beaucoup d’amour à faire, mais Matt est toujours paralysé par le doute.

Michelle lui donne des maillots de basket assortis qui disent «M. et Mme James», mais cela semble être son moment de calcul. Il dit à Michelle que c’est la première fois qu’il ressent «quelque chose en dehors de vouloir être avec toi pour toujours», et Michelle se demande à haute voix si elle est censée se battre pour lui.

« Je ne pense pas que je puisse y arriver avec toi, » dit Matt à travers un adieu en larmes. La conversation avec sa mère sur la disparition de l’amour « l’a clairement secoué », note Harrison.

«Je ne sais pas comment continuer», dit Matt. « Comment allez-vous à partir de là? »

Rachael obtient-il une rose finale?

Un Matt déchiré se débat avec ce que devrait être son prochain mouvement: il ne reste qu’une seule femme debout, mais Matt est-il prêt pour un engagement?

Harrison alerte Rachael que Matt se sent « perdu » et a annulé leur dernier rendez-vous, laissant le sort de Rachael – et la confiance en Matt – en question.

Indépendamment des intentions matrimoniales de Matt, le bijoutier Neil Lane doit encore obtenir son placement de produit, alors le célibataire s’assoit pour examiner les bagues potentielles. Il en choisit un sur lequel «s’accrocher» au cas où, mais finalement il n’en aura pas besoin.

Le jour de la proposition arrive, et Matt est toujours dérangé par son incertitude, bien qu’il aime Rachael.

«Je ne sais pas si tu ressens encore ça, mais je me sens incroyablement chanceuse d’avoir ressenti ça», lui dit-elle. (Note latérale: même dans un complexe fermé, il est réconfortant de voir la tradition du mauvais son final se poursuivre.)

Le célibataire s’ouvre enfin à Rachael sur ses sentiments contradictoires et lui dit que c’est pourquoi il «ne peut pas vous proposer aujourd’hui». Mais cela ne veut pas dire qu’ils l’appellent, du moins pour le moment. Il considère toujours Rachael comme sa future épouse et veut continuer leur relation, juste sans la pression d’un engagement.

Nous laissons Matt donner à Rachael la rose finale sans bague de fiançailles. Désolé, Neil Lane.

Le spécial « After the Final Rose » aborde la controverse sur le racisme

Rachael, Michelle et Matt ressassent la fin dramatique dans la spéciale d’une heure «After the Final Rose» après la finale, au cours de laquelle Matt et Rachael ont parlé de sa controverse sur le racisme qui a conduit à une réaction et une défense généralisées de Harrison.

L’ancien joueur de la NFL et analyste de Fox Sports, Emmanuel Acho, a pris la place de Harrison après que l’hôte de longue date a annoncé qu’il «se retirerait pour une période de temps» à la suite de la controverse. Acho est l’auteur de «Conversations inconfortables avec un homme noir», basé sur sa série en ligne qui vise à ouvrir un dialogue sur l’ignorance et l’insensibilité raciales.

Matt s’ouvre à Acho sur le fait de faire face à une pression et à un examen plus minutieux en tant que premier Black Bachelor, en particulier pendant une période d’attention accrue à la justice sociale et aux questions de diversité au sein de la franchise. Il note que pour de nombreux téléspectateurs, regarder son histoire d’amour était la première fois qu’ils avaient «quelqu’un comme moi» chez eux.

Après la fin de l’enregistrement, les choses allaient bien pour Matt et Rachael. Mais après que la controverse a éclaté et que Rachael s’est excusée, le couple s’est séparé. Matt note qu’il ne pense pas que «quiconque est irrémédiable», mais qu’il y a «beaucoup de travail» que Rachael doit faire seule.

«Vous entendez des choses qui vous déchirent le cœur et vous priez pour qu’elles ne soient pas vraies. Et puis quand vous découvrez qu’elles le sont, vous remettez tout en question», dit Matt. « Je n’étais pas d’accord parce que c’était à ce moment-là et que cette conversation (que j’ai réalisé) Rachael pourrait ne pas comprendre ce que cela signifie d’être Noir en Amérique. »

Aux critiques qui soutiennent que ses actions d’il y a trois ans ne devraient pas refléter qui elle est aujourd’hui, Matt exhorte ceux « qui ont été tellement enclins à apporter cette énergie à soutenir les gens de couleur qui demandent le changement ».

Acho partage la photo de Rachael lors d’une soirée sur le thème d’Antebellum en 2018. Rachel, rejoignant l’animateur sur scène, dit qu’elle ne veut pas se «victimiser» elle-même et qu’elle vivait dans l’ignorance à ce moment-là. Elle n’a jamais cessé de réfléchir à ce que représentait le parti.

«Les gens doivent se rendre compte que dire que c’est normal d’où je viens ne fait pas que ça va», dit-elle. Acho note que l’histoire est destinée à être rappelée, pas nécessairement célébrée.

Lorsqu’on lui a demandé quelles mesures spécifiques elle prend pour remédier à la situation, Rachael n’entre pas dans les détails, mais dit que ses actions valent plus que des promesses de faire mieux.

Elle dit qu’elle aime toujours Matt et qu’elle « le fera toujours » avant que Matt ne rejoigne la discussion. Rachael lui réitère ses excuses tout en retenant ses larmes.

« Pour que vous finissiez les choses, je me rends compte … que vous avez dû souffrir et je suis vraiment désolée de ne pas avoir compris cela au départ et je suis vraiment désolée de vous avoir blessé », dit-elle.

Matt, qui ne semble pas pouvoir regarder Rachael, a du mal à trouver des mots autres que de réitérer sa déception «d’avoir à vous expliquer pourquoi ce que j’ai vu était problématique».

«Je ne me suis pas inscrit pour avoir cette conversation», dit-il.

Rachael en larmes conclut qu’elle veut que Matt soit heureux et qu’elle «sera toujours reconnaissante pour tout ce que nous avons partagé». Acho les invite à «partager une dernière étreinte», mais Matt, toujours blessé, n’est clairement pas prêt pour cette étape.

Michelle et Matt se retrouvent également. Elle lui dit qu’elle «s’est effondrée» à la suite de leur rupture, rendue d’autant plus difficile par le refus de Matt de lui parler par souci de clôture.

«C’était une conversation pour que je puisse avoir ma paix intérieure quand je suis parti, et vous avez dit non», dit-elle. Matt s’excuse et souhaite qu’il puisse revenir et avoir cette conversation avec elle.

Ils se terminent par un zinger amical (on pense?): Michelle espère que l’avenir de Matt impliquera moins de baisers les yeux ouverts et plus de slogans autres que « merci d’avoir partagé ça. »

Mais les choses s’améliorent pour Michelle, qui deviendra l’une des deux nouvelles stars de « Bachelorette ». Sa saison arrive cet automne, tandis que celle de l’ancienne concurrente Katie Thurston arrive cet été.

