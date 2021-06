Les vaccinations COVID-19 et les tests rapides peuvent déterminer si le baseball de Vanderbilt fait face à une équipe de l’État de Caroline du Nord qui est presque au complet lors de la finale du groupe College World Series de samedi.

Les Commodores ont gagné 3-1 sur NC State vendredi, ce qui a forcé un match éliminatoire samedi avec une place de championnat en jeu.

Le Wolfpack n’avait que 13 joueurs disponibles vendredi, dont neuf joueurs de position et quatre lanceurs. Avant le match, NC State a annoncé que « plusieurs joueurs » avaient été placés dans les protocoles COVID-19.

La situation unique a transformé la conférence de presse d’après-match en une discussion sur les vaccinations COVID-19 pour l’entraîneur de NC State Elliott Avent, qui a tenté d’éviter le sujet.

« Je ne vais pas en parler », a déclaré Avent lorsqu’on lui a demandé s’il était vacciné. « Si vous voulez parler de baseball, nous pouvons parler de baseball. Si vous voulez parler de politique ou de choses comme ça, vous pouvez aller parler à mon responsable de la médecine sportive, Rob Murphy. »

Bien sûr, le plus gros problème était de savoir si les joueurs de l’État de la Caroline du Nord étaient vaccinés, car certains ont apparemment été testés positifs pour COVID-19. Avent – ​​qui a déclaré que les tests positifs possibles étaient « personnels » – a ajouté que ce n’était pas à lui de dire aux joueurs de se faire vacciner.

« Mon travail consiste à leur enseigner le baseball, à m’assurer qu’ils reçoivent une éducation et à les garder sur la bonne voie », a déclaré Avent. « Mais je n’essaie pas d’endoctriner mes enfants avec mes valeurs ou mes opinions. Évidemment, nous parlons de beaucoup de choses, mais ce sont des jeunes hommes qui peuvent prendre leurs propres décisions. Et c’est ce qu’ils ont fait. »

Avent a déclaré qu’il espère récupérer certains de ses joueurs pour le match de samedi, en particulier les lanceurs, mais il ne sait pas si cela se produira.

« Je n’ai aucune idée de ce qui se passe. Zéro », a déclaré Avent. « Cela n’a tout simplement pas été communiqué. Je suis sûr que j’obtiendrai les informations à un moment donné que la NCAA jugera appropriées, puis nous partirons de là. »

Étant donné que les joueurs de NC State ont dû changer de position pour une combinaison viable contre Vanderbilt, seuls le receveur Luca Tresh et le voltigeur de droite Devonte Brown étaient dans leurs positions habituelles.

Le lanceur Sam Highfill, qui a éliminé Vanderbilt dans une victoire de 1-0 lundi, a joué au premier but vendredi. Le joueur de premier but Austin Murr, un gagnant de Gold Glove, est passé au champ gauche. Et trois sauvegardes de première année ont complété la programmation.