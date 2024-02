Je n’essaie pas de détruire l’art, dit un homme qui envisage de le faire si Assange meurt en prison | Julien Assange

Il a attiré l’attention et les critiques des médias du monde entier après avoir promis de détruire certaines des œuvres d’art les plus précieuses au monde si Julian Assange mourait en prison.

Mais Andrei Molodkin, l’artiste dissident russe, a déclaré qu’il ne croyait pas que les œuvres de Picasso, Rembrandt, Andy Warhol et d’autres, qu’il enfermera ce vendredi dans un coffre-fort contenant une substance corrosive, seront réellement détruites.

“Je n’essaie pas de détruire l’art, et je ne crois pas que je devrai le faire”, a déclaré Molodkin au Guardian, ajoutant que le projet, appelé Dead Man’s Switch, était lui-même une œuvre d’art collaborative comme n’importe quelle sculpture ou portrait.

« Ce n’est pas de l’activisme. Je crois qu’Assange sera libre et tous les collectionneurs et artistes qui ont fait don de leurs œuvres l’ont fait parce qu’ils croient qu’il ne mourra pas en prison.

Au lieu de cela, a ajouté l’artiste, il tente de susciter un débat sur la raison pour laquelle « détruire la vie des gens ne signifie rien, mais détruire l’art est un énorme tabou dans le monde ».

Molodkin a déclaré avoir rassemblé 16 œuvres d’art, dont il estime la valeur collective à plus de 45 millions de dollars. Les œuvres seront enfermées dans un coffre-fort suisse de 29 tonnes, 13 pieds sur 9 pieds, dans l’atelier de Molodkin, dans le sud de la France. Ils ne seront restitués à leurs propriétaires que si Assange est libéré en tant qu’homme libre.

Les œuvres d’art ne seront libérées du coffre-fort de l’atelier de Molodkin que si Julian Assange est libéré de prison. Photographie : Le studio de la fonderie

“Quand nous avons tant de violence et de guerre, comme en Ukraine, à Gaza et partout, nous avons besoin de liberté d’expression et de liberté d’expression pour que les gens comprennent ce qui se passe”, a déclaré l’artiste.

« L’un des exemples les plus importants est Julian Assange. Il est en prison juste pour [material he published]. Il a changé l’histoire du journalisme et de l’information. Il a changé le monde. Personnellement, pour moi, c’était un monde avant lui et un monde après.

L’artiste de 57 ans a déclaré qu’il pensait que plus Assange, qui est détenu à la prison de Belmarsh et risque d’être extradé vers les États-Unis, reste en prison « et plus ils le répriment, moins nous avons de liberté d’expression ou d’expression ». avoir au monde ». Et sans ces libertés, « il n’y a pas d’avenir pour l’artiste ».

Il a expliqué que les œuvres d’art seront placées dans des caisses en contreplaqué à côté du « commutateur d’homme mort » – une pompe pneumatique reliant deux barils, l’un contenant de la poudre acide et l’autre avec un accélérateur qui pourrait provoquer une réaction chimique suffisamment forte pour transformer le contenu du coffre-fort en débris dans les deux heures.

Chaque jour commencera un compte à rebours de 24 heures qui ne sera réinitialisé que lorsqu’un proche d’Assange confirmera son bien-être.

Molodkin, qui travaille avec du sang humain, du pétrole brut, de l’acier et des stylos à bille, a déclaré avoir passé six mois à essayer de persuader les collectionneurs et les artistes de faire don d’œuvres au nouveau projet. « Je leur ai dit que c’était une œuvre d’art collective, nous y participions tous. Nous essayons d’ouvrir un dialogue avec la Maison Blanche.

« Il est désormais bien plus important de discuter et de communiquer dans le domaine culturel, je ne fais plus confiance aux politiciens. Ils sont corrompus. Je pense que les solutions ne peuvent désormais être trouvées que sur la plateforme culturelle. Parce que les gens peuvent en faire partie.

Sont également incluses des œuvres d’artistes tels que Jasper Johns, Jannis Kounellis, Robert Rauschenberg, Jake Chapman, Andres Serrano, Santiago Sierra, Sarah Lucas et Molodkin lui-même.

Assange est emprisonné en détention provisoire à Belmarsh depuis près de cinq ans. Les 20 et 21 février, il comparaîtra devant un tribunal concernant ce qui pourrait être sa dernière tentative de faire appel de la décision américaine de l’extrader.

Le projet Dead Man’s Switch est soutenu par l’épouse d’Assange, Stella, qui a cité un rapport selon lequel des responsables de la CIA sous Donald Trump avaient demandé des « options » pour tuer le fondateur de WikiLeaks. Elle dit au New Yorker: “[Molodkin’s project] c’est comme une marche protectrice… c’est une sorte de bouclier humain, mais sous forme d’art. Un bouclier artistique.

Giampaolo Abbondio, propriétaire d’une galerie d’art à Milan, a déclaré à Sky News qu’il avait fourni une œuvre de Picasso car « il est plus pertinent pour le monde d’avoir un Assange qu’un Picasso supplémentaire ».

Sierra, un artiste espagnol, a déclaré que « les gens comme Assange sont ceux dont parlait Bertolt Brecht, ceux qui se battent toute leur vie, ceux qui sont essentiels ».