Je n’entends pas de lots éligibles sur les réseaux sociaux, juste des fétichistes des pieds, déclare la star de Hollyoaks, Jennifer Metcalfe

En tant que l’une des actrices les plus chaudes du savon, vous vous attendez à ce que la sirène Hollyoaks Jen Metcalfe soit inondée de prétendants.

Mais la femme de 39 ans admet que les hommes qui la contactent sur les réseaux sociaux s’intéressent principalement à ses PIEDS.

Jen a déclaré: «La seule chose que je reçois, ce sont des fétichistes des pieds bizarres. Tout est très drôle’[/caption]

Dans une interview exclusive, la célibataire Jen a révélé: “Je vais avoir des gens qui disent:” Oh, je parie que vous n’êtes pas à court de quelques personnes qui se glissent dans vos DM “.

“La seule chose que je reçois, ce sont des fétichistes des pieds bizarres. C’est très drôle.

«Il n’y a certainement pas de célibataires éligibles, disons-le ainsi.

“Je me promène partout sans chaussures, et apparemment mes pieds sont une chose sur Internet.”

Mais à l’approche de son 40e anniversaire, Jen est plus confiante que jamais dans son corps.

L’actrice, qui a joué Mercedes McQueen mangeuse d’hommes dans le feuilleton de Channel 4 depuis 2006, avait l’habitude d’aller au gymnase dans le but de « rester petite » – mais tout cela a changé lorsqu’elle est devenue maman.

Jen, née à Bradford, qui partage son fils de cinq ans Daye avec son ex-partenaire Greg Lake, a déclaré: «J’aime toujours aller au gymnase quand je le peux.

« Quand j’avais une vingtaine d’années, c’était plutôt ‘Je dois être belle, je dois rester petite, je dois rester tonique’.





“Maintenant, c’est comme, ‘Oooh j’ai une heure pour moi, allons transpirer’, et mettez simplement votre tête dans un espace différent.

«Je fais de l’exercice maintenant pour une raison différente.

“C’est libérateur d’être heureux avec ce que vous avez et d’en tirer le meilleur parti au lieu d’essayer de vous changer.”

Jen n’a pas eu de relation sérieuse depuis sa séparation de la star de Geordie Shore Greg, 37 ans, il y a deux ans, mais a eu plusieurs rendez-vous avec l’ancien footballeur de Burnley et Bolton Chris Eagles, 36 ans.

Daye vit avec Jen chez eux dans le Grand Manchester et passe un week-end sur deux à Newcastle avec son père.

Et elle admet qu’élever un enfant ne lui laisse pas beaucoup de temps libre pour la romance.

Elle a déclaré: “Daye est encore si jeune et a besoin de beaucoup de mon énergie et de mon temps, mais je ne voudrais pas qu’il en soit autrement, c’est la personne avec qui j’aime tout passer.”

«Quand Greg a Daye, je rattrape mes amis, je rattrape mon sommeil, je fais les courses et je fais des choses pour notre famille dans notre maison.

« Il n’y a pas beaucoup de temps pour autre chose que le travail, Daye, les amis et simplement profiter de la vie.

“J’ai l’impression qu’à mesure que vous vieillissez, votre monde devient plus petit mais plus épanoui. C’est agréable et il y a plus de contentement.

Jen entretient de bonnes relations avec Greg et aime passer du temps avec sa nouvelle partenaire, Alicia Rudge, et ses trois enfants.

Elle a déclaré : « Moi et Greg sommes les deux personnes les plus importantes dans le monde de Daye. Quand il est dans la chambre avec nous, il est le plus heureux.

«Quand Greg l’a, nous allons souvent nous promener ensemble dans le parc, jouer et nous amuser et rattraper tout ce qui se passe avec Daye.

Daye adore ça et nous passons du temps en famille. Nous serons toujours une famille.

“Greg visitera notre maison à Manchester et Daye et j’ai visité Newcastle pour passer du temps avec la famille de Greg.”

Jen a eu une longue pause de Hollyoaks au cours de l’été et a emmené le petit Daye en vacances en Espagne en même temps que Greg était là.

Elle a déclaré: «Nous avons fini par passer une belle journée sur la plage ensemble, ce que Daye a adoré.

«Je pense que là où les enfants sont impliqués et qu’il y a une bonne énergie et de bonnes personnes, il n’y a aucune raison pour qu’il en soit autrement.

“Je fais confiance à l’instinct de Greg et à qui il choisit pour être autour de Daye.

« Son partenaire est adorable. “Je pense que c’est adorable qu’il reçoive un amour supplémentaire.

“Parfois, l’idée de ce que cela pourrait être de se séparer quand on a des enfants, et l’anxiété de ce que cela pourrait apporter, est pire que la réalité.

Jen avec sa co-star Malique Thompson-Dwyer, qui joue Prince[/caption]

“Il est vraiment important de ne pas juger la situation de qui que ce soit, en particulier avec les relations, les familles et leurs décisions personnelles, car vous ne connaissez pas leur histoire.”

Avec son 40e anniversaire à l’horizon en septembre prochain, Jen prévoit une grande fête à Ibiza.

Elle a déclaré: “J’ai fêté mes 30 ans et je suis allée dans le sud de la France avec plein d’amis.

“Cette année, mon ami et moi sommes allés dîner à 18h et à 21h30, je me suis dit:” Pouvons-nous rentrer à la maison? Je suis tellement fatigué’.

“Que vous ayez 40 ou 70 ans, c’est juste agréable d’avoir une autre année, et j’aime la vie.”

Et Jen prévoit d’emmener Daye en vacances pendant la période de Noël.

Elle a dit : « Je vais l’emmener en vacances pour le Nouvel An — il me dépasse maintenant.

“Il est comme, ‘Maman, je ne veux pas rentrer à la maison’ – il est resté debout tous les soirs jusqu’à 23h30 ou 12h. Je suis généralement au lit à 21h. J’étais comme, ‘Ce n’est pas bon’. Il sera un raver toute la nuit.

Jen a été au centre de certaines des plus grandes intrigues de Hollyoaks depuis qu’elle a fait son entrée dans le village en tant que Mercedes il y a près de 17 ans.

Le mois dernier, le tueur en série Silas Blissett, joué par Jeff Rawle, 71 ans, a été tué par le fils de Mercedes, Bobby Costello, après des années à tourmenter les McQueens.

Elle a dit: “J’adore ça. Ils écrivent si bien pour mon personnage.

“Même après toutes ces années, je pense toujours, ‘Qu’est-ce qu’elle peut faire ensuite?’.

Il n’y a pas un jour où ça ressemble à du travail.

«Mais ils semblent trouver un moyen de lui faire faire plus de bêtises et il semble que ce soit normal pour elle.

« Silas a mis en évidence de nombreux problèmes au sein de la famille.

«Il est peut-être mort, mais il leur a laissé les retombées à gérer, qui vont être massives. Ils se serrent toujours les coudes et sont là l’un pour l’autre. Mais c’est la première fois qu’ils ne peuvent pas – la famille est brisée.

«J’ai fini par passer un bel été avec Daye, donc cela donne probablement une petite indication de ce qui se passe pendant un certain temps. Mercedes pourrait avoir besoin d’un peu de temps pour bronzer.

“Ils sont comme, ‘Allez-vous signer une autre année?’ Merde ouais ! J’ai signé jusqu’à cette époque l’année prochaine et je ne pourrais pas être plus heureux.

“Quand j’ai commencé, je me souviens avoir pensé que c’était un si bon travail, et puis tout à coup, c’est presque 20 ans plus tard.

“Le temps passe si vite et c’est juste un si bel endroit – avec des gens incroyables.

“Il n’y a pas un jour où ça ressemble à du travail.”

Jen s’est récemment associée à la marque de jouets écologiques Recyclings après avoir réalisé combien de jouets en plastique son fils avait chez lui.

Elle a déclaré: «Daye en traverse tellement – ​​tout l’endroit est plein de plastique.

« J’ai de la chance parce que son anniversaire est en juin, et puis c’est Noël, donc c’est tous les six mois qu’on en a plein de nouveaux.

“J’ai réalisé combien de jouets il avait avec lesquels il jouait à peine.

“Mais les jouets Recyclings sont si bons et ce qui est incroyable, c’est qu’ils leur apprennent aussi tout sur le recyclage.”

Voir recyclages.toys pour en savoir plus sur les jouets durables.

La mariée Mercedes a eu des jours de mariage dramatiques[/caption]

Jen avec son ex-partenaire Greg Lake – avec qui elle partage son fils Daye, âgé de cinq ans[/caption]