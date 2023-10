« Je n’en ai vu aucun » : Jamie Raskin affirme qu’il n’était pas au courant des commentaires anti-israéliens de ses collègues

Le représentant démocrate Jamie Raskin du Maryland a affirmé mercredi qu’il n’avait « vu » aucun commentaire anti-israélien de la part de ses collègues démocrates à la Chambre des représentants.

« Nous sommes absolument unis derrière le droit d’Israël à exister et le droit d’Israël à se défendre », a déclaré Raskin à un journaliste non identifié dans une interview diffusée sur CSPAN. « Et nous resterons forts aux côtés d’Israël. » Le journaliste a interrogé Raskin sur les déclarations de ses collègues démocrates, notamment la représentante démocrate Rashida Tlaib du Michigan et Ayanna Pressley du Massachusetts, qui ont appelé à une « désescalade » de la part d’Israël immédiatement après l’attaque de samedi par le Hamas qui a tué plus de 1 000 personnes, dont au moins 22 Américains. (EN RELATION : « Vous êtes une honte » : Lindsey Graham dit aux membres de la « squad » du Congrès de « la fermer »)

MONTRE:



« Je n’en ai vu aucun », a affirmé Raskin. « Et tout ce que j’ai entendu, c’est un consensus très puissant selon lequel nous devons soutenir Israël dans sa défense. »

Tlaib et le représentant démocrate Ilhan Omar du Minnesota ont fait d’autres commentaires anti-israéliens dans le passé, Tlaib ayant organisé un événement dans une salle d’audience du Sénat qui a qualifié la fondation d’Israël de « catastrophe » en mai après que le président de la Chambre des représentants de l’époque, Kevin McCarthy, l’ait bloqué. Tlaib d’organiser l’événement dans le bâtiment du Capitole.

« Je suis plus que jamais déterminé à lutter pour un avenir juste où chacun pourra vivre en paix, sans peur et avec une véritable liberté, l’égalité des droits et la dignité humaine », a déclaré Tlaib dans un communiqué. déclaration. « La voie vers cet avenir doit inclure la levée du blocus, la fin de l’occupation et le démantèlement du système d’apartheid. »

« Dans le cadre d’une paix juste et durable, nous devons faire notre part pour mettre fin à cette violence et à ces traumatismes en mettant fin au soutien du gouvernement américain à l’occupation militaire israélienne et à l’apartheid », a déclaré la représentante démocrate Cori Bush dans un communiqué. posté sur Twitter.

Tlaib a également invoqué l’apartheid lorsqu’il a évoqué Israël en 2021 et 2022 messages sur Twitter, tandis qu’Omar affirmait qu’Israël « avait hypnotisé le monde » de manière tweet de 2012 qui a depuis été supprimé. La Chambre des représentants a destitué Omar de la commission des relations étrangères de la Chambre par 218 voix contre 211 le 2 février, en invoquant ses antécédents d’antisémitisme.

Raskin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

