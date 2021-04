La jeune femme de 16 ans, qui a remporté deux titres mondiaux juniors sous la direction de Tutberidze, a déclaré qu’elle n’avait jamais entendu parler de l’hormonothérapie que certains médias occidentaux ont liée à la domination de la Russie sur la scène internationale.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Teamavtrusova (@teamavtrusova)

« Non, je n’en ai jamais entendu parler», A déclaré Trusova, qui a passé plus de quatre ans dans le camp de Tutberidze.

La médaillée de bronze mondiale a également dissipé le mythe largement répandu selon lequel les patineuses s’en tiennent à un régime strict pour rester en forme de compétition, affirmant qu’elle mange. «Tout ce qu’elle aime»Sans aucune restriction.

« Mes parents m’ont toujours dit: mangez ce que vous voulez manger, c’est votre affaire. Je mange ce que je veux, surtout le matin. Bien sûr, je préfère ne pas consommer beaucoup de nourriture avant de m’endormir. Je peux manger de la viande avec des légumes, par exemple,”A déclaré Trusova.

Les patineuses russes ont dominé la scène internationale au cours des dernières saisons, remportant toutes les grandes compétitions, y compris les champions du monde et les Jeux olympiques.

Tutberidze, qui a élevé deux champions olympiques et a amené trois de ses patineurs aux titres mondiaux, a été critiquée par des spécialistes occidentaux qui l’ont accusée d’exploiter de jeunes athlètes et de pousser leur corps à leurs limites.

L’une des dernières accusations portées contre l’entraîneur était qu’elle donnait des bloqueurs de puberté à ses patineurs pour empêcher leur corps de changer le plus longtemps possible, afin qu’ils puissent effectuer des « éléments ultra-C » comme des triples axels, des quads et d’autres sauts durs pendant compétitions.

Aucun des patineurs de Tutberidze, y compris ceux qui ont mis fin à leur partenariat avec elle, n’a jamais confirmé les allégations portées contre l’entraîneur.