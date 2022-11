“Je n’écris pas d’histoires, je les vole”, déclare RRR, écrivain Baahubali V Vijayendra Prasad à l’IFFI 2022

V Vijayendra Prasad, cinéaste et scénariste de renom, a travaillé pour des films tels que Baahubali, RRR, Bajrangi Bhaijaan et Magadheera. Il faisait partie des personnalités de l’industrie cinématographique indienne récompensées lors du 53e Festival international du film indien (IFFI).

Il a également animé un atelier en marge de l’événement intitulé « Le processus d’écriture du maître » où il a parlé de son parcours. Il a mentionné: «J’ai fait tout mon possible pour gagner ma vie, y compris l’agriculture, avant de devenir écrivain. L’écriture est venue beaucoup plus tard dans la vie.

Il a ensuite expliqué comment il gardait son public à l’esprit lorsqu’il écrivait une histoire. Il a déclaré: “J’essaie toujours de créer une faim au sein du public pour mon histoire et mes personnages et cela me pousse à créer quelque chose d’unique et d’attrayant.”

Tout en parlant de son style d’écriture de scénario, Shri Prasad a déclaré qu’il pensait toujours à une torsion à l’intervalle et organisait l’histoire en conséquence. “Vous devez créer quelque chose à partir de rien. Vous devez présenter un mensonge, qui ressemble à la vérité. Une personne qui peut dire un bon mensonge peut être un bon conteur”, a-t-il ajouté.

“Je n’écris pas d’histoires, je les vole. Les histoires sont là autour de vous, qu’il s’agisse d’épopées comme Mahabharat, Ramayan ou d’incidents réels, il y a des histoires partout. Vous devez les représenter dans votre style unique”, a déclaré V Vijayendra Prasad lors de sa session d’atelier. Répondant à la question d’un écrivain en herbe, l’as du conteur a déclaré qu’il fallait ouvrir son esprit et tout absorber. “Vous devez être votre propre critique le plus sévère, alors seul votre meilleur sortira et vous pourrez porter votre travail à des hauteurs inégalables”, a-t-il affirmé.

Partageant son expérience d’écriture pour les superproductions comme Baahubali et RRR, Shri Prasad a déclaré: “Je n’écris pas, je dicte des histoires. J’ai tout dans ma tête; le déroulement de l’histoire, les personnages, les rebondissements”.

Il a dit qu’un bon écrivain devrait répondre aux besoins du réalisateur, du producteur, du principal protagoniste et du public. Vijayendra Prasad travaille actuellement sur l’histoire de la suite du blockbuster mondial RRR. Plusieurs célébrités de Bollywood, dont Ajay Devgn, Kartik Aaryan, Varun Dhawan, Sara Ali Khan, Paresh Rawal et Suniel Shetty, ont assisté à la cérémonie d’ouverture du 53e Festival international du film indien (IFFI) qui s’est tenue dimanche à Goa. Le thème de la cérémonie d’ouverture, “L’évolution du cinéma indien au cours des 100 dernières années”, reflétait l’esprit des célébrations d’Azadi Ka Amrut Mahotsav. (Avec les entrées de l’ANI)