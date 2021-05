Je ne voulais pas jouer dans les films, la plupart des films ne m’inspiraient pas: Adil Hussain | Actualités des films

Mumbai: L’acteur Adil Hussain a déclaré qu’avant de se voir offrir le tube « Ishqiya » de 2010, il n’avait jamais nourri le désir d’entrer à Bollywood. Il admet ne pas se soucier beaucoup des films réalisés à l’époque.

« Mon premier film en hindi a été » Ishqiya « . Je ne suis jamais allé à Bombay chercher du travail dans des films. Je ne voulais pas jouer dans des films, la plupart des films ne m’inspiraient pas. Je ne les ai pas regardés ou comme eux, à part quelques-uns », a-t-il dit à IANS.

L’acteur se souvient que le réalisateur « Ishqyia » Abhishek Chaubey a dû le convaincre de monter à bord.

« Quand Ishqiya est venu me voir, Abhishek Chaubey a volé de Bombay à Delhi pour me convaincre de jouer dans son film. Il m’a demandé pourquoi je n’étais pas à Bombay, et j’ai dit que je n’aime pas les films et pourquoi devrais-je être Alors, il a dit que c’était un genre de film très différent. Il m’a raconté l’histoire et j’ai adoré l’histoire », dit-il.

Hussain dit que pour lui, l’histoire d’un film fait toute la différence.

« Je n’ai pas de critère mais une norme de base. J’ai grandi avec de grandes histoires dans l’Assam, des histoires de grands écrivains. Je suis allé à NSD et j’ai fait des pièces de théâtre à travers le monde, des plus grands dramaturges. Si je lis le scénario et ça a l’air banal ou unidimensionnel, alors ça ne m’inspire pas pour agir, même s’ils paient beaucoup d’argent. Je m’assure qu’un film a du sens et me tient à cœur, j’y crois, c’est bien écrit, bien tissé et le réalisateur est capable de faire passer l’histoire qu’il veut faire », dit-il.

Hussain a été vu dans des films tels que « English Vinglish », « Life Of Pi » et « Lootera ». Sa dernière version était « The Illegal », qui a récemment été publiée sur OTT.