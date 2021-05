«  Je ne voulais pas donner l’impression que je donnais des signaux mitigés  », dit Fauci vacciné en donnant encore UNE AUTRE explication pour se masquer – RT USA News

Le tsar américain du coronavirus Anthony Fauci a semblé changer sa réponse quant aux raisons pour lesquelles il se cachait pendant qu’il était vacciné. Suggérant plus tôt que cela était dû à de nombreuses variantes du coronavirus, il dit maintenant que c’était pour éviter la confusion du public.

«Je suis maintenant beaucoup plus à l’aise [with] les gens me voient à l’intérieur sans masque. Avant que le CDC ne modifie sa recommandation, je ne voulais pas avoir l’air de donner des signaux mitigés. » Fauci a déclaré mardi aux hôtes de Good Morning America, se référant aux directives du CDC publiées la semaine dernière, selon lesquelles les personnes entièrement vaccinées n’ont plus besoin de se couvrir le visage ou de s’éloigner socialement.

Étant une personne entièrement vaccinée, les chances que je sois infecté dans un environnement intérieur sont extrêmement faibles et c’est la raison pour laquelle, en intérieur, je me sens maintenant à l’aise de ne pas porter de masque parce que je suis entièrement vacciné.

L’explication du responsable de la santé semble être en contradiction avec les commentaires précédents de Fauci lors d’un échange controversé avec le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) en mars. À l’époque, Paul a fait valoir que ceux qui avaient été vaccinés n’avaient pas besoin de porter de masques, suggérant que quiconque agissait autrement était engagé dans « théâtre. »





Aussi sur rt.com

REGARDER: Rand Paul défie le « théâtre de masques » de plus en plus élaboré de Fauci au Sénat







Fauci a rétorqué que même ceux qui ont été immunisés seraient sages de se masquer – et même de porter deux masques – étant donné que le coronavirus avait muté en plusieurs variantes dangereuses.

«Quand vous parlez de réinfection et que vous ne gardez pas à l’esprit le concept de variantes, c’est un jeu de balle complètement différent. C’est une bonne raison pour un masque, » Dit Fauci. Il a cité une étude sud-africaine, affirmant qu’elle montrait que les personnes qui avaient été infectées par la souche de type sauvage puis exposées à un variant mutant n’avaient aucune protection immunitaire.

«Donc, lorsque vous parlez de réinfection, assurez-vous que vous parlez de type sauvage. Je suis d’accord avec vous, vous auriez une protection contre le type sauvage pendant au moins six mois si vous êtes infecté, mais nous, dans notre pays, avons maintenant des variantes qui circulent. Fauci a dit à Paul à l’époque.

Malgré les nouvelles orientations du CDC, plus tôt cette semaine, l’administration Joe Biden a précisé que la décision de porter un masque facial appartenait à l’individu, tandis qu’un certain nombre d’États hésitaient à suivre le nouveau conseil, y compris la Californie, qui attendra jusqu’à 15 juin pour adopter les orientations, et Massachusetts, entre autres.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!