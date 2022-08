Je ne voulais pas accepter le manque de temps de jeu

Raheem Sterling a déclaré que sa réticence à accepter un manque de temps de jeu à Manchester City l’avait conduit à déménager à Chelsea cet été.

Le joueur de 27 ans a finalisé son transfert à Stamford Bridge dans le cadre d’un accord d’une valeur allant jusqu’à 50 millions de livres sterling le mois dernier, qui a mis fin à son séjour de sept ans à City.

Sterling s’est retrouvé sur le banc pour les matchs importants de City la saison dernière, y compris les affrontements en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, et l’attaquant a déclaré qu’il devait partir plus de minutes sur le terrain.

“En tant que personne, vous vous efforcez de réussir”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse jeudi. “Je sentais que mon temps de jeu à City était limité pour différentes raisons et je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps. Quand je regarde en arrière, je ne voulais pas voir un déclin et je veux garder ce niveau.

“Depuis l’âge de 17 ans, je suis un partant régulier. Mais arriver à un moment de pointe dans ma carrière et jouer aussi régulièrement était quelque chose que je ne voulais pas accepter. J’ai essayé de me battre et de changer le scénario mais ça n’est pas venu.

Raheem Sterling a déclaré qu’il avait rejoint Chelsea pour profiter de plus de temps de jeu. Photo de Michael Regan/Getty Images

“Au début, j’avais quelques options mais c’était celle qui était faite sur mesure pour mes objectifs personnels. Cela avait beaucoup de sens pour ma famille et avec la direction du club. Ils ont disputé quatre ou cinq finales en ces dernières années et cela avait beaucoup de sens.

“J’ai beaucoup de souvenirs et de meilleurs moments à City, mais au cours de l’année et un peu que j’étais dans et hors de l’équipe, cela m’a fait apprécier beaucoup de choses. C’était difficile et mes enfants sont allés à l’école là-bas, mais c’est un de ces choses dans la vie où vous devez prendre la bonne décision pour vous et votre famille.”

Sterling a connu des débuts réussis en Premier League pour Chelsea la semaine dernière après avoir remporté une victoire 1-0 à Everton.

Au cours de la saison 2018-19, Sterling a été agressé racialement par une partie des fans de Chelsea, mais l’international anglais a déclaré que l’incident n’avait pas joué un rôle dans le choix de son prochain club.

“Ce n’était rien du tout qui me passait par la tête”, a-t-il ajouté. “Je ne peux pas laisser un incident d’individus rejaillir sur le club.”

Sterling affrontera son rival londonien Tottenham lors de ses débuts à domicile à Stamford Bridge dimanche.