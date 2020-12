Andrew Bridgen (photo), député conservateur du nord-ouest du Leicestershire

L’heure de la liberté approche. Le moment du destin est presque là. Dans seulement deux jours, la Grande-Bretagne reprendra sa place sur la scène mondiale en tant que nation indépendante.

Cette réalité inspirante s’est concrétisée la semaine dernière par l’impressionnant accord commercial sur le Brexit négocié par le gouvernement britannique et l’UE, annonçant une nouvelle ère de coopération libre à la place de l’ancienne domination de Bruxelles.

C’est la cause de l’euroscepticisme qui a conduit à mon engagement politique il y a 20 ans, lorsque j’ai rejoint le groupe Business For Sterling pour faire campagne contre l’adhésion de la Grande-Bretagne à la monnaie unique, puis un enthousiasme de Tony Blair. Et en tant que membre du groupe européen de recherche (GRE) au Parlement – qui se compose de députés eurosceptiques – je ne soutiendrais rien qui porte atteinte à notre indépendance.

Mais je suis convaincu que l’accord conclu par le Premier ministre et son négociateur en chef Lord Frost atteint pleinement l’objectif du Brexit. Depuis la bonne nouvelle de la percée de la veille de Noël, je n’ai rien vu dans les petits caractères de réelle préoccupation, même si j’aurais préféré que le Parlement ait plus de temps pour l’examiner.

Même ainsi, il ne semble pas y avoir de pièges désagréables dans le document. En effet, je suis extrêmement rassuré par le verdict d’hier de l’ERG Star Chamber – composé des esprits incisifs de l’ancien ministre du Cabinet David Jones, de l’avocat Martin Howe et de l’expert chevronné Sir Bill Cash – qui a déclaré que l’accord est «compatible avec la souveraineté britannique».

En pratique, la Grande-Bretagne a tout ce qu’elle veut. À partir de janvier, notre pays décidera de ses propres lois, fixera ses propres règles d’immigration, conclura ses propres accords commerciaux internationaux, fixera ses propres impôts et élaborera ses propres politiques sociales. Nous sommes vraiment sur le point de «reprendre le contrôle», pour reprendre le slogan de la campagne Leave.

La libre circulation prendra fin, tout comme la compétence des tribunaux européens et les vastes contributions aux caisses de Bruxelles. Si vous m’aviez proposé une telle offre avant même le début de la campagne sur le Brexit, j’aurais mordu non seulement vos mains, mais aussi vos bras et vos jambes.

Andrew Bridgen, député conservateur du nord-ouest du Leicestershire, a déclaré: « Je suis convaincu que l’accord conclu par le Premier ministre et son négociateur en chef Lord Frost atteint pleinement l’objectif du Brexit »

L’une des beautés de l’accord est une clause de rupture de quatre ans permettant un examen complet de son fonctionnement. Les deux camps peuvent s’éloigner s’ils sont mécontents.

Mais l’UE ne sera que trop reconnaissante pour toute future relation commerciale avec la Grande-Bretagne alors que la part du bloc dans l’économie mondiale diminue. En revanche, libérée des chaînes de la réglementation bureaucratique de l’UE, la Grande-Bretagne s’épanouira, exploitant nos avantages d’un marché du travail flexible, une avance mondiale en matière d’innovation (en intelligence artificielle et technologie numérique), le don de la langue anglaise et notre puissance culturelle .

Nous pourrions, par exemple, créer une zone de libre-échange avec le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sur la base de notre héritage commun et de notre chef d’État.

Dans les négociations finales, le plus gros obstacle était les droits de pêche, car le contrôle de nos eaux est un symbole de la nation. Mais là aussi, je suis satisfait – bien que la réduction progressive des quotas de l’UE soit moins importante que nous l’avions espéré.

Les conditions nous donnent un préavis de neuf mois pour abandonner l’accord sur les pêches, tandis que la période de transition de cinq ans et demi donnera le temps de reconstruire les collectivités côtières.

«Nous avons été soutenus par certains facteurs. Tout d’abord, le rôle du Brexit Party dirigé par Nigel Farage, qui était prêt à saisir n’importe quelle retraite », a déclaré Andrew Bridgen

Dans l’ensemble, Lord Frost et son équipe ont fait un excellent travail, mais ils n’auraient pas pu y arriver sans la direction ferme de Boris Johnson, qui a tracé ses lignes rouges et refusé de les franchir. C’était en contraste dramatique avec sa prédécesseur Theresa May, dont la proposition désastreuse de Checkers en juillet 2018 aurait réduit la Grande-Bretagne à un État vassal, plus restrictif que l’adhésion à l’UE.

Son approche de soumission – un Brexit de nom uniquement – a non seulement donné une main difficile à Boris Johnson et Lord Frost lorsqu’ils ont pris le relais, mais a également justifié l’opposition de l’ERG.

Nous étions déterminés à ne pas céder aux sirènes des appels au compromis. Il y a eu des moments où, pour citer le duc de Wellington à propos de Waterloo, « c’était une sacrée affaire à court terme », en particulier lors du troisième vote significatif où il semblait que notre groupe de 28 pouvait être dépassé.

Mais nous avons été soutenus par certains facteurs. Tout d’abord, le rôle du Brexit Party dirigé par Nigel Farage, qui était prêt à saisir n’importe quelle retraite.

Le second était l’arrogance des députés restants. Ils avaient les chiffres pour un Brexit doux et insignifiant, mais ont surestimé leur empressement à renverser le résultat.

La nature globale de leur défaite est illustrée par le fait qu’aujourd’hui, ce sont les eurosceptiques qui voteront pour un accord commercial raisonnable avec l’UE, tandis que les europhiles extrémistes – y compris les rebelles travaillistes, le SNP et les démocrates libéraux – subiront des contorsions intellectuelles. pour rationaliser leur opposition. Ils sont comme des soldats japonais dans la jungle, toujours engagés dans un combat futile après la perte de la guerre.

Cependant, la plus grande source de force pour la cause du Brexit était le peuple britannique, qui n’a jamais hésité dans sa conviction que le vote de 2016 doit être correctement promulgué. Face à l’hystérie de Remain, ils ont tenu bon. Maintenant, avec l’arrivée de l’indépendance, ils ont leur récompense.