“Je ne vois aucune raison à cela” – Trump snobe Twitter après que Musk a annoncé la réactivation de son compte

Le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a rétabli le compte de l’ancien président américain Donald Trump après son interdiction en 2021.

Trump n’a cependant pas semblé désireux de revenir sur la plate-forme, affirmant qu’il n’y voyait “aucune raison”.

Musk a réactivé le compte de Trump après avoir mené un sondage instantané sur Twitter avec ses abonnés.

Donald Trump a déclaré samedi qu’il n’avait aucun intérêt à revenir sur Twitter alors même qu’une faible majorité a voté en faveur de la réintégration de l’ancien président américain, qui a été banni du service de médias sociaux pour incitation à la violence, dans un sondage organisé par le nouveau propriétaire Elon Musk.

Un peu plus de 15 millions d’utilisateurs de Twitter ont voté dans le sondage, dont 51,8 % ont voté en faveur de la réintégration.

“Le peuple a parlé. Trump sera réintégré”, a tweeté Musk.

Le compte Twitter de Trump, qui comptait plus de 88 millions d’abonnés avant son interdiction le 8 janvier 2021, a commencé à accumuler des abonnés et comptait près de 100 000 abonnés à 22h00 (HE) samedi. Certains utilisateurs ont initialement signalé ne pas pouvoir suivre le compte rétabli samedi soir.

Trump était apparu moins enthousiaste plus tôt dans la journée.

“Je ne vois aucune raison à cela”, a déclaré l’ancien président par vidéo lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de revenir sur Twitter par un panel lors de la réunion annuelle des dirigeants de la Coalition juive républicaine.

“Processus clair”

Il a dit qu’il s’en tiendrait à sa nouvelle plate-forme Truth Social, l’application développée par sa startup Trump Media & Technology Group (TMTG), qui, selon lui, avait un meilleur engagement des utilisateurs que Twitter et se débrouillait “phénoménalement bien”.

Twitter n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Trump, qui a lancé mardi une offre pour regagner la Maison Blanche en 2024, a fait l’éloge de Musk et a déclaré qu’il l’avait toujours aimé. Mais Trump a également déclaré que Twitter souffrait de bots, de faux comptes et que les problèmes auxquels il était confronté étaient “incroyables”.

Musk a déclaré pour la première fois en mai qu’il prévoyait d’annuler l’interdiction de Trump, et le moment de tout retour de Trump était étroitement surveillé – et redouté – par de nombreux annonceurs de Twitter.

Le milliardaire a depuis cherché à rassurer les utilisateurs et les annonceurs sur le fait qu’une telle décision serait prise après examen par un conseil de modération de contenu composé de personnes ayant “des points de vue très divers” et qu’aucun rétablissement de compte ne se produirait avant la convocation du conseil.

Il a également déclaré que Twitter ne rétablirait aucun utilisateur banni tant qu’il n’y aurait pas de “processus clair pour le faire”.

Mais cette semaine, Musk a réintégré la comédienne Kathy Griffin, qui avait été bannie pour avoir changé son nom de profil en “Elon Musk”, ce qui a violé sa nouvelle règle contre l’usurpation d’identité sans indiquer qu’il s’agissait d’un compte parodique. Il n’y a eu aucune nouvelle information sur le processus ou le conseil de modération.

Aucune raison de revenir

Une non-présentation de Trump pourrait réduire les inquiétudes des principaux annonceurs, qui sont déjà secoués par la refonte radicale de Twitter par Musk.

Il a réduit de moitié les effectifs et sévèrement réduit l’équipe de confiance et de sécurité de l’entreprise, qui est chargée d’empêcher la propagation de la désinformation et des contenus préjudiciables. Ces actions et les tweets de Musk ont ​​poussé les grandes entreprises à suspendre la publicité sur le site alors qu’elles surveillent la manière dont la plateforme gère les discours de haine.

Samedi, Bloomberg a annoncé que Twitter pourrait licencier davantage d’employés dans ses divisions de vente et de partenariat, citant des sources anonymes, quelques jours seulement après une démission massive d’ingénieurs.

Si Trump revenait sur Twitter, cette décision soulèverait des questions sur son engagement envers Truth Social, qui a été lancé sur l’App Store d’Apple en février et sur le Play Store de Google en octobre. Trump compte quelque 4,57 millions de followers sur Truth Social.

Truth Social est la principale source de communication directe de Trump avec ses abonnés depuis qu’il a commencé à publier régulièrement sur l’application en mai. Il a utilisé Truth Social pour promouvoir ses alliés, critiquer les opposants et défendre sa réputation au milieu d’un examen juridique par des enquêteurs d’État, du Congrès et fédéraux.

Son accord avec la société ouvre cependant la porte à Trump pour s’engager largement sur d’autres plateformes. Trump est obligé de donner à Truth Social une exclusivité de six heures sur n’importe quel message – mais est libre de publier “des messages politiques, des collectes de fonds politiques ou des efforts pour sortir du vote” sur n’importe quel site, à tout moment, selon un dossier de la SEC de mai. .