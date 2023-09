« Je ne vois aucun avantage » – Schmeichel remet en question la rotation Raya-Ramsdale d’Arteta à Arsenal

La légende de Manchester United, Peter Schmeichel, dit qu’il ne peut pas comprendre la décision de Mikel Arteta de faire alterner les gardiens David Raya et Aaron Ramsdale à Arsenal, insistant sur le fait qu’il ne voit pas d’avantage.

Ramsdale a débuté la saison dans le but des Gunners, mais la recrue estivale Raya a été recrutée pour le voyage à Everton plus tôt ce mois-ci et est restée dans l’équipe pendant trois matchs consécutifs.

L’Anglais est ensuite revenu dans l’alignement pour le choc de la Coupe Carabao contre Brentford en milieu de semaine, mais l’Espagnol était de retour dans l’équipe à Bournemouth en Premier League samedi.

Cela signifie qu’il a débuté quatre des cinq derniers matchs toutes compétitions confondues pour Arsenal, mais le manager Mikel Arteta a continué à affirmer qu’il n’était pas le premier choix et que sa décision serait prise match par match.

« C’est vraiment incertain pour le moment, mais je n’obtiens cette situation que si Arteta pense que Raya est un meilleur gardien », a déclaré Schmeichel sur le site officiel. Spectacle de Premier League Samedi.

« C’est la seule façon pour moi de trouver un sens à cela. Je pense qu’avoir une compétition entre deux gardiens ne fera que créer des situations dans les matchs où ils devront aller faire leurs preuves et c’est la seule chose que vous ne voulez pas. votre gardien de but. »

Et il a ajouté : « Je ne vois pas l’avantage du point de vue des managers. Je ne pense pas que cela les rendra meilleurs. C’est une position réactive, tout ce que vous pouvez faire, c’est attendre que quelque chose se passe et alors vous réagissez, vous ne pouvez plus courir après quoi que ce soit.

« Vous avez besoin de quelqu’un qui a pleinement confiance dans tout ce que je fais dans le jeu, je serai là la prochaine fois. »

Plus d’histoires d’Arsenal

Dans un entretien exclusif avec FourFourTwoDeclan Rice a parlé des aspirations d’Arsenal pour cette saison et au-delà, affirmant que les Gunners peuvent rivaliser avec les meilleurs chez eux et en Europe.

Pendant ce temps, les experts de Sky Sports ont discuté de la situation impliquant les deux gardiens d’Arsenal, avec Jamie Carragher estimant que l’un d’eux devra partir le club le plus tôt possible.

Et Ramsdale a déjà été associé à un éloignement du nord de Londres, avec Chelsea et le Bayern Munich seraient enthousiastes sur l’international anglais.