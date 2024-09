« Je ne veux plus rien cacher »

« Mon état physique n’a rien à voir avec mon esprit, et j’ai toujours un esprit jeune », a déclaré l’ancien acteur de Beverly Hills, 90210, dans un nouveau profil pour le magazine SELF.

Jennie Garth se montre franche au sujet de sa santé.

Dans un nouveau profil pour SOI revuele Beverly Hills, 90210 une ancienne élève a raconté comment elle a dû subir une intervention chirurgicale pour remplacer ses deux hanches après avoir reçu un diagnostic d’arthrose.

Par la clinique MayoL’arthrose est « une maladie chronique qui détruit le cartilage et les os des articulations, provoquant des douleurs, des raideurs et des gonflements », et Garth a été diagnostiqué à 47 ans.

« Je me souviens [the doctor] « Il m’a dit avec tant de précautions et de précautions : ‘Je vois venir l’arthrite’ », a-t-elle déclaré à propos de son diagnostic initial. « C’était effrayant à entendre parce que la maladie progresse et devient plus invalidante – et je n’avais qu’une quarantaine d’années à l’époque. Je me souviens m’être sentie vieille et confuse. »

Finalement, la femme de 52 ans a décidé de suivre un traitement, à la fois pour pouvoir être là pour ses trois filles, qu’elle partage avec son ex, Peter Facinelli, et son mari, Dave Abrams.



Getty Jennie Garth partage les sentiments de ses filles à propos de leur amitié renouvelée avec son ex Peter Facinelli

Voir l’histoire

« À 48 ans, j’ai commencé à avoir l’impression de ne pas pouvoir suivre ma famille dans nos activités normales. Lors d’un voyage de ski en particulier, j’avais tellement mal que j’ai dû m’asseoir dans le chalet et les attendre. Je ne voulais pas être quelqu’un qui ne pouvait pas faire les choses qu’elle aimait avec sa famille », a expliqué Garth. « De plus, mon mari a neuf ans de moins que moi et est en très bonne forme physique. Je ne voulais pas me marier avec un homme plus jeune et commencer à m’effondrer. Je savais que je devais m’occuper de tout ce qui se passait. »

Cette décision a poussé Garth à se faire remplacer pour la première fois la hanche, en 2020, sur sa hanche gauche.

« Trois jours après l’opération, j’ai abandonné le déambulateur et je l’ai remplacé par un aspirateur. J’ai appelé ma sœur sur FaceTime pour lui montrer, mais elle n’a pas réalisé l’importance de mes tâches ménagères jusqu’à ce que je lui raconte ce qui s’était passé. C’est ainsi que peu de gens étaient au courant au début », a déclaré l’actrice. « Avec le recul, je n’y suis pas allée assez doucement après l’opération et je n’ai pas laissé à mon corps le temps de guérir. »

La deuxième opération a eu lieu quatre ans plus tard, en mars 2024, et Garth s’est fait remplacer la hanche droite – et on peut dire sans se tromper que la guérison n’a pas été aussi facile cette fois-ci.



Everett Jennie Garth, Tori Spelling et d’autres anciens de Beverly Hills 90210 rendent un hommage sincère à Shannen Doherty

Voir l’histoire

« J’en suis ressortie plus endolorie et plus alitée que la première fois. (Il s’avère que la période de récupération après mon remplacement initial de la hanche était une anomalie. Mes médecins m’ont dit qu’il fallait entre 6 et 12 mois, parfois plus longtemps, pour me sentir à nouveau normale.) Il n’y a pas eu d’aspiration le troisième jour », a-t-elle avoué.

Bien qu’elle ait qualifié l’expérience de décourageante, Garth a déclaré qu’elle était déterminée non seulement à guérir correctement, mais aussi à écouter son corps et à ralentir les choses afin de pouvoir revenir au mode de vie actif qu’elle aime.

Ailleurs dans l’interview, Garth a parlé des traitements de FIV qu’il a suivis avec Abrams, alors que le couple tentait d’agrandir sa famille.

Bien que Garth ait elle-même trois enfants, le couple n’a aucun enfant commun.

« [We] « Nous essayions d’avoir un bébé, mais ça n’a pas marché. Et ça a été très, très dur pour nous deux, individuellement, et pour notre relation », a admis Garth. « Quand nous avons décidé d’abandonner cette possibilité, cela nous a permis de nous aimer d’une manière différente. »



Getty Jennie Garth dit que son ex Peter Facinelli l’a « débloquée » sur Instagram, ils sont désormais « amis »

Voir l’histoire

Malgré les hauts et les bas traumatisants qu’elle a vécus avec sa santé ces dernières années, en particulier en ce qui concerne le remplacement de ses hanches, Garth a déclaré qu’elle ne voulait plus rien cacher – un sentiment engendré par le décès d’amis et de camarades d’âge comme Luke Perry et Shannen Doherty à un jeune âge.

« Honnêtement, j’étais nerveuse à l’idée de parler de mes prothèses de hanche. J’ai gardé le secret pendant si longtemps, mais je ne suis plus au point où je veux cacher des choses », a-t-elle affirmé. « Le fait que plusieurs de mes camarades de casting soient décédés à un si jeune âge me pousse vraiment à rester super active et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester en bonne santé. Les gens remettent à plus tard le moment de prendre soin d’eux-mêmes à tout prix jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus le faire. »