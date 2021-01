Ne vous inquiétez pas, fans de « Bachelor ». Sarah va bien après ce déchirant cliffhanger d’urgence médicale la semaine dernière. Mais ce n’est pas parce qu’elle va bien physiquement qu’elle a une semaine facile à venir.

Rarement, dans Bachelor Nation, un candidat est passé aussi rapidement de l’apparence d’un favori à avoir tout le monde dans la maison – euh, hôtel – contre eux.

Après que Matt James ait dit au revoir à Alana, Illeana, Kristin, Sydney et Marylynn, la semaine prochaine peut enfin commencer. Mis à part un face à face mignon mais en grande partie sans incident avec Serena P. et une date de groupe d’atelier d’écriture de romance très inconfortable, la majeure partie de l’épisode 3 est centrée sur le drame de Sarah.

Son sort de quasi-évanouissement, en fait, n’était pas complètement à l’improviste. Son expérience dans la série est accablante et elle est déchirée entre vouloir explorer davantage sa relation avec Matt et se sentir comme si elle n’était pas faite pour cela.

La semaine dernière, elle et Matt se sont rapprochés avec un rendez-vous romantique en tête-à-tête dans lequel elle a lutté mais a finalement trouvé un moyen de s’ouvrir à lui sur sa famille. Elle avait quitté son emploi de journaliste audiovisuelle et avait déménagé chez elle pour s’occuper de son père, qui avait reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (SLA) il y a cinq ans, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig.

Quelques jours plus tard, en regardant d’autres femmes construire leurs propres relations avec le célibataire, les insécurités de Sarah augmentent et elle sent qu’elle a besoin de parler à Matt dès que possible, ce qui signifie interrompre la soirée du rendez-vous de groupe.

« ça a été dur ces deux derniers jours, et je ne me suis jamais ouverte comme ça avec personne comme je l’ai fait avec vous lors de notre rendez-vous », lui dit-elle. Elle a du mal à basculer entre la concentration de Matt et celle de regarder ses relations avec d’autres femmes se développer.

Matt rassure Sarah qu’il voit quelque chose entre les deux, mais le mal a été fait: les femmes restantes sont incrédules qu’elle interromprait leur temps avec lui juste pour se rassurer. Mais ses tentatives d’excuses s’avèrent infructueuses, et le contrecoup atteint Sarah encore plus que son insécurité personnelle.

«Je crois vraiment aux sentiments que j’ai avec lui, mais je ne suis pas faite pour ça», dit-elle dans une conversation en larmes avec Katie avant de faire ses valises. « Je ne peux tout simplement pas tout donner. »

Sa décision, dit-elle, est en partie liée au drame de la série, mais aussi à l’inquiétude qu’elle a besoin de passer autant de temps que possible avec son père pendant qu’il est toujours là. Katie, qui a perdu son père quelques années auparavant, sympathise.

En sortant, Sarah s’assoit avec Matt, qui est préoccupé par le drame «cruel et malveillant» qu’elle décrit et attristé d’apprendre que la femme à laquelle il s’est ouvert et avec qui il a ressenti un lien s’en va.

«Je ne veux pas te perdre», dit-il. Pourtant, elle sent qu’il est temps de partir et sanglote dans la voiture en déplorant «la chose la plus dure que j’ai jamais faite».

Nous envoyons nos condoléances aux fans qui l’ont fait aller loin dans leurs parenthèses « Bachelor ».

Avec ce drame écarté, de nombreux nouveaux affrontements sont promis pour la semaine prochaine. Juste au moment où vous pensiez que le pool de rencontres de Matt diminuait (nous sommes passés de 32 femmes à 18), cinq nouvelles femmes rejoindront le casting, a annoncé la promo de la semaine prochaine.

La route vers la montée finale de Matt vient de gagner quelques nouveaux obstacles.

