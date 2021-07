On pense que le père de Maguire s’est cassé les côtes lors de la mêlée qui a entaché l’événement phare du week-end dernier dans la capitale anglaise, au cours duquel des centaines de supporters anglais sans billet ont tenté d’entrer dans le stade, provoquant des scènes de violence et une prise de drogue ouverte et autour de Wembley.

Le skipper de Manchester United a déclaré que son père avait du mal à respirer à la suite des violences, Maguire ajoutant que la situation était « angoissant » et indiquant que sa famille sera « Plus prudent » lorsque vous assisterez à des matchs à l’avenir.

« Mon père était dans la bousculade« , a déclaré Maguire au tabloïd anglais The Sun. « Je n’ai pas trop parlé avec lui mais je suis content que mes enfants ne soient pas allés au match. C’était effrayant – il a dit qu’il avait peur et je ne veux pas que quelqu’un vive cela lors d’un match de football.

« J’ai vu beaucoup de vidéos et j’ai parlé à papa et à ma famille. C’est mon père et mon agent qui ont le plus souffert. Il a eu du mal à respirer par la suite à cause de ses côtes, mais il n’est pas du genre à en faire tout un plat – il a continué.

« J’espère que nous pourrons en tirer des leçons et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Papa me soutiendra toujours et ira aux matchs, mais il sera un peu plus au courant de tout ce qui se passe autour. Nous devrions tous être plus conscients et en tirer des leçons.

« Les choses auraient pu être bien pires mais nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus. »

L’UEFA a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur les problèmes de foule avant le match et pourrait annoncer des sanctions cette semaine – certaines spéculations suggérant que l’Angleterre pourrait être frappée d’une interdiction temporaire de stade en raison des actions de ses supporters.

L’équipe nationale hongroise a récemment été frappée d’une interdiction de stade de deux matchs après que des supporters se soient révélés avoir agi de manière raciste et homophobe lors d’un récent match à Budapest.

Quant à l’Angleterre, il s’agit de la deuxième enquête de l’UEFA sur leurs supporters en seulement deux matchs après que l’instance dirigeante du football européen a lancé une enquête similaire au lendemain de la demi-finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et le Danemark pour les fans utilisant un pointeur laser dans le but de distraire le gardien de but. Kasper Schmeichel, qui se préparait à faire face à une pénalité du capitaine anglais Harry Kane, entre autres infractions.

Les scènes chaotiques à Londres le week-end dernier auraient également remis en question la candidature conjointe de l’Angleterre et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde 2030 – quelque chose que Maguire reste impatient de voir malgré les nouvelles inquiétudes concernant le comportement de certains supporters anglais.

« Wembley est un endroit incroyable« , a ajouté Maguire. « Cela a été une maison incroyable et les fans et la façon dont ils ont agi ont été incroyables, à part quelques rares lors d’une finale.

« Nous devons apprendre et nous le ferons – et ce serait un endroit incroyable pour organiser la Coupe du monde. »