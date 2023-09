Le milieu de terrain de la Juventus et de la France, Paul Pogba, s’est prononcé contre les violences policières et a demandé justice pour la famille de Nahel Merzouk, 17 ans, assassiné, dans une interview exclusive avec Al Jazeera.

Un policier a abattu l’adolescent lors d’un contrôle routier en banlieue parisienne le 27 juin. Ce meurtre a déclenché des émeutes et des troubles civils dans toute la France au cours de l’été.

« Je ne veux pas que la France explose. Je ne veux pas voir tous ces gens casser les voitures des voisins, les magasins et ce genre de choses parce que cela n’aide pas. Mais ce qui aiderait, c’est la justice », a déclaré Pogba à Iman Amrani d’Al Jazeera.

« Je ne pense pas qu’on ait le droit de tirer sur quelqu’un qui n’est pas armé, de lui tirer une balle dans le cœur parce qu’il n’a pas de permis de conduire et parce qu’il est parti. … Et le policier a juste arrêté de travailler pour le commissariat d’où il vient et c’est tout ? Ce n’est pas bien », a-t-il déclaré.

« Les responsables doivent aussi aider cette pauvre mère, qui est seule maintenant. »

Dans une interview avec Generation Sport d’Al Jazeera, le vainqueur de la Coupe du monde a également évoqué son enfance en banlieue parisienne, le fait d’être tenu sous la menace d’une arme lors d’une tentative d’extorsion, la santé mentale, les pressions liées au fait d’être un athlète d’élite, le racisme et la foi.

« Le football est très beau, mais il est cruel. Les gens peuvent vous oublier. Vous pouvez faire quelque chose de grand – le lendemain, vous n’êtes plus personne », a-t-il déclaré.

Pogba a débuté sa carrière professionnelle à Manchester United avant de devenir célèbre avec la Juventus. Il a joué un rôle central dans une équipe qui a remporté quatre titres italiens et a été nominée pour le Ballon d’Or. Son retour à Manchester en 2016 a fait de lui le joueur le plus cher du monde à l’époque, et deux ans plus tard, il a marqué lors de la finale de la Coupe du monde pour la France.

Pogba est désormais à un stade définitif de sa carrière après avoir été en proie à des blessures depuis son retour à Turin la saison dernière pour son deuxième passage à la Juventus. Il a été victime d’abus et de critiques de la part de certains médias, de son apparence à son salaire. Cette saison à la Juventus, il veut prouver aux gens qu’ils ont tort.

«Je veux leur faire manger leurs mots. … Je veux leur montrer que je ne suis pas faible. Ils peuvent dire du mal de moi. Je n’abandonnerai jamais », a-t-il déclaré.

Au cours de sa période d’absence en 2022, un gang a tenté d’extorquer des millions à Pogba dans une dispute qui aurait impliqué un membre de sa famille et de vieux amis. Un procureur français a ouvert une enquête. Pogba a expliqué à Generation Sport qu’il souhaitait parfois ne pas être riche.

« L’argent change les gens. … Cela peut briser une famille. Cela peut déclencher une guerre », a-t-il déclaré. « Parfois, j’étais seul et je pensais : « Je ne veux plus avoir d’argent. Je ne veux plus jouer. Je veux juste être avec des gens normaux, pour qu’ils m’aiment pour moi – pas pour la gloire, ni pour l’argent. Parfois, c’est difficile.

Génération Sport avec Paul Pogba, présenté par Iman Amrani, sera diffusé dimanche 10 septembre sur Al Jazeera anglais.