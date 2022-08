«Je ne veux pas mourir»: la «ville de tentes» de Kelowna Mama appelle à une réforme de la drogue alors que 6 vies sont perdues par jour en Colombie-Britannique

Au cours de toutes ses années à vivre dans les rues de Kelowna, Mama n’a jamais rien vu terroriser sa communauté plus que la crise actuelle des drogues toxiques.

Kjaer Mama – ou simplement Mama pour ceux qui la connaissent – ​​cherche refuge dans un campement bien connu près du Kelowna Rail Trail. La «ville des tentes» est ornée de souvenirs de ceux qui ont perdu l’approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques. Mama a déclaré qu’en plus de perdre des êtres chers, la plupart des gens ont eux-mêmes souffert d’empoisonnement à la drogue, sous la forme d’une surdose.

Cette semaine, le BC Coroners Service a publié la dernière mise à jour sur la pandémie de surdose en cours, signalant qu’au moins 1 095 personnes en Colombie-Britannique sont décédées entre janvier et juin.

Malgré les risques, la consommation de drogues illicites est la “seule option” pour de nombreuses personnes, a déclaré Mama à Capital News lors d’une réunion au cœur de la ville des tentes.

Comme son nom l’indique, Mama est une soignante et une leader dans la communauté. Sa mère et sa grand-mère étaient infirmières, donc la prestation de soins lui vient naturellement.

Mama est articulée et bien informée, avec 30 ans d’expérience dans la vie avec un trouble lié à l’utilisation de substances.

Elle a dit que chacun a ses propres raisons, mais la plupart des gens commencent à consommer de la drogue pour faire face à un traumatisme.

La Colombie-Britannique a déclaré sa toute première urgence de santé publique en 2016, mais les troubles liés à la toxicomanie et à la toxicomanie sont un problème qui a commencé bien avant cette date.

Mama a expliqué qu’au cours de sa vie, elle a vu des médecins sur-prescrire les opioïdes analgésiques, suivis d’une restriction immédiate des médicaments en 2016, ce qui a forcé les gens à chercher leur solution par d’autres moyens.

En 2003, la FDA a envoyé une lettre d’avertissement au fabricant d’OxyContin, Purdue Pharma, pour la désinformation qu’ils diffusaient dans les publicités et les revues médicales.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique allègue que les fabricants d’opioïdes, les distributeurs et leurs consultants se sont livrés à des pratiques commerciales trompeuses en vue d’augmenter les ventes, ce qui a entraîné une augmentation des taux de dépendance et de surdose.

Les opioïdes sont devenus un analgésique populaire au début des années 2000, lorsque les médecins – persuadés par les sociétés pharmaceutiques – prescrivaient régulièrement de grandes quantités d’opioïdes.

À la suite de la déclaration de la crise des opioïdes en Colombie-Britannique en 2016, les Lignes directrices canadiennes sur le traitement par les opioïdes et la douleur chronique non cancéreuse ont été publiées. La ligne directrice ordonnait initialement aux médecins qui traitent les personnes souffrant de douleur chronique de restreindre la prescription de médicaments opioïdes. En 2017, les lignes directrices sur les opioïdes sur ordonnance ont été modifiées, exhortant les médecins à ne pas limiter les opioïdes à ceux qui en ont besoin.

Mama a déclaré qu’une surabondance, suivie d’une restriction sévère des drogues, obligeait les gens à chercher leur solution par d’autres moyens. Même avec les restrictions modifiées, l’impact perdure.

Elle a dit que de nos jours, consommer des drogues illicites sans un approvisionnement sûr revient à «mettre une arme mortelle entre les mains de personnes désespérées».

Son médecin avait peur d’augmenter sa prescription “pour correspondre à ce dont (elle) avait besoin”, la forçant à se tourner vers des sources illicites pour éviter le sevrage. Elle a expliqué que la méthadone, la buprénorphine et la suboxone ne sont pas des options appropriées pour de nombreuses personnes en raison des effets secondaires et du fait qu’elles ne sont pas assez fortes.

“Les médecins devraient donner des doses saines”, a déclaré Mama, ce qui signifie une quantité qui empêche le sevrage ou la nécessité de rechercher des médicaments supplémentaires potentiellement dangereux.

Elle est convaincue que les drogues doivent être gérées comme l’alcool.

À compter de janvier 2023, le gouvernement de la Colombie-Britannique supprimera les sanctions pénales pour possession de petites quantités de drogues illicites, notamment l’héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine, mais cela ne résout pas le problème d’un approvisionnement mortel, souvent inconnu de l’utilisateur.

Un nombre croissant d’avocats et de chercheurs en médecine ont appelé à l’accessibilité légale des drogues, au-delà de la suboxone et de la méthadone – en particulier l’héroïne sur ordonnance.

L’accès légal à un approvisionnement sûr en médicaments n’est pas un nouveau concept, a déclaré Sana Shahram, Ph.D., professeure adjointe au College of Nursing de l’UBCO.

Lorsque les gens achètent une bouteille d’alcool, ils connaissent sa concentration, les ingrédients et le risque associé à sa consommation.

« Les toxicomanes n’ont pas ce luxe. Un sac de cocaïne peut être plus fort que d’habitude ou contenir des additifs nocifs, comme le fentanyl, à l’insu du consommateur », a déclaré Shahram.

Des emplacements dans d’autres régions de la Colombie-Britannique offrent des programmes de distribution de médicaments, mais Kelowna n’a actuellement aucune initiative d’approvisionnement sécuritaire.

À Kelowna, Interior Health en est aux premières étapes de l’élaboration d’un programme de patchs de fentanyl, conformément à la politique d’approvisionnement plus sûre prescrite par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Maman a un kit de test et teste régulièrement les drogues d’autres personnes, ainsi que les siennes. Souvent, elle constate que les résultats ne sont pas ceux attendus, exposant des combinaisons, des concentrations et des ingrédients mortels qui n’ont pas été annoncés par le revendeur.

C’est un moyen intégral pour elle de lutter contre la roulette autrement russe des troubles liés à la consommation de substances et de continuer à être la maman de la communauté.

“Je veux vivre. Je ne veux pas mourir.

